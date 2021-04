Sisu: MEC divulga notas de corte e confirma atualização na madrugada

E EuEstudante

(crédito: Agência Brasil)

As notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram atualizadas pela primeira vez nesta quarta-feira (7/4). O programa oferece vagas de ensino superior em instituições públicas brasileiras. Para participar, é preciso ter participado da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a redação.

Por meio das redes sociais, o Ministério da Educação (MEC) informou que atualizará o ranking dos candidatos todos os dias, das 00h à 1h. As inscrições seguem abertas até sexta-feira (9/4) por meio do site https://sisu.mec.gov.br/#/



O resultado da chamada regular está marcado para 13 de abril e o prazo para participar da lista de espera vai de 13 a 19 de abril. A convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data só deve ocorrer a partir de 23 de abril.

ATENÇÃO CANDIDATOS



SISU



O MEC atualizará o RANKING dos candidatos todos os dias, de 00h à 01h.



Nesse período, o sistema entrará em manutenção programada para melhor experiência dos candidatos.



No que consiste a nota de corte?

A nota de corte é calculada automaticamente a cada dia em que as inscrições estiverem abertas. O valor corresponde à menor nota entre os candidatos potencialmente selecionados.



Sendo assim, a nota de corte não é determinante da aprovação, pois pode mudar até o término do período de inscrições. No entanto, pode ser usada como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição.

Internautas repercutem notas parciais com memes

No Twitter, usuários reagiram à primeira divulgação da nota de corte. Entre as principais observações estava a espanto com a nota de corte ser acima do esperado. Confira:

Nota de corte todos os anos no SISU : 500



No meu ano : 72819294738 pic.twitter.com/Qi19YonIU8 — eu quero minha vaga na federal/faculdade (@ybsaw) April 7, 2021

Vcs me prometeram q ia cair a nota de corte esse ano. Estão caindo Minhas lágrimas isso sim.



Sisu te odeio — Cleiton_ (@CleitonAmaral14) April 7, 2021

Sisu: as notas de corte podem ser mais baixas pq ainda é o primeiro dia.

eu vendo a nota de corte do meu curso altíssima no primeiro dia pic.twitter.com/qJJjs403Lb — paulino (@paulinomau) April 7, 2021







Eu olhando a nota de corte do Sisu que eles disseram que iria ser baixa esse ano pic.twitter.com/LRZgrC9HVM — Raní (@Raninovatto) April 7, 2021





expectativa: nota de corte do sisu cair



o que realmente caiu: minha chance de entrar em uma universidade pública pic.twitter.com/RI6EfzKuqp — anellim (@tournesollena) April 7, 2021







"A nota de corte do Sisu esse ano vai ser baixa rlx"



Eu olhando as notas de corte do primeiro dia: pic.twitter.com/2iqepNh8FT — viluhzinha (@viluhzinha) April 7, 2021