Confira as vagas de trainee que estão abertas e se candidate.

>>GERDAU

Estão abertas as inscrições, até 13 de outubro, para o G.Future - Talentos de Aço Gerdau 2022, programa de trainee da Gerdau. Ao todo, são 221 oportunidades em todo o Brasil, o maior de toda a história da companhia, com foco para dois perfis: Trainee e o Trainee Expert. O primeiro busca profissionais formados entre dezembro de 2018 e junho de 2021 ou previsão de conclusão até dezembro de 2021, dispensando experiência. O Trainees Expert é indicado para formados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, com experiência na área escolhida. Increva-se: https://gerdaugfuture.ciadetalentos.com.br/ .

>> NITRO

TRAINEE

O Grupo Nitro está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2022. Podem participar estudantes de todos os cursos de graduação formandos em 2021 ou formados a partir de dezembro de 2019, com inglês avançado e disponibilidade para viagens. As vagas são para atuar na unidade localizada em São Paulo. A empresa oferece salário compatível com o mercado, plano de desenvolvimento de carreira, assistência médica e odontológica, plano de previdência privada, cooperativa de crédito, seguro de vida em grupo, vale alimentação ou refeição, estacionamento, Programa PAE (Apoio Social, Psicológico. Jurídico e Financeiro) e centro de lazer (academia, quadra poliesportiva). As inscrições vão até 21 de outubro: https://www.nitroquimica.com.br/ .

>> SIEMENS

TRAINEE

A Siemens está com inscrições abertas para mais uma etapa do Programa de Desenvolvimento de Talentos (PDT). No total, serão 55 vagas para atuar nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Campinas, Curitiba e Belo Horizonte, e o prazo de inscrição para os interessados vai até 30 de setembro. A iniciativa busca desenvolver profissionais voltados para as áreas de tecnologia e inovação, tendo como objetivo a geração de negócios sustentáveis nos setores de Infraestrutura e Indústria. Os benefícios são: vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, assistências odontológica e médica, fretado, estacionamento e uma bolsa auxílio com valor acima da média do mercado. Inscreva-se: https://bit.ly/3kW0RkT .

>> INTERNATIONAL PAPER

TRAINEE

Com foco em diversidade, a empresa busca talentos com espírito de liderança, responsabilidade e vontade de crescer, As inscrições para programa de estágio e trainee master da terminam dia 26/09. Neste ano, o IP Next Generation oferecerá 40 vagas para estudantes técnicos, universitários e formados de alto potencial. As 9 vagas para o Programa de Trainee Master são para as áreas industrial, de tecnologia e florestal, voltadas para profissionais que possuam cinco anos de experiência em indústria ou florestal e que sejam formados em engenharia ou estejam se formando em 2021. Inscreva-se: jobs.kenoby.com/nextgeneration .

>> TIM

NEGROS

Estão abertas as inscrições para a nova turma do Programa de Estágio da TIM que tem como uma das premissas, a valorização da diversidade para criar um ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e inovador. A operadora oferece 165 vagas em diferentes regiões do país, mantendo a meta de preencher metade delas com pessoas negras. Inscrições até 18 de outubro no site: shorturl.at/lmrFZ ,

>> VERNALHA PEREIRA

O Programa de Trainee 2021 do Vernalha Pereira, escritório de advocacia, está com inscrições abertas até 17/10. Este ano com parceria com o Instituto Ser + de São Paulo para impulsionar a inclusão de jovens autodeclarados negros e todo processo realizado em formato de Gamification. O Programa tem por objetivo aprimorar o processo de seleção do escritório, por meio da contratação de jovens talentos, que terão oportunidade de integrar as áreas de atuação do escritório, além de contribuir com novas ideias e percepções. Inscreva-se: https://trainee.vernalhapereira.com.br/

>> PROGRAM

FORMAÇÕES DIVERSAS

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do EDP Trainee Program. Presente em 22 países e em quatro continentes, a EDP busca perfis de todas as áreas de formação para escrever sua história em busca de se tornar uma Empresa 100% verde até 2030. Ao fim do programa, os trainees selecionados podem integrar o quadro de colaboradores da Companhia. As candidaturas podem ser feitas até 24 de outubro: e https://www.edp.com/en

>> EWZ CAPITAL

ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS

A EWZ Capital está com 20 vagas abertas para a matriz na capital paulista. As posições são de trainees para atuar na área de assessoria de investimentos. A empresa busca jovens que estejam cursando o nível superior, não sendo exigidos cursos universitários específicos, nem domínio de idiomas. O principal requisito para as vagas é ter perfil empreendedor e ser apaixonado pelo mercado financeiro. Além da remuneração compatível com o mercado, a empresa oferece toda a formação e qualificação dos profissionais para atuar na área de finanças e investimentos. Os interessados em se candidatar devem encaminhar um e-mail para institucional@ewzcapital.com.br

>> AZUL

QUALQUER ÁREA

Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee 2022 da Azul. São cerca de 15 vagas abertas para candidatos com formação superior em qualquer área de atuação para início em janeiro de 2022. Os interessados poderão se inscrever até 19 de outubro por meio do site https://www.voeazul.com.br/trainee

>> ELEVA

EDUCAÇÃO

Inscrições até 1 de outubro. O Eleva Educação está com processo seletivo para profissionais de todas as áreas do conhecimento que queiram contribuir para a transformação do Brasil por meio da educação. Inscrições no site: elevaeducacao.gupy.io .

>> LOJAS QUERO-QUERO

420 UNIDADES

Inscrições até 1 de outubro. O Programa de Trainee das Lojas Quero-Quero é uma jornada repleta de oportunidades para o desenvolvimento profissional, tendo autonomia para atuar em projetos de alto impacto e com possibilidade de crescimento acelerado na rede de casa e construção que mais cresce no Brasil. A Quero-Quero é uma das maiores redes de lojas de material de construção no Brasil, possuindo mais de 420 unidades nos três estados da região Sul. Para participar, é preciso que tenha concluído a graduação ou pós-graduação entre 2019 e 2021. Inscreva-se: https://traineelojasqueroquero.gupy.io/ .

>> NESTLÉ

BRASIL

A Nestlé Brasil está com as inscrições abertas para o Programa de Trainee 2022 até 27 de setembro.O processo será conduzido de forma totalmente digital e a distância. Como em anos anteriores, a iniciativa está aberta para candidatos de todo o Brasil. As vagas são para supply chain, finanças, engenharia, vendas, marketing, jurídico, TI e transformação digital. O único requisito é ter graduação concluída entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021, disponibilidade para mudanças de cidade. Inscreva-se: www.traineenestle2022.com.br .