Concursos estão por vir: candidatos falam sobre rotina e empolgação

GC Gabriella Castro* AL Ana Luisa Araujo

AUTORIZADOS

Concurso TCU

Perspectivas: Publicada nova autorização para 20 vagas mais formação de cadastro reserva. Grupo de Trabalho também foi redefinido. LOA 2021 prevê o provimento de 30 vagas.

Cargos: auditor federal de controle externo

Escolaridade: Nível superior

Número de vagas: 20 + cadastro reserva

Remuneração: R$ 21.947,82

Situação: Autorizado/Grupo de Trabalho formado



Concurso Senado Federal

Perspectivas: Serão ofertadas 40 vagas para cargos de Nível Médio e Superior. A a seleção teve sua comissão organizadora revogada em 2020, adiando o concurso por causa da pandemia de Covid-19.

Cargos: técnico legislativo (policial legislativo), advogado e analista legislativo

Escolaridade: médio e superior

Número de vagas: 40

Remuneração: R$ 19.427,79 a R$ 33.461,68

Situação: Comissão organizadora revogada



Solicitados

Concurso Polícia Federal

Perspectiva: A Polícia Federal protocolou, junto ao Ministério da Economia, o pedido de novo

edital para a área administrativa com 557 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Cargos: Vários

Formação: nível médio e superior

Vagas: 557 solicitadas

Salário: R$ 4.746,16 a R$ 5.776,47 (além de outras gratificações)

Concurso Ministério da Justiça

Perspectiva: Há quase 10 anos sem um concurso do Ministério da Justiça para efetivos, a autarquia pode ganhar um novo edital em breve. Isso porque o órgão confirmou que vai protocolar um pedido de certame ao Ministério da Economia.

Cargos: a definir

Formação: nível médio, médio/técnico e superior

Vagas: a definir

Salário: a definir

Concurso: ANP

Perspectivas: Órgão confirma a solicitação de edital para 2021.

Cargos: analista administrativo, especialista em geologia e geofísica de petróleo e gás natural e especialista de regulação de petróleo e derivados natural

Escolaridade: Nível médio

Número de vagas: 104

Remuneração: a definir

Situação: Solicitado

Últimos editais: 2015

Concurso Receita Federal

Perspectiva: RFB solicitou 699 vagas em 2021. Inúmeras tramitações no processo para abertura do concurso esquentam a seleção, que pode ser autorizada em breve.

Cargo: analista tributário e auditor fiscal

Escolaridade: Nível Superior em qualquer área

Número de Vagas: 699 solicitadas

Remuneração: Entre R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09

Situação: Solicitado

Concurso INSS – Perito Médico

Perspectivas: Foi divulgado um Despacho no qual é indicada a solicitação de um novo concurso para Perito Médico. Agora, é aguardada a análise da Secretaria Especial de Desburocratização e Governo Digital, que detém a competência para conceder ou não a autorização de realização do certame.

Cargo: perito médico

Escolaridade: Nível Superior

Número de Vagas: a definir

Remuneração: Entre R$ 6.498,84 e R$ 12.996,88

Situação: Solicitado

Concurso INPI

Perspectivas: Órgão confirma solicitação de edital para 2021.

Cargos: Vários

Escolaridade: Níveis médio e superior

Número de vagas: a definir

Remuneração: R$ 2.457,78 a R$ 5.597,02

Situação: Solicitado

Concurso ANTT

Perspectivas: A Agência Nacional de Transportes Terrestres deve solicitar um novo pedido de concurso para 2021. Solicitações de 2019 e 2020 não tiveram respostas.

Cargo: especialista e técnico de regulação/ analista e técnico administrativo

Escolaridade: Nível médio e superior

Número de vagas: A definir

Remuneração: R$ 7.016,67 a R$ 21.036,46 Situação: Solicitado

Concurso ANVISA

Perspectivas: Recentemente, o presidente da Anvisa solicitou autorização para novo concurso com 94 vagas.

Cargo: especialista e técnico em regulação, analista e técnico administrativo

Escolaridade: Nível médio e superior

Número de Vagas: 94 previstas

Remuneração: até R$ 21.036,46

Situação: Solicitado

Concurso ANA

Perspectivas: Um novo pedido de concurso para a Agência Nacional das Águas foi protocolado em 2021, com 62 vagas de nível superior, a fim de suprir a vacância no órgão.

Cargo: Técnico, Analista e Especialista | Analista e Especialista

Escolaridade: Nível médio e superior | Nível superior

Número de Vagas: 100 | 62

Remuneração: até R$ 21.036,46

Situação: Solicitado

Concurso ANATEL

Perspectivas: A Agência protocolou uma nova solicitação ao Ministério da Economia, para concurso com 333 vagas de nível médio e superior.

Cargo: técnico, analista e especialista

Escolaridade: Nível médio e superior

Número de Vagas: 333 previstas

Remuneração: até R$ 21.036,46

Situação: Solicitado

Concurso FUNAI

Perspectiva: Em 2020, a Fundação solicitou concurso com 826 vagas. Em 2021, o pedido foi reiterado com 227 vagas para suprir vacâncias. Novo pedido será realizado para 1.043 vagas.

Cargo: Diversos

Escolaridade: Nível intermediário e superior

Número de Vagas: 826 (solicitado em 2020) | 227 (pedido reiterado) | 1.043 (solicitado em 2021)

Remuneração: R$ 1.749,57 a R$ 4.440,18

Situação: Solicitado

Concurso FUNARTE

Perspectiva: A Fundação Nacional de Artes confirmou a solicitação de autorização de concurso para 2021 com 159 vagas, número correspondente ao déficit atual.

Cargo: Diversos

Escolaridade: Nível médio e superior

Número de Vagas: 159

Remuneração: A definir

Situação: Solicitado

Concurso IBAMA

Perspectiva: Ex-ministro do meio ambiente diz que nos próximos dias deve ser dada abertura a concurso com cerca de mil vagas para o IBAMA e ICMBio.

Cargo: analista e técnico ambiental e analista e técnico administrativo

Escolaridade: Nível médio e superior

Número de Vagas: cerca de 1.000

Remuneração: R$ 2.222,94 e R$ 4.720,84

Situação: Solicitado/Previsto

Concurso INMETRO

Perspectiva: O órgão confirmou que irá renovar a solicitação de concurso para 430 vagas, até 31 de maio de 2021.

Cargo: Diversos

Escolaridade: Nível médio e superior

Número de Vagas: 430

Remuneração: R$ 2.403,28 a R$ 9.562,42

Situação: Solicitado

Concurso CNPq

Perspectiva: O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico vai renovar sua solicitação para 112 vagas ao cargo de Analista em Ciência e Tecnologia.

Cargo: analista em ciência e tecnologia

Escolaridade: Nível médio e superior

Número de Vagas: 112

Remuneração: A definir

Situação: Solicitado

Concurso: AFT

Perspectiva: Segundo um Ofício da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, foi demonstrada a necessidade de recomposição do quadro de Auditores-Fiscais do Trabalho em sua integralidade, por meio de concurso.

Cargo: auditor fiscal do trabalho

Escolaridade: Nível superior

Número de Vagas: 1.524 solicitadas

Remuneração: R$ 21.029,09

Situação: Solicitado

PREVISTOS

Concurso ICMBio

Perspectiva: Ex-ministro do meio ambiente diz que nos próximos dias deve ser dada abertura a concurso com cerca de mil vagas para o IBAMA e ICMBio.

Cargo: analista e técnico ambiental e analista e técnico administrativo

Escolaridade: Nível médio e superior

Número de Vagas: cerca de 1.000

Remuneração: R$ 2.222,94 e R$ 4.720,84

Situação: Previsto

Concurso CGU

Perspectivas: Em entrevista, o Ministro da CGU afirmou que concurso pode ser realizado em 2022, com 300 vagas para Auditor e 75 para Técnico.

Cargo: auditor e técnico

Escolaridade: Nível médio e superior

Número de Vagas: 375

Remuneração: R$ 7.283,31 e R$ 19.197,06

Situação: Anunciado para 2022 Concurso Banco do Brasil

Perspectiva: Estão em fase final os estudos para a realização do próximo concurso Banco do Brasil. 120 vagas para TI estão previstas.

Cargos: na área de TI

Escolaridade: superior

Número de vagas: 120

Remuneração: a definir

Situação: Previsto para 2021

Concurso INSS

Perspectivas: Solicitadas 7.575 vagas para Analista e Técnico, inclusive, com a possibilidade de exigência de nível superior para Técnico. Atualmente, já são mais de 22 mil cargos vagos.

Cargo: técnico e analista do seguro social

Escolaridade: Nível médio e superior

Número de Vagas: 7.575 solicitadas

Remuneração: R$ 5.447,79 e R$ 8.357,07

Situação: Solicitado/Previsto para 2022

Concurso MPF

Perspectivas: A Procuradoria-Geral da República teria informado que haverá concurso MPF para provimento de novos cargos de Procurador Federal em 2021.

Cargos: procurador federal

Escolaridade: Ensino Superior em Direito 3 anos de atividade jurídica

Número de vagas: a definir

Remuneração: R$ 32.004,65

Situação: previsto para 2021

Concurso MPU

Perspectivas: A Procuradoria-Geral da República informou que pretende realizar novos concursos para o MPU em 2021. São previstos novos certames para membros e servidores.

Cargo: a definir

Escolaridade: a definir

Número de Vagas: A definir

Remuneração: A definir

Situação: em estudo

Concurso ANTAQ

Perspectivas: A Agência Nacional de Transportes Aquaviários ainda não protocolou um novo pedido de concurso público para 2021. Solicitação feita em 2020 não teve resposta.

Cargo: técnico e analista administrativo e técnico e especialista em regulação de servidores de transportes aquaviários

Escolaridade: Nível médio e superior

Número de Vagas: a definir

Remuneração: R$ 7.016,67 a R$ 15.058,12

Situação: Estudos para nova solicitação

A empolgação de um concurseiro

"Em outra época, eu prestava um concurso e me acomodava" afirma Widcy Rafael (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Widcy Rafael Ribeiro dos Santos, 22 anos, está empolgado com a quantidade de concursos que vêm por aí. “Ainda mais que é um atrás do outro, então me ajuda a focar mais, porque em outra época eu prestava um concurso e me acomodava”, conta o soldado do exército e concurseiro.

Com os adiamentos ocasionados pela pandemia, os novos certames se acumulam com os editais abertos em 2020. “Nesse segundo semestre será para recuperar um ano e meio sem concursos”, afirma.

Entre as seleções nacionais que ocorrem em 2021, ele se inscreveu para o Banco do Brasil. No âmbito local, ele vai concorrer a um cargo na Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF). Para os dois, ele tenta vagas em tecnologia da informação, sua área de foco.

Após quatro anos de altos e baixos, como ele mesmo descreve, na vida de concurseiro, Widcy aprendeu algumas lições. “Antes de estudar, aprenda a estudar”.



“Antes de estudar, aprenda a estudar”

“Mas, no início não tinha foco nenhum, achava que estudar era só sentar na cadeira e ler um livro”

Widcy Rafael Ribeiro dos Santos, 22 anos, soldado do exército



“Depois de procurar me aperfeiçoar em estudar e ter meus objetivos mais claros, eu procuro ter um dia saudável, que envolve uma boa noite de sono, comida saudável, horas líquidas de estudo alcançável. Faço intercalações nos meus estudos, como por exemplo, eu pratico atividade física”, explica. “Mas, no início não tinha foco nenhum, achava que estudar era só sentar na cadeira e ler um livro”.

O aperfeiçoamento é proporcional ao número de concursos feitos. Entre as provas feitas, pelo jovem, estão a do Banco de Brasília (BRB), em 2019, e as do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), todas em 2017.

“Eu acredito que se eu mantiver nessa disciplina e foco a colheita vem”, afirma sobre a sonhada aprovação. “Então, sim, pode não ser para a prova de agora que vou prestar, mas numa bem próxima a vaga é minha”.

Estabilidade almejada

"Você não está à mercê da arbitrariedade dos patrões que a qualquer hora podem te mandar embora" (foto: Arquivo Pessoal)

Para Márcio Roberto Barbosa de Souza, 34 anos, passar em um concurso significa segurança. “Você não está à mercê da arbitrariedade dos patrões que a qualquer hora podem te mandar embora”, pontua.

Segurança em um shopping do Distrito Federal, onde trabalha numa escala de 12 por 36 horas, ele se divide em ganhar dinheiro, estudar para o curso de Serviços Jurídicos e Notariais, se preparar para concursos e ficar com a família.

Márcio está focado em certames na área de justiça e segurança pública. Entre os almejados, está o do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), para o qual fez cursinho presencial em 2019 e espera que saia edital ainda em 2021.



No domingo, entretanto, ele fez a prova do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), para o cargo de agente federal de execução penal, e está na expectativa pelo resultado. Ele conta que foi bem nas partes complementar e específica, porém no básico não teve um desempenho bom, visto que estava focado nas outras duas. Os adiamentos do concurso, que teve o primeiro edital publicado em maio de 2020, deixaram Márcio ansiosíssimo. “Uma semana antes da prova do Depen, eu não conseguia me concentrar para nada”, relata.

Márcio prestou seleção em 2016 para o INSS e, depois disso, não tinha mais participado de outros certames. Ele explica que as áreas dos concursos anteriores não o interessavam e não queria “fazer só por fazer''.

Além disso, a não aprovação no INSS deixou a confiança dele abalada. “Eu passei um tempo sem fazer prova, porque eu esperava ter sido aprovado, aí me falaram ‘é assim mesmo, tem gente que reprova até 20 vezes’, os professores falaram também, e fui abrindo a minha cabeça”.

De acordo com ele, passar em um concurso mudaria tudo, porque o salário dele ficaria quatro vezes maior “logo de cara”, sem contar as outras garantias de assistência que empresas privadas não oferecem.

