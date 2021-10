E EuEstudante

(crédito: 3M/Divulgação)

A 3M, empresa de tecnologia e ciência aplicada, anuncia a abertura da segunda edição do programa 25 Mulheres na Ciência da América Latina 2022. A iniciativa inspira mulheres e jovens a estudar e a trabalhar em áreas relacionadas à ciência, bem como a reconhecer mulheres cientistas que causam impacto por meio de suas pesquisas. A convocação para esta segunda edição vai de 04 a 22 de outubro.

As cientistas interessadas em participar deverão preencher um formulário e explicar o seu projeto usando entre 140 e 280 caracteres, por meio do site.

Um júri qualificado composto por membros de diferentes países, como acadêmicos, líderes e/ou especialistas em indústrias científicas, bem como pessoas com vasta experiência em ciência, investigação, inovação, empreendedorismo e sustentabilidade, selecionará as 25 mulheres cientistas de destaque da América Latina 2022.

Entre os critérios de avaliação que serão levados em conta para a seleção das 25 mulheres cientistas estão:

• Potencial de impacto social direto ou indireto na América Latina: o impacto social do projeto será avaliado, tanto em extensão (número de pessoas ou grupo/s impactados), como em profundidade (solução ou ajuda a um problema).

• Inovação do projeto: o projeto apresentado deve ser inovador e disruptivo enquanto os argumentos devem mostrar o seu valor para que se torne uma realidade.

• Viabilidade do projeto: este critério será avaliado de uma perspectiva técnica, econômica e organizacional.

• Maturidade da ideia: será demonstrada através dos resultados dos testes-piloto. Por isso, os protótipos devem ser apresentados através da análise do seu desempenho, escalabilidade e resultados.

• Capacidade e experiência: o potencial dos candidatos será outro dos parâmetros determinantes para a avaliação da candidatura, pois entende-se que a sustentabilidade e o sucesso dos projetos dependem também do potencial dos candidatos e das suas equipes.

As cientistas interessadas em apresentar os seus projetos devem ser maiores de idade e ter nascido ou viver num país latino-americano, ser autoras ou ter participado como líderes em pelo menos um projeto com um protótipo e/ou teste-piloto que demonstre uma ideia de inovação científica baseada na filosofia STEM.

Entre os aspectos utilizados para garantir a inclusão e evitar os vieses inconscientes está o fato de não serem solicitadas fotos, vídeos ou histórico universitário durante a primeira fase do processo.

As finalistas desta segunda edição serão anunciadas no dia 11 de fevereiro de 2022, durante um evento virtual, onde também será apresentada a segunda edição do livro 25 Mulheres na Ciência da América Latina.

Entre os benefícios que as vencedoras receberão estão a inclusão dos seus projetos e histórias na segunda edição do livro comemorativo de 25 Mulheres na Ciência da América Latina 2022, bem como o acesso a um curso de liderança e inovação em uma instituição acadêmica de prestígio e um plano de visibilidade científica e de trabalho em rede.

Para saber mais sobre o projeto, as participantes devem acessar o Blog de Curiosidade da 3M.