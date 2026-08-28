Cade abre 23 vagas para estudantes em programa de intercâmbio

postado em 28/08/2026 17:53
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu, nesta sexta-feira (28/8), as inscrições para a 46ª edição do PinCade, programa de intercâmbio da autarquia. As inscrições podem ser feitas pelo Formulário de inscrição do 46º PinCade até 4 de setembro. Durante o programa, os participantes acompanham a rotina do Cade, analisam casos reais e colaboram na elaboração de notas técnicas e relatórios.
A edição será realizada entre janeiro e fevereiro de 2027, aproximando estudantes das atividades de defesa da concorrência. O processo é nacional e aceita graduandos e pós-graduandos de diversas áreas do conhecimento.
Anote
- Vagas: 23 (18 para graduação e 5 para pós-graduação);
- Prazo: 28 de agosto a 4 de setembro de 2026;
- Localidade: Nacional;
- Realização: Janeiro e fevereiro de 2027;
- Inscrição: pesquisa.cade.gov.br/index.php/456385?lang=pt-BR