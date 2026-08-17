Programa de Estágio Bradesco Seguros: 115 vagas e bolsa de R$ 2,6 mil

Correio Braziliense

Bradesco abre oportunidade de estágio em dez localidades - (crédito: Reprodução/Bradesco)

O Grupo Bradesco Seguros abriu as inscrições para o segundo ciclo de seu Programa de Estágio 2026, oferecendo 115 vagas para estudantes do ensino superior. As oportunidades são para dez cidades e o prazo para candidatura encerra nesta quarta-feira, 19 de agosto.

As vagas estão distribuídas entre Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Joinville, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André e São Paulo. O programa oferece uma bolsa-auxílio a partir de R$ 2.651, além de outros benefícios.

As oportunidades abrangem diversas áreas estratégicas da companhia, como Administrativa, Comunicação, Gestão de Dados, Operações, Projetos, Planejamento e Inteligência Comercial, Analytics, Contabilidade, Gestão Imobiliária e Ouvidoria.

Também há vagas nos setores de recursos humanos, atuarial, controladoria, jurídica, processos, riscos, comercial, financeira, marketing, produtos, tecnologia, segurança da informação, subscrição e estatística.

Benefícios e perfil desejado

Os selecionados terão acesso a uma trilha de desenvolvimento e um pacote de benefícios que inclui:

plano de saúde;

seguro contra acidentes pessoais;

auxílio-transporte;

Programa Viva Bem e TotalPass;

day off no mês do aniversário;

cesta de serviços bancários;

cursos de desenvolvimento;

incentivo para cursos de idiomas;

participação em programas de voluntariado;

acesso ao clube recreativo em São Paulo.

O programa busca estudantes com perfil colaborativo, interesse em aprendizado contínuo, foco em resultados e capacidade de adaptação. A empresa valoriza a disposição para contribuir com soluções inovadoras.

Valdirene Secato, diretora de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros, afirma que a iniciativa é uma oportunidade para iniciar a trajetória profissional em um ambiente que estimula o desenvolvimento. "Nosso compromisso é oferecer uma experiência rica em conhecimento, conexões e desenvolvimento", comenta.

Pré-requisitos e inscrição

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam atender aos seguintes critérios:

estar cursando, no mínimo, o 2º semestre de graduação (bacharelado ou licenciatura) ou o 1º semestre de cursos superiores de tecnologia; ter disponibilidade para estagiar de 20, 25 ou 30 horas semanais, e para atuar em horário comercial, compatível com a grade de aulas; ter disponibilidade para o modelo híbrido de trabalho (três dias presenciais e dois em home office), embora algumas áreas possam atuar em regime 100% presencial.

As inscrições podem ser feitas no hotsite oficial do programa: https://estagiobradescoseguros2026.com.br/.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.