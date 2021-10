Como conquistar vaga de professor na Secretaria de Educação

AL Ana Luisa Araujo

As inscrições para o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) serão abertas em 18 de outubro. O edital foi publicado na última quinzena de setembro, e o governo está ofertando vagas de cadastro reserva para cargo de professor substituto temporário. A remuneração varia entre R$ 1.929,43 e R$ 3.858,87. As provas objetivas serão aplicadas na data provável de 19 de dezembro de 2021. Para se dar bem, confira as dicas do Trabalho & Formação.

Apesar da pouca idade, não é a primeira vez que Karina Nunes, 24 anos, estuda para um concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Inclusive, atualmente, ela é concursada temporariamente e alocada no Centro de Ensino Médio 404 de Santa Maria.

Karina é professora em uma escola de Santa Maria

No contrato temporário, os profissionais são ranqueados dentro da área de atuação. “Na Regional da Santa Maria, eu fiquei em segundo lugar”, revela.

Todos os anos, os temporários vão à Regional de Ensino para ter acesso ao banco de vagas. Karina, por estar na segunda colocação, tem mais opções de escolher onde quer trabalhar. Antes, por exemplo, ela trabalhava no Centro de Línguas e, agora, dá aulas para o ensino médio.

Em 2018, a professora não achou difícil a prova, e estudava presencialmente em um cursinho. Atualmente, ela se prepara por meio de curso on-line e aulões presenciais. Karina explica que seu foco é em conteúdos que não domina bem, como direito administrativo e Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo o professor e pedagogo Carlos Costa, o conteúdo mais cobrada no concurso da Secretaria de Educação é sobre conhecimentos pedagógicos. Os principais assuntos são Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e tecnologias educacionais.

Carlos: conhecimento pedagógico é o conteúdo mais cobrado

A Quadrix, banca responsável pelo concurso, prepara as provas de uma “maneira inteligente”, conforme Carlos. Para ele, a empresa aproveita o conteúdo para fazer boas conexões nos temas das questões. Diferentemente de outras bancas, que “copiam e colam” as perguntas.

O professor dá aulas para concurseiros há 12 anos. Atualmente, trabalha no Gran Cursos Online, ensinando disciplinas como conhecimentos pedagógicos e direito da pessoa com deficiência. Ele mesmo passou no concurso da Secretaria de Educação há muitos anos, mas afirma que hoje o nível da prova está mais difícil.

“Não é pelo nível de dificuldade da prova, mas pela quantidade de pessoas concorrendo. A prova está no mesmo nível de dificuldade de seleções de tribunais”, avalia.

Para o concurso de professor temporário da secretaria de Educação do Distrito Federal, o candidato precisa entender que há tempo hábil para dominar os principais conteúdos gramaticais. Sem desespero, é necessário analisar as questões anteriores da banca Quadrix, que muito se assemelham às do Cespe.

Dicas de como se dar bem na gramática

Pelo professor de gramática Fabrício Dutra, do curso Os Pedagógicos



Interpretação é fundamental. Os conteúdos gramaticais que mais vêm sendo cobrados são:

1. Domínio do emprego do acento grave indicativo de crase. A banca costuma propor o emprego ou a retirada do acento, questionando o candidato sobre a correção gramatical. É preciso conhecer os casos específicos da contração da chamada de crase: exigência de preposição A e presença do artigo A.

2. Concordância verbal também é assunto obrigatório na banca. É preciso saber reconhecer o núcleo do sujeito e observar se existe harmonia entre ele e o verbo. Além disso, é fundamental dominar o conceito de flexão de verbo impessoal, o que configura uma oração sem sujeito, a qual precisa ficar na terceira pessoa do singular. Basicamente, se não há sujeito não há flexão.

3. A banca gosta de cobrar as funções da partícula SE, principalmente o conflito entre partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito.

4. O estudo do emprego da vírgula também se faz obrigatório às questões dessa banca. Fique atento sempre à vírgula que isola os adjuntos adverbiais deslocados em relação à ordem direta.

Os tópicos gramaticais acima certamente vão aparecer na sua prova. Domine-os, revise-os, faça questões desses assuntos. O grande segredo para gabaritar uma prova de português é o conhecimento acerca do que cai e como cai. Saber como um assunto cai não é difícil, é preciso apenas ser fissurado pelas questões anteriores da banca.



Foco em todas as matérias



Viviane tem um Instagram onde dá dicas de estudo

Viviane Loiola, 32 anos, já passou em três concursos para trabalhar como professora temporária, e tentou uma vez ser aprovada na seleção para o cargo de professor efetivo, mas não conseguiu.

A docente da Escola Classe 1 Incra 08 conta que, além da formação em pedagogia, tem duas pós-graduações, uma em docência superior e outra em educação especial. Atualmente, ela trabalha como professora temporária.

Viviane estuda há mais de um ano para o concurso da Secretaria de Educação do Distrito

Federal, desde 2020. Isto é, antes de sair o edital, dedicava-se aos conhecimentos, geralmente cobrados na prova do órgão. Segundo a pedagoga, isso vai ajudá-la a obter êxito maior na prova. “Eu não foco em uma matéria somente, mas estudo todas”, afirma.

“Tenho mais facilidade em português, e a língua portuguesa é uma das matérias mais cobradas. É onde as pessoas têm mais dificuldade”, diz.

Viviane conta que, hoje em dia, por conta da pandemia, não consegue ir para cursinhos presenciais e estuda por meio de cursos on-line. Inclusive, ela mantém uma conta no Instagram (@pedagogiadavivi) em que dá dicas de como se preparar para esse tipo de concurso. Nele, compartilha resumos e técnicas para facilitar os estudos.



Questão comentada

1. (Quadrix/ Secretaria de Educação do Distrito Federal) Conforme o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do DF, a educação profissional técnica subsequente, que é uma modalidade de educação profissional técnica de nível médio, pode ser ofertada a quem ainda não tenha concluído o ensino médio.

Comentário

» A educação profissional técnica subsequente, NÃO é uma modalidade e sim uma das formas ofertadas.

» Art. 65 do Regimento Escolar A Educação Profissional Técnica de Nível Médio pode ser desenvolvida nas seguintes formas:

» I. Articulada com o ensino médio e/ou com o ensino fundamental sob duas formas:



a) Integrada

b) Concomitante

Gabarito: Errada



O que diz o edital

» Órgão: Secretaria de Educação do Distrito Federal

» Banca organizadora: Quadrix

» Cargos: Professor temporário

» Escolaridade: Nível superior

» Carreiras: Educação

» Lotação: Brasília

» Número de vagas: Cadastro de Reserva

» Remuneração : R$ 1.929,43 e R$ 3.858,87

» Inscrições: 18/10/2021 a 10/11/2021

» Taxa de inscrição: R$ 20,40 e R$ 49,50

» Data da prova objetiva: 19/12/2021