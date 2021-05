Carmen Souza assume a coluna Pretos no Topo

AL Ana Luisa Araujo

A jornalista, formada pela Universidade de Brasília, iniciou a carreira escrevendo sobre trabalho - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Ela tem 20 anos de carreira, e estreou no jornalismo e no Correio Braziliense escrevendo para o caderno Trabalho & Formação Profissional. Neste domingo (16), Carmen Souza retorna ao escrevendo para a coluna Pretos no Topo, e agora, coloca em pauta a vida de negras e negros e mostra como anda o mercado de trabalho para eles, o que eles têm encontrado de dificuldades, e quais têm sido seus êxitos. Confira o texto dela no caderno Trabalho & Formação na edição deste jornal.

“É a possibilidade de contribuir com um espaço, ainda raro nos grandes jornais, que valoriza a diversidade e um olhar crítico e cuidadoso com as diferenças”, afirma.

Ela pretende fortalecer a coluna como um “espaço para a pluralidade de discursos, a valorização da população preta e a reflexão sobre as dinâmicas sociais que nos levam a relações ainda tão desiguais”.

A jornalista se diz muito feliz e entusiasmada com a oportunidade que o Correio Braziliense dá, nesta coluna, rara em grandes jornais, à valorização da diversidade e a um olhar crítico e cuidadoso às diferenças.

O histórico de sucesso

Carmen foi, em 2019, uma das coordenadoras da série Histórias de Consciência, publicada em novembro no Correio. “Contamos a história de mulheres e homens negros do DF que se destacam em diferentes áreas de atuação, com o cuidado de representar a população de forma diversificada”, explica.

Em 2020, no programa CB. Saúde, ela fez em novembro um mês especial sobre a saúde da população negra, entrevistando profissionais de diferentes áreas sobre questões ligadas ao bem-estar físico e psicológico. “Além disso, valorizar a diversidade é um lema nas atividades que desempenho no Correio diariamente.”

A subeditora de Saúde, Ciência e Tecnologia conta que tem um blog sobre envelhecimento no site do jornal. “Como negra, a forma como penso e faço jornalismo perpassa pelas questões de raça e gênero”. Carmen também é subeditora de Saúde e Ciência e autora do blog Dá Tempo, sobre envelhecimento.

A jornalista ganhou vários prêmios. Entre eles estão o Prêmio Bradesco de Longevidade, o Prêmio Senai de Jornalismo e o Prêmio da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Ela ainda foi finalista com a série Histórias de Consciência no prêmio Vladmir Herzog.