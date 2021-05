Gil do Vigor recebe homenagem do Governo de Pernambuco

E EuEstudante

(crédito: Heudes Regis/SEI)

O ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 21 Gilberto Nogueira foi homenageado pelo Governo de Pernambuco por usar a sua visibilidade durante e após o BBB para defender a educação pública e de qualidade social. A placa com homenagem foi entregue no Palácio do Campo das Princesas, sede do Poder Executivo, em encontro com o governador Paulo Câmara e a primeira-dama Ana Luiza nesta segunda-feira (10).

Na placa da homenagem está escrito: "Reconhecimento pela defesa da educação pública de qualidade social, sempre mostrando, inclusive pelo seu próprio exemplo, que esta é a saída para um futuro mais justo, humano, igualitário e fraterno para todos".

O economista estava acompanhado da mãe, Jacira Nogueira. Na ocasião, o pernambucano Gilberto ressaltou a importância da educação. "Eu sempre falo da importância da educação pois é algo que eu tive que batalhar muito e sei que sem educação temos cada vez menos oportunidades de vencer na vida. Educação para todos!", destacou.

O governador Paulo Câmara afirmou ser uma honra receber o economista no Palácio. "Ele teve um apoio importante, que nos relatou aqui, da Facepe. Enquanto o Brasil diminuiu o número de bolsas, Pernambuco, mesmo com toda a crise, manteve a ajuda a muitos mestrandos e doutorandos. Isso faz a diferença no futuro que a gente quer para o nosso Estado", apontou.

Gilberto estudou na Escola Nestor Gomes de Moura (Jaboatão dos Guararapes) e na Escola Luiz Delgado (Recife), onde cursou, de 2008 a 2010, o 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio. Em setembro, ele segue para a cidade de Davis, na Califórnia (EUA), onde fará pós-doutorado em economia na University of California. Ele é graduado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde também faz doutorado desde 2019.

Segundo o secretário de Educação de Pernambuco, Marcelo Barros, Gilberto é um exemplo de como a educação transforma a vida do cidadão. Também estavam presentes os secretários estaduais Alexandre Gabriel, chefe da Assessoria Especial do Governador; Gilberto Freyre Neto, secretário de Cultura; José Neto, Casa Civil; e o administrador de Fernando de Noronha, Guilherme Rocha.

No último sábado (8), ele recebeu a mais alta honraria da cidade do Paulista, a Comenda Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, por ser "um dos mais ilustres moradores da cidade, por toda a sua colaboração com o engrandecimento de Paulista". "É muito errado eu ter que correr mais para chegar em algum lugar e alguém ter que correr menos. Acho que a corrida e a caminhada têm que ser iguais para todo mundo", destacou o economista durante cerimônia em São Paulo.

"Por que para mim e para alguns tem que ser tão difícil? Pegar barro/macaxeira, BRT/CDU, quem passa por isso sabe. Cadê a esperança? Cadê a expectativa? Por que eu tenho que chegar cansado na faculdade e o outro descansado? Essa competição é desleal. Isso me frustrava muito, porque parecia que ninguém me ouvia. Eu queria gritar, gritar e ninguém me ouvia, então eu falei: 'Vou ter que gritar na Globo' porque lá eu vou conseguir falar", afirmou.

Ainda nesta segunda, Gil participou do Encontro com Fátima Bernardes, em uma entrevista por vídeo, e do Globo Esporte da TV Globo Pernambuco.