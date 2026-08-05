MPF abre seleção de estágio com bolsa de até R$ 2,6 mil; PGR em Brasília oferta 63 vagas

JP João Pedro de Lara Resende

A bolsa mensal é de R$ 792 para nível médio, R$ 1.320 para graduação e R$ 2.640 para pós-graduação, com auxílio-transporte de R$ 12 por dia de atividade presencial - (crédito: Reprodução/MPF)

O Ministério Público Federal (MPF) está com inscrições abertas para o 2º Processo Seletivo de Estágio de 2026. As oportunidades contemplam estudantes de nível médio, graduação e pós-graduação, com vagas no Distrito Federal e em 19 estados. O prazo para se inscrever vai até as 23h40 de 16 de agosto, pelo site do Programa de Estágio do MPF (selecaoestagio.mpf.mp.br).

Na Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília, são 63 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para graduação em direito, comunicação social e educação física, entre outros cursos. Estudantes de pós-graduação em direito também podem concorrer — nesse caso, haverá prova discursiva presencial, marcada para 27 de setembro, além da etapa on-line.

No âmbito nacional, as vagas de nível médio são voltadas para cursos de administração e técnico em informática. Na graduação, as áreas vão de arquitetura e urbanismo a tecnologia da informação, passando por biblioteconomia, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia elétrica, geologia, oceanologia e secretariado. Na pós-graduação, além de direito, há oportunidades em administração, arquitetura e urbanismo, comunicação social, educação física, engenharia civil e secretariado executivo.

Além do Distrito Federal, há oportunidades em Acre, Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. A oferta de vagas e de cadastro de reserva varia conforme a unidade — o candidato deve consultar o edital específico da localidade desejada no site do Programa de Estágio.

A bolsa mensal é de R$ 792 para nível médio, R$ 1.320 para graduação e R$ 2.640 para pós-graduação, com auxílio-transporte de R$ 12 por dia de atividade presencial. A jornada é de 20 horas semanais, com possibilidade de extensão para 30 horas e regime híbrido.

A seleção reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência, 30% para candidatos negros e 10% para minorias étnico-raciais, incluindo populações indígenas e comunidades tradicionais. A prova objetiva on-line será aplicada em 30 de agosto. Os candidatos devem fazer o teste de acesso à plataforma entre 19 e 25 de agosto — sem esse passo, podem enfrentar problemas técnicos no dia da avaliação. O resultado está previsto para 21 de outubro.

Anote

2º Processo Seletivo de Estágio do MPF — 2026

Inscrições: até 16 de agosto, às 23h40

até 16 de agosto, às 23h40 Teste obrigatório da plataforma: 19 a 25 de agosto

19 a 25 de agosto Prova objetiva on-line: 30 de agosto

30 de agosto Prova discursiva presencial (pós-graduação em direito/PGR): 27 de setembro

27 de setembro Resultado: 21 de outubro

21 de outubro Bolsas: R$ 792 (médio), R$ 1.320 (graduação), R$ 2.640 (pós-graduação)

R$ 792 (médio), R$ 1.320 (graduação), R$ 2.640 (pós-graduação) Auxílio-transporte: R$ 12/dia presencial

R$ 12/dia presencial Vagas na PGR (Brasília): 63 + cadastro de reserva

63 + cadastro de reserva Inscrição: selecaoestagio.mpf.mp.br

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá