Dia do Estagiário: Fecomércio-DF faz mutirão com 300 vagas

Correio Braziliense

Todas as vagas de estágio remunerado também estarão disponíveis para consulta no portal da integradora - (crédito: Divulgação/Fecomércio)

Para celebrar o Dia do Estagiário, o programa IF Estágio, do Instituto Fecomércio-DF, realiza nesta terça-feira (18/8) um mutirão on-line com mais de 300 processos seletivos. As oportunidades são voltadas para estudantes do Distrito Federal matriculados nos níveis médio, técnico e superior, em diversas áreas de formação.

Durante a ação, das 9h às 15h, os candidatos terão acesso a um atendimento exclusivo pelo WhatsApp. A equipe oferecerá orientações para ajudar os estudantes a identificar as vagas mais compatíveis com o perfil, formação e interesses profissionais de cada um.

A programação também conta com uma transmissão ao vivo (live) no Instagram da instituição (@institutofecomerciodf), marcada para as 14h30. Na live, a equipe compartilhará dicas para as seleções, além de esclarecer dúvidas e apresentar oportunidades inéditas. Todas as vagas de estágio remunerado também estarão disponíveis para consulta no portal da integradora.

A diretora executiva do Instituto Fecomércio-DF, Regina Malheiros, destaca que a data é uma oportunidade para aproximar os jovens das vagas no DF. “O estágio proporciona a vivência do ambiente profissional, permite desenvolver competências e colocar em prática os conhecimentos construídos durante a formação”, afirma a diretora.

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Mutirão de Estágio do Instituto Fecomércio-DF