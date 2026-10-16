Banco abre inscrições para estágio de férias em São Paulo

Correio Braziliense

O programa é uma oportunidade vantajosa para aqueles estudantes que desejam conhecer na prática um ambiente de alta performance e mais sobre negócios. - (crédito: Divulgação)

Em busca de novos talentos, o banco Pine, atuante na área de varejo e atacado, está com inscrições abertas para programa de imersão de negócios e especialização. O estágio é para estudantes que estão regularmente matriculados em uma universidade no exterior e tem disponibilidade de estar presencialmente no Brasil, o programa ocorrerá no período de férias entre julho e agosto de 2027 no Bairro Vila Olímpia, em São Paulo.

Para os interessados, as inscrições se encerram em 25 de Outubro de 2026 e podem ser realizadas pelo site da instituição: https://bancopine.inhire.app/carreiras/vagas/04b492c6-461e-4e0b-901d-a4b6110ec6ce/summer-undergrad-2027-universidades-no-exterior

Entre os pré-requisitos, além da matrícula regular e disponibilidade, há também a necessidade do estudante ser de natureza brasileira. O programa conta com diversos beneficios no período de atuação, entre eles remuneração compatível com o mercado, vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica, seguro de vida e acesso à plataforma TotalPass. O processo de seleção contará com mais quatro etapas, além da inscrição, são elas: etapa de triagem (entrevista por IA via WhatsApp), painel de Fit Cultural, | pessoas & cultura, painel com a liderança (negócio), aprovação e Offer.

O programa é uma oportunidade vantajosa para aqueles estudantes que desejam conhecer na prática um ambiente de alta performance e mais sobre negócios. Essa edição do Summer Undergrad contará com duas vertentes: negócios atacados e negócios varejo e será estruturada em duas outras ramificações. A de imersão, que contará com workshops, encontros com executivos e especialistas e vivências in loco, e a de especialização onde os candidatos selecionados terão oportunidade de participar de projetos reais e desafios estratégicos com aplicação prática. Em toda jornada os estudantes terão oportunidade de vivenciar três áreas de atuação (atacado, negócios e institucional).



