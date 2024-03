Programa da CAPES para bolsas no exterior seleciona 36 projetos

CB Correio Braziliense

Projetos selecionados foram anunciados nesta segunda-feira (4). - (crédito: Crédito IStock)

A Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) publicou nesta segunda-feira (4) a relação dos 36 projetos de pesquisa no exterior selecionados do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento (leia aqui). Serão investidos até R$260 milhões ao longo de quatro anos em propostas que tenham como temas o combate ao racismo, inclusão, acessibilidade e educação intercultural.

O Programa é uma iniciativa da CAPES e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação (MEC), voltada à promoção de ações afirmativas na pós-graduação stricto sensu e formação de professores para a educação básica.

Os projetos selecionados pelo Edital nº 16/2023 envolvem instituições de ensino superior de todas as regiões do País. As atividades começam ainda neste mês de março. A indicação das bolsas está estimada para abril e maio ou outubro e novembro de cada ano de vigência dos projetos.

A concessão engloba bolsas de mestrado-sanduíche e doutorado-sanduíche, além de recursos de custeio para estudos em universidades estrangeiras de excelência. Pelo menos metade das missões de estudo no exterior deverá ser realizada por mulheres, com preferência para as autodeclaradas pretas, pardas, indígenas ou com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades.