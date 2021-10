Senai-DF tem mais de 5 mil vagas abertas para cursos gratuitos

EE Eu Estudante

(crédito: Cristiano Costa/ Senai-DF)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) está com inscrições abertas para mais de 5,5 mil oportunidades de qualificação profissional gratuitas nas escolas do Gama, de Sobradinho e de Taguatinga. As inscrições vão até 17/12, ou enquanto tiver vagas, no site cursos.senaidf.org.br.



As capacitações, promovidas pelo Programa Senai de Gratuidade Regimental, são para as áreas de alimentos, automotiva, construção civil, eletroeletrônica, gestão, gráfica e editorial, logística, madeira e mobiliário, meio ambiente, metalmecânica, refrigeração e vestuário.



É possível matricular-se simultaneamente em mais de um curso do Programa Senai de Gratuidade Regimental, desde que as turmas sejam em turnos diferentes. A exceção é para alunos do programa DF Inova Tech, que devem finalizar a formação antes de se matricular em outro curso do Senai-DF. Caso o número de interessados seja maior do que o de vagas disponíveis, será aberta lista de espera.



Há opções de turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno, para as modalidades a distância, semipresencial, com 80% da carga horária a distância e 20% de forma presencial, e presencial. No entanto, enquanto prevalecer a necessidade da adoção de medidas para evitar a disseminação da covid-19, as atividades presenciais poderão ser desenvolvidas a distância.



Os cursos de qualificação têm cerca de três a cinco meses, em média, e têm o objetivo de inserir o aluno no mercado de trabalho ou possibilitar recolocação profissional. Os concluintes recebem certificados. Os requisitos de ingresso variam de acordo com cada

curso.



Para a efetivação da matrícula, é preciso apresentar original e entregar cópia do RG, do CPF e dos comprovantes de escolaridade e de residência. Para alunos menores de idade, é necessário também o RG e o CPF do responsável legal.



As vagas serão ocupadas por ordem de inscrição, e o Senai-DF entrará em contato por e-mail ou por telefone para convocar os candidatos para confirmação da matrícula, de forma presencial. O prazo para comparecer à escola em que o curso será ofertado é de até dois dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 21 horas. Candidatos menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsável legal. O não comparecimento acarretará a perda da vaga.