Ciee tem 726 vagas abertas no Distrito Federal

Correio Braziliense

Levantamento com 4.834 jovens mostra que maioria pesquisa antes de comprar, confia em influenciadores menores e prioriza guardar dinheiro - (crédito: Divulgação/CIEE)

Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está com 726 vagas de estágio abertas no Distrito Federal (DF) nesta semana. Oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio, cursos técnicos e graduação em diferentes áreas de formação. Em âmbito nacional, a instituição reúne 6,9 mil vagas.

No DF, a área administrativa concentra o maior número de oportunidades, com 215 vagas. Há 108 vagas para estudantes do ensino médio, e o restante está dividida entre áreas de educação (62), direito (50), informática (47), contabilidade (35), marketing (28), construção civil (24), cursos técnicos na área administrativa (21) e comunicação (20). Também estão disponíveis oportunidades nas áreas de esportes, design, saúde, elétrica e eletrônica, química, agropecuária, psicologia, arquitetura e urbanismo, farmácia, nutrição, letras, turismo, indústria e outras áreas.

No cenário nacional, administração, educação, direito e contabilidade estão entre as áreas com maior quantidade de oportunidades. São Paulo, Distrito Federal e Bahia aparecem entre os estados com maior oferta de vagas.

Para participar dos processos seletivos, os estudantes devem manter o cadastro atualizado no portal do Ciee e consultar as oportunidades compatíveis com o perfil acadêmico. A participação é gratuita.





Não perca

726 vagas no DF

6,9 mil vagas no Brasil

Público: estudantes do ensino médio, cursos técnicos e graduação

Inscrição gratuita

Consultar as vagas disponíveis no site https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/



