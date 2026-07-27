Empresa de soluções digitais abre inscrições para programa de estágio em São Paulo

Correio Braziliense

Inscrições vão até 14 de agosto - (crédito: Divulgação / LWSA)

A empresa de soluções digitais LWSA está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026 destinados às áreas de inteligência artificial, desenvolvimento, projetos, sistemas internos, segurança da informação, recursos humanos (talent acquisition) e jurídico. Ao todo, são 10 vagas para atuação em regime híbrido, em São Paulo.



As inscrições estão abertas até 14 de agosto, por meio do site oficial do programa https://lwsa.inhire.app/programa-estagio/vagas. Podem participar estudantes de cursos de bacharelado ou tecnólogo (com duração mínima de três anos), matriculados a partir do segundo ano da graduação e com previsão de conclusão após outubro de 2027.



Os estagiários selecionados terão acesso a benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, Wellhub, SESC, Onhappy, Flockr, day off e estacionamento, entre outros. A LWSA atua no setor de tecnologia oferecendo um ecossistema de soluções digitais, com foco em e-commerce e marketplace, gestão (Planejamento de Recursos Empresariais e Ponto de Venda) e presença digital.