Inscrições na lista de espera do Sisu terminam hoje (2/2)

Alice Meira

Mudanças no Sisu 2026 - (crédito: Reprodução/ Ministério da Educação)

Hoje (2/2) é o último dia para cadastro na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os candidatos que não foram classificados na chamada regular do Sisu podem manifestar interesse em participar da seleção de espera até esta segunda-feira, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Nessa modalidade, os candidatos poderão escolher apenas uma opção das que indicaram na inscrição. Na página oficial, é possível consultar a melhor classificação entre as modalidades de concorrência para cada curso concorrido. A convocação da lista segue a ordem de classificação da chamada regular, mas considera?apenas os candidatos que manifestaram interesse em participar.

A chamada dos estudantes é de responsabilidade das instituições de ensino superior, e cabe ao estudante acompanhar a lista de espera diretamente nas instituições. Por isso, é fundamental consultar os editais de cada universidade e se atentar às especificidades.

Já os aprovados podem realizar a matrícula na instituição de ensino superior para a qual foram selecionados a partir de 2 de fevereiro. Os estudantes devem consultar a instituição e se informar sobre o calendário para ingresso.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá.