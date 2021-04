Fintech Zoop abre 46 vagas para trabalho remoto em todo o país

E EuEstudante

(crédito: Andre Arruda/Zoop/Divulgação)

A Zoop, empresa de tecnologia para serviços financeiros, está com 46 vagas abertas para trabalho remoto. Para conhecer mais detalhes e se candidatar, interessados devem acessar o site da fintech.

Algumas posições são para integrar times totalmente remotos e, por isso, aceitam candidatos de todo o Brasil. Outras vagas são para equipes alocadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde estão os escritórios da fintech. No início, todos os profissionais trabalharão a distância devido à pandemia de covid-19.

A maioria das oportunidades é voltada à área de tecnologia, em funções como desenvolvimento backend, desenvolvimento fullstack, Cloud, Python e UX. Além da remuneração compatível com o mercado, as vagas incluem benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, convênio com academia, participação nos resultados, seguro de vida e flexibilidade de horários.

Cada vaga tem requisitos específicos, que podem ser consultados no site da Zoop. Com a possibilidade de trabalhar no regime anywhere office (trabalho de qualquer lugar), que se tornou uma tendência em RH devido às novas formas de emprego adaptadas à realidade da pandemia, há colaboradores em todo o país.

De acordo com Renata Sigilião, vice-presidente de Gente e Cultura na Zoop, o anywhere office é um regime flexível e traz o benefício de os funcionários decidirem onde preferem morar, sem a necessidade de estarem perto dos escritórios. A Zoop tem contratados morando em 14 diferentes estados.

Empresa adota programa flexível: Zoop Flex

Todas as 46 oportunidades ofertadas fazem parte do Zoop Flex, um programa de contratação flexível, criado em 2020, que possibilita aos profissionais diferentes regimes de trabalho. Alguns são contratados para o regime de trabalho convencional (com a possibilidade de ida ao escritório quando a pandemia acabar) e outros em regime totalmente remoto.

Com o Zoop Flex, todos podem trabalhar a distância quando e onde quiserem, sem necessidade de aprovação prévia dos gestores. Devido à iniciativa, todos os profissionais têm liberdade para se mudar para outras cidades ou passarem temporadas em outras regiões ou países.

O programa também é uma estratégia para a empresa ampliar os processos seletivos e suprir a grande demanda da fintech por profissionais qualificados, principalmente em tecnologia.