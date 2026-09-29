Consultoria de negócios e tecnologia abre vagas de estágio

As inscrições abrem nesta quinta (1ª) e as vagas são para trabalho remoto; veja como se inscrever

Início Eu estudante Estágio
Correio Braziliense
postado em 29/09/2026 18:20 / atualizado em 29/09/2026 18:49
O processo seletivo será 100% on-line e avaliará competências como o foco em geração de resultados para clientes, habilidade de comunicação e relacionamento, capacidade analítica, proatividade, dinamismo e conhecimento em análises - (crédito: Divulgação)
O processo seletivo será 100% on-line e avaliará competências como o foco em geração de resultados para clientes, habilidade de comunicação e relacionamento, capacidade analítica, proatividade, dinamismo e conhecimento em análises - (crédito: Divulgação)

A consultoria de negócios e tecnologia Peers Consulting + Technology está com as inscrições abertas  a partir desta quinta-feira (1º) até 31 de outubro para o programa de estágio do Centro de Desenvolvimento Peers Group para as áreas de business consulting e digital consulting.

A inscrição deve ser feita diretamente pela página oficial de recrutamento da empresa e podem se candidatar para as mais de 20 vagas estudantes que têm formação prevista para dezembro de 2027 e dezembro de 2028 e estão cursando os cursos de engenharias, administração, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências da computação, sistemas de informação, sistemas para internet, economia, matemática, ciências exatas, tecnologia, computação, analytics e dados e também áreas correlatas à automação.

O processo seletivo será 100% on-line e avaliará competências como o foco em geração de resultados para clientes, habilidade de comunicação e relacionamento, capacidade analítica, proatividade, dinamismo e conhecimento em análises. Para a área de digital consulting o programa será remoto e aberto a estudantes de todo o país, para a de business consulting as vagas também serão abertas para todo o país mas como o diferencial de vagas no modelo híbrido nos escritórios do Peers Group, de acordo com a localização do participante. 

Leia mais: 1.209 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Os estagiários que passarem no processo seletivo contarão com benefícios como iniciativas de saúde e bem-estar, oportunidades de desenvolvimento profissional, mentoria individual, treinamentos institucionais, parcerias com instituições de ensino, além da oportunidade de aprender e conviver com todo o time interno, lideranças e clientes. 


Anote: 

Link para a página de recrutamento: https://peers.inhire.app/cd-peers-group/vagas 

Inscrições: do dia 1/10 até 31/10

 

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação