Iniciado período para matrícula dos selecionados no Sisu

Os selecionados na chamada regular do processo seletivo de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já podem realizar a matrícula ou o registro acadêmico nas instituições de ensino para as quais foram admitidos. O prazo teve início nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, e irá até a próxima quarta-feira, 7 de fevereiro. Cabe ao candidato observar as condições, os procedimentos e os documentos para matrícula, bem como se atentar para os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, em edital próprio.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado da chamada regular do Sisu 2024 no dia 31 de janeiro, no Portal Único de acesso ao Ensino Superior. Essa edição teve uma única etapa de inscrição para todo o ano, de modo que ofertou 264.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação,de 127 instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

Lista de espera

O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 31 de janeiro a 7 de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Em 2024, a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições públicas de educação superior participantes, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. Os procedimentos serão definidos em edital próprio de cada instituição participante, de acordo com a Portaria Normativa MEC n.21, de 2012, ressalvado o disposto no art. 2º do Decreto n.11.781, de 14 de novembro de 2023, e no art. 3º da Portaria MEC n.2.027, de 16 de novembro de 2023.

Sisu– O Sistema de Seleção Unificada reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil que participam do processo seletivo vigente,sendo a maioria delas oferecida por instituições federais (universidades e institutos). O Sisu foi instituído pela Portaria Normativa n. 2, de 26 de janeiro de 2010, e atualmente está regulamentado pela Portaria Normativa n. 21, de 5 de novembro de 2012.