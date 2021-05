Movimento Empresa Júnior lança projeto para fomentar pequenos negócios

E EuEstudante

(crédito: Galileu Oldenburg/Divulgação)

A Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior), que representa o Movimento Empresa Júnior (MEJ) em todo o país, promove o projeto "Salve um negócio". O objetivo da iniciativa é prestar consultoria a pequenas empresas, segmento que foi impactado pela crise decorrente da pandemia.

Em 2020, a iniciativa envolveu 400 pequenas empresas e rendeu R$ 95 mil em investimentos direto. A meta este ano é beneficiar cerca de 800 empresas e gerar R$ 200 mil em aporte.

Para Gabrielly Silva Musso, coordenadora do Salve um negócio e estudante de administração na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o projeto tem duplo impacto, fazendo a diferença para o empreendedor e para os empresários juniores que têm a vivência empresarial e aprendem na prática.

Como funciona o Salve um negócio

O suporte ocorre por meio de uma metodologia desenvolvida pela Brasil Júnior com auxílio de parceiros e mantenedores - que são empresas que investem e que tornam esse projeto viável. Neste ciclo, os focos das mentorias serão com temas sobre contingenciamento de custos e oportunidades de crescimento. Todo o processo ocorrerá de forma on-line.

Os pequenos empreendedores que se interessarem em receber o projeto gratuito, devem entrar em contato com empresas juniores do seu estado, que façam o serviço desejado. As empresas que desejarem fazer doação, como forma de contribuir para com o projeto, podem utilizar este link.

O Movimento Empresa Júnior conta, atualmente, com 1.300 empresas juniores no país e reúne quase 30 mil empresários juniores. Em 2020, o faturamento global do segmento chegou a R$ 49 milhões.