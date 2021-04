Sisu no DF: confira notas de corte atualizadas nesta segunda-feira (12)

MS Mateus Salomão*

(crédito: Agência Brasil)

Em atualização desta segunda-feira (12/4), o curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde é o curso com maior nota de corte parcial entre os oferecidos no Distrito Federal no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2021. Além da Escs, o DF também tem oportunidades oferecidas pelo Instituto Federal de Brasília (IFB).

Entre as maiores notas de corte parciais da Capital Federal oferecidas para ampla concorrência, cursos do IFB dominam da 2° à 5° posição, na seguinte ordem: ciência da computação (729,71); física (704,83); biologia (704,27); design de moda (702,71). Confira o ranking completo:

Escs — Medicina: 787,59;

IFB — Abi - Ciência da computação: 729,71;

IFB — Física: 704,83;

IFB — Biologia: 704,27;

IFB — Design de moda: 702,71;

Escs — Enfermagem: 698,35;

IFB — Gastronomia: 694,7;

IFB — Letras - Língua Portuguesa: 686,75;

IFB — Logística: 686,27;

IFB — Letras - Inglês: 682,41;

IFB — Automação Industrial: 679,02;

IFB — Matemática: 676,52;

IFB — Química: 668,05;

IFB — Letras - Espanhol: 667,17;

IFB — Geografia: 664,58;

IFB — Pedagogia: 661,95;

IFB — Design de produto: 655,49;

IFB — Agroecologia: 648,52;

IFB — Hotelaria: 646,37;

IFB — Secretariado: 639,24;

IFB — Alimentos: 627,84.

No entanto, vale lembrar que o resultado é atualizado diariamente, ou seja, são parciais e não garantem a vaga, podendo mudar com novas inscrições ou desistências. Há também mais oportunidades além das oportunidades em ampla concorrência, pois cada instituição tem modelo próprio de reserva de vagas para sistema de cotas.

MEC estendeu inscrições e mudou dinâmica

Na sexta-feira (9/4), quando terminaria o prazo para os estudantes se candidatarem, o Ministério da Educação (MEC) anunciou que estenderia o prazo de inscrições do Sisu 2021. Assim, os interessados terão até as 23h59 de quarta-feira (14/4) para realizar a inscrição. O resultado da chamada única está previsto para 16 de abril.

Novo calendário:

Inscrições: de 6 a 14 de abril;



Resultado da chamada regular: 16 de abril;



Matrícula ou registo acadêmico: de 19 a 23 de abril;



Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 16 a 23 de abril.



Para se candidatar por meio do Sisu, é necessário ter participado da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a redação, além de não ter comparecido ao certame na condição de treineiro. As inscrições são feitas por meio do site https://sisu.mec.gov.br/#/

Dupla classificação cairá nesta terça-feira (13)

Além disso, o MEC também anunciou que mudaria a dinâmica de ranqueamento dos candidatos durante o período em que as inscrições estiverem abertas. Desde 2020, os inscritos tinham a classificação contabilizada tanto na 1ª quanto na 2ª, o que ficou conhecido como dupla classificação ou classificação fantasma.

Sob a alegação de que seria prejudicial aos estudantes, o mecanismo foi alvo de ação conjunta da Defensoria Pública da União (DPU), União Brasileira dos Estudante Secundaristas (Ubes) e União Nacional dos Estudantes (UNE).

No domingo, o MEC anunciou que o sistema de classificação voltaria aos modelos de 2019, em que a colocação de cada inscritos somente é contabilizada em sua primeira opção de curso. A pasta também informou que a alteração será adotada a partir de 00h de terça-feira (13).

“Diante de apelos contrários à forma de divulgação da nota de corte, adotada a partir de 2020, a atual gestão do MEC determinou que a nota de corte volte a ser divulgada como era antes daquela alteração no seu formato, desde que em condições de indicar aos candidatos informações que permitam ampliar as chances de ingressar na educação superior e se graduar em uma das 109 instituições públicas de ensino superior com ofertas de vagas nesta edição do Sisu”, afirmou o MEC.

A decisão repercutiu nas redes sociais. Confira algumas reações:

Conseguimos! Expliquei ontem a nossa defesa de prorrogação para a averiguação das notas e para o FIM da dupla classificação. Obrigada a quem confiou desde o início que a nossa luta sempre foi em defesa dos estudantes e do acesso à educação! https://t.co/TZAwpaqxQB — Rozana Barroso (@RozanaBarroso) April 11, 2021

Fim da classificação fantasma finalmente https://t.co/zF9hs4bp0W — jú (@_lady_murphy__) April 11, 2021





Entramos com uma ação pedindo o fim da lista fantasma/dupla classificação pois isso ATRAPALHA os estudantes que estão tentando ingressar na universidade. Após muita pressão dos estudantes o MEC anunciou o fim da dupla classificação a partir de terça feira (13). Lutar vale a pena! pic.twitter.com/34gE10q8XD — UNE- VIDA, PÃO, VACINA & EDUCAÇÃO (@uneoficial) April 11, 2021





RT pra todo mundo ficar sabendo!



A classificação dupla no SISU acabou! Viva a luta dos estudantes! Chega de angústia, ninguém fica pra trás! — UBES (@ubesoficial) April 11, 2021





Vitória para a Educação! O MEC voltou atrás e anunciou o fim da dupla classificação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ficará mantida a classificação parcial dos candidatos inscritos, no formato adotado em 2019.#educaÇÃo #frenteparaaeducaÇÃo pic.twitter.com/2gM59BvvwI — Frente Parlamentar Mista da Educação (@fpeducacao) April 12, 2021





*Estagiário sob a supervisão da editora Ana Sá