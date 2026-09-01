Empresa abre mais de 100 vagas de estágio para São Paulo e Rio Grande do Sul

Correio Braziliense

- (crédito: Divulgação / Cpfl)

A empresa de distribuição elétrica CPFL está com programa de estágio aberto com mais de 100 vagas. As oportunidades são para cidades de São Paulo e do Rio Grande do Sul, destinadas a alunos de cursos superiores em engenharia, direito, administração e ciências econômicas, além de cursos técnicos em eletrotécnica e eletroeletrônica. As vagas estão concentradas principalmente nas áreas de Serviços, Operação e Distribuição. As inscrições devem ser feitas até 13 de setembro pelo site programaestagiocpfl.com.br.

Durante a jornada de estágio, os participantes terão acesso à “Universidade Corporativa da CPFL”, plataforma que disponibiliza trilhas e cursos focados em autodesenvolvimento. O programa contempla ainda ações como job rotation, iniciativas do Programa de Voluntariado Semear, a Semana da Cultura, Programa CPFL +Diversa e workshops de inovação.

O processo seletivo é dividido em seis etapas: inscrições, processo seletivo, com avaliações e testes; dinâmica em grupo; entrevista com a liderança; retorno e processo admissional; e, por fim, o início do estágio, previsto para janeiro e fevereiro de 2027.

Além da bolsa- auxílio, o programa conta com um pacote de benefícios, que inclui:

Auxílio-transporte

Assistência médica e odontológica

Seguro de vida

Wellhub (Gympass)

Auxílio-refeição

Canal de apoio gratuito e sigiloso focado em promover a saúde mental, emocional e o bem-estar dos colaboradores.





*Estagiário sob supervisão de Ana Sá