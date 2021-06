Quer trabalhar? 335 oportunidades serão ofertadas nesta segunda; confira

RM Rafaela Martins

Em meio a pandemia do coronavírus e altos índices de desemprego no DF, as Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão com 335 vagas de emprego em diversas áreas. Nesta segunda-feira (14/6), os cidadãos que desejam se candidatar devem procurar uma das unidades espalhadas por Brasília, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, ou acessar o aplicativo Sine Fácil. Os salários variam entre R$1,1 mil e R$ 3 mil, mais benefícios.



Há, por exemplo, 20 vagas para atendente balconista, 4 vagas para borracheiros, 10 vagas para fiscais de lojas, 20 vagas para operadores de caixas, 10 vagas para repositor de mercadorias, 1 vaga de babá, entre outros. Nem todas as vagas pedem experiência comprovada, e a escolaridade varia entre ensino fundamental incompleto até superior completo.



Os maiores salários são para os cargos de marceneiro e técnico de suporte de TI. A Secretaria de Trabalho (Setrab) está com um novo canal de atendimento, pelo telefone (61) 99209-1135, em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços, o brasiliense consegue ligar para esclarecer.



Mesmo que nenhuma das vagas divulgadas seja interessante para quem está em busca de emprego, a população pode deixar o currículo em uma das agências ou cadastrar-se no aplicativo Sine Fácil. Assim que alguma oportunidade se encaixar no perfil do candidato, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.