UFRJ nega pós-graduação atribuída a Flávio Bolsonaro em perfis oficiais

Correio Braziliense

A UFRJ esclareceu que o nome que consta em seu sistema acadêmico é o de Eduardo Nantes Bolsonaro, irmão mais novo de Flávio, registrado como concluinte do curso de Direito - (crédito: Sergio Lima / AFP via Getty Images)

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) informou que não possui registro do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como aluno da instituição. A consulta foi feita pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) após veículos de imprensa identificarem que perfis oficiais do parlamentar no Senado Federal, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e no LinkedIn incluíam uma pós-graduação em Ciências Políticas na UFRJ. Uma nota biográfica enviada pela assessoria do senador ao portal G1 em 27 de julho também mencionava a formação.

A UFRJ esclareceu que o nome que consta em seu sistema acadêmico é o de Eduardo Nantes Bolsonaro, irmão mais novo de Flávio, registrado como concluinte do curso de direito. Ex-docentes do departamento de Ciência Política da universidade também afirmaram que Flávio nunca cursou disciplinas ou programas na instituição.

Em resposta, a assessoria e a equipe de campanha do senador classificaram a inclusão da pós-graduação como "erro ou equívoco, possivelmente extraído de páginas como a Wikipedia" e afirmaram ter solicitado as correções nos perfis. Na noite de quarta-feira (12), Flávio publicou imagens de seus diplomas nas redes sociais e declarou: "Para que não restem dúvidas sobre minha formação acadêmica, conquistada à base de vários anos de muito estudo e dedicação, seguem meus diplomas". A formação confirmada pela assessoria é graduação em direito pela Universidade Cândido Mendes, especialização em Políticas Públicas pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj) e MBA em Empreendedorismo pela Fundação Getulio Vargas (FGV).