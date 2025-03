MEC capacita educadores para inclusão escolar

CB Correio Braziliense

A especialização é oferecida na plataforma Mais Professores. - (crédito: Divulgação)

O Ministério da Educação (MEC) está oferecendo especialização gratuita em psicopedagogia, totalmente a distância, para profissionais da educação com graduação na área. O curso visa preparar educadores para identificar e solucionar dificuldades de aprendizagem, abordando temas como neurociência aplicada, transtornos como dislexia e TDAH, além de métodos pedagógicos inclusivos.

A formação permite atuação em diversos ambientes, como escolas, clínicas e empresas, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. A especialização é oferecida na plataforma Mais Professores, com certificação reconhecida em todo território nacional. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas.

O conteúdo programático do curso inclui fundamentos da psicopedagogia, práticas de intervenção e desenvolvimento de estratégias para aprimorar a aprendizagem. Os participantes terão acompanhamento de profissionais qualificados durante todo processo. Além disso, o curso é uma excelente oportunidade para ampliar a atuação na área educacional, principalmente para quem deseja trabalhar com inclusão escolar e atendimento especializado.

As inscrições podem ser realizadas pelo site. É preciso selecionar o curso de especialização em psicopedagogia, preencher o formulário de inscrição com os dados pessoais dos candidatos e aguardar a confirmação. As inscrições são limitadas.