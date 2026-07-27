Ciee tem 713 vagas de estágio abertas no Distrito Federal

Correio Braziliense

Em âmbito nacional, o CIEE soma 7 mil vagas abertas, com maior oferta em São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Piauí e Bahia - (crédito: Divulgação/CIEE)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está com 713 vagas de estágio abertas no Distrito Federal para estudantes do ensino médio, de cursos técnicos e de graduação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site ciee.org.br ou presencialmente na unidade do CIEE-DF, na EQSW 304/504, no Sudoeste.

A área administrativa concentra o maior número de oportunidades, com 168 vagas. Educação aparece em segundo lugar (89), seguida por saúde (70), ensino médio (69), direito (48), informática (43) e contabilidade (33). Há ainda oportunidades em construção civil (29), esportes (29), comunicação (20), marketing (19), design (11), psicologia (4), arquitetura (4), farmácia (3) e nutrição (3), entre outras áreas.

Em âmbito nacional, o CIEE soma 7 mil vagas abertas, com maior oferta em São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Piauí e Bahia.

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