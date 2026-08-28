UFCG abre 22 vagas para mestrado em administração

Correio Braziliense

- (crédito: Reprodução/UFCG)

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) abriu edital para 22 vagas no mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA). As inscrições podem ser feitas pelo Sigaa — Processos seletivos de pós-graduação da UFCG de 9 de setembro a 5 de outubro. O programa possui área de concentração em Gestão Social e Ambiental, dividida em duas linhas de pesquisa.

Podem se candidatar graduados em administração, administração pública, economia, ciências contábeis, turismo, engenharia da produção, tecnólogos em gestão ou profissionais de áreas com correlação reconhecida pelo colegiado. A seleção inclui prova escrita, análise do Plano Preliminar de Dissertação (PPD) com entrevista, e avaliação de títulos e histórico acadêmico.

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