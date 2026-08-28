Nubank abre 50 vagas para estágio com foco em inteligência artificial

Correio Braziliense

Durante o programa, os estagiários terão contato direto com modelos e agentes usados nos produtos do banco digital e atuarão em projetos transversais de ia - (crédito: Divulgação/Nubank)

O Nubank recebe inscrições até o próximo domingo (30/8) para o seu Programa de Estágio 2027. A edição oferece 50 vagas voltadas para universitários interessados em atuar com tecnologia, dados e inteligência artificial (ia) na resolução de problemas reais da empresa. As inscrições podem ser feitas pelo Site do Programa de Estágio Nubank.

Durante o programa, os estagiários terão contato direto com modelos e agentes usados nos produtos do banco digital e atuarão em projetos transversais de ia. "Buscamos estudantes curiosos, interessados em tecnologia e com vontade de aprender fazendo. No Programa de Estágio 2027, a inteligência artificial está no centro da experiência", destaca Suzana Kubric, diretora de Recursos Humanos (CHRO) do Nubank. Como diferencial, a jornada inclui mentoria técnica dedicada, organizada em sessões de aprendizado e acompanhamento trimestral.

O processo seletivo aceita estudantes matriculados em qualquer curso superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) em universidades brasileiras, com previsão de formatura entre julho de 2028 e julho de 2029.

Para participar, é exigido inglês avançado, conhecimentos em lógica de programação e em linguagem SQL, além de experiência prática na construção de soluções com ferramentas de ia, como Claude, Cursor, GitHub Copilot ou APIs.

As atividades começam em janeiro de 2027, com jornada de 30 horas semanais no modelo híbrido (três dias presenciais e dois dias remotos). A empresa oferece pacote completo de benefícios, que inclui desde bolsa-auxílio até subsídio para o trabalho em casa.

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