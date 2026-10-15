Empresa abre 35 vagas de estágio em São Paulo e Paraná

Correio Braziliense

O estágio além da experiência prática, oferece aos estagiários trilhas de aprendizagem, acompanhamento das lideranças e um plano de desenvolvimento individual construído em parceria com a gestão - (crédito: Divulgação)

A Ingredion, empresa do setor de ingredientes naturais, está com 35 vagas abertas para estágio. Entre os cursos aptos a participar estão: administração, contabilidade, economia, farmácia, química, ciência de dados, estatística, gastronomia, nutrição, engenharias, entre outros. O estágio é nas unidades de São Paulo (SP), Mogi Guaçu (SP) e Balsa Nova (PR). Com disponibilidade de 30 horas ou 40 horas semanais em modelo presencial ou híbrido, a depender da vaga. Os interessados na oportunidade têm até 8 de novembro para realizar as inscrições pelo site oficial da companhia.

O processo contará com sete etapas, com o início a inscrição, que tem data de encerramento em 8 de novembro, e previsão de início do estágio em fevereiro de 2027. Entre as outras etapas estão o testes on-line, processo seletivo com a Companhia de Estágios, dinâmica em grupo, entrevista com gestores, admissão e entrega dos documentos. Para preparação, dependendo da vaga, pode haver necessidade de inglês. Espanhol é valorizado como diferencial.

O estágio, além da experiência prática, oferece aos estagiários trilhas de aprendizagem, acompanhamento das lideranças e um plano de desenvolvimento individual construído em parceria com a gestão. Os estudantes também têm acesso às iniciativas de diversidade, equidade e inclusão da Ingredion, incluindo os grupos de afinidade da companhia, que promovem a troca de experiências e o senso de pertencimento.

Ao longo da trajetória os estudantes participam de projetos e desafios reais do negócio, ampliando o aprendizado e o contato com diferentes frentes de atuação da Ingredion, podendo também agregar a experiência iniciativas de inovação e interação com equipes de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), a depender da área. Em Mogi Guaçu, os estagiários também podem atuar em parceria com o Ingredion Idea Labs®, centro de inovação da companhia.

Além disso, a vaga conta com benefícios como bolsa-auxílio, vale-refeição ou refeição no local (conforme localidade), vale-transporte, fretado ou estacionamento (conforme localidade), convênio médico e odontológico, Wellhub e seguro de vida. A empresa também abre possibilidade de trajetória ao longo prazo, sendo 10 estagiários efetivados na Igrendion desde de 2024.



