UnB abre 27 vagas em disciplinas de mestrado para quem tem graduação

Correio Braziliense

Os créditos obtidos podem ser aproveitados em caso de ingresso futuro no programa - (crédito: UnB_Agencia)

O Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília (PPGCOM/UnB) está com inscrições abertas para 27 vagas em disciplinas isoladas de mestrado e doutorado no 2º semestre de 2026. A modalidade, chamada de "aluno especial" pela universidade, permite que qualquer pessoa com diploma de graduação curse disciplinas do programa sem precisar estar matriculada no mestrado ou no doutorado. O prazo termina na segunda-feira (28/7), e o edital completo está disponível em ppgcom.fac.unb.br/aluno- especial. O resultado sai em 4 de agosto e as aulas começam em 10 de agosto.

São quatro disciplinas ofertadas: hauntologia das imagens: memória, espectros e estudos visuais (Prof. Felipe Polydoro), inteligência artificial, jornalismo e democracia (Prof. Zanei Barcellos), diálogos entre educação, comunicação e tecnologias (Profª Cláudia Sanz) e especulações na cultura contemporânea: cinema, literatura, política e ia (Prof. Pablo Gonçalo). Os créditos obtidos podem ser aproveitados em caso de ingresso futuro no programa.

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