Cade abre 23 vagas para estudantes em programa de intercâmbio

Correio Braziliense

O processo é nacional e aceita graduandos e pós-graduandos de diversas áreas do conhecimento - (crédito: Divulgação/IDP)

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu, nesta sexta-feira (28/8), as inscrições para a 46ª edição do PinCade, programa de intercâmbio da autarquia. As inscrições podem ser feitas pelo Formulário de inscrição do 46º PinCade até 4 de setembro. Durante o programa, os participantes acompanham a rotina do Cade, analisam casos reais e colaboram na elaboração de notas técnicas e relatórios.

A edição será realizada entre janeiro e fevereiro de 2027, aproximando estudantes das atividades de defesa da concorrência. O processo é nacional e aceita graduandos e pós-graduandos de diversas áreas do conhecimento.

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