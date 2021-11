Natal: conheça a rotina dos Papais Noéis

LV Laura Vieira*

O ator Nando Villela é ator e tem 57 anos. Apesar disso, atua como o bom velhinho há mais de 30 anos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O mês de novembro começou e, com ele, o clima natalino. Com a proximidade das festas de fim de ano, os rituais característicos desta época afloram, entre eles, a chegada de um simbólico personagem no dia a dia das famílias: o Papai Noel. Esse importante símbolo natalino, que representa a harmonia, a festividade e o clima familiar, teve que ser afastado dos shoppings do Distrito Federal (DF) em 2020, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19. Entretanto, este ano, a famosa barba branca e as roupas vermelhas estão de volta.

A interpretação do bom velhinho é feita, na maior parte das vezes, por profissionais ativos que buscam uma renda extra no fim de ano, por atores de companhias de teatro e por aposentados que têm habilidades como gentileza, paciência, além dos cuidado necessários para desempenhar o papel.

A rotina de trabalho nos shoppings é intensa. Os profissionais que dão vida ao bom velhinho trabalham entre seis e 12 horas por dia, por um período de 40 a 50 dias, do início de novembro às vésperas do Natal.

Nando Villardo, 57 anos, Papai Noel do Liberty Mall revela que, se o contrato for somente para o fim de semana, o profissional fatura cerca R$ 3 mil reais. Conforme os dias da semana aumentam, o valor do cachê também cresce. Atores escalados para uma atuação que ocorra de quinta a domingo receberão mais, pois, quanto mais dias de trabalho, maior será o salário. Ele ainda destaca que duende ou mamãe noel que o acompanham recebem o mesmo valor.

Além da longa preparação para agir e falar como Papai Noel, os profissionais responsáveis por dar vida a ele tiveram que se adaptar ao contexto pandêmico para que, apesar dos desafios do distanciamento social, alcancem os corações das crianças e provoquem reflexões sobre os desejos delas e, também, de seus familiares sobre a importância da união, principalmente, no momento atual.

Conheça as trajetórias, as expectativas e as rotinas dos Papais Noéis que despertam os sentimentos e o clima natalino em crianças e adultos do DF.

A manutenção do sonho



Nando Villardo, 57 anos, é o diretor da Néia e Nando Cia. Teatral Néa e e é Noel há cerca de 30 anos, sendo este um de seus principais personagens. Ao chegar em Brasília, o ator e sua esposa, Néia, trabalhavam com animação de festa e o trabalho com Papai Noel começou a ser realizado a partir de uma demanda dos clientes, que os procuravam em busca de atores para realizar o papel desse importante personagem na noite de Natal, em suas casas. “Então, fizemos uma primeira noite e, logo no primeiro ano, foram treze casas”, disse. “A partir daí, já são trinta anos que a gente faz Papai Noel, em todas as noites de Natal”. A realização do ofício em shoppings veio mais tarde.

Desempenhar o papel do Papai Noel é o carro chefe da Néia e Nando Cia Teatral, que tem como lema a manutenção dos sonhos] Assim, Nando acredita que “estar vestido com a roupa de Papai Noel e se passar por esse personagem é gratificante” e incentiva, por meio de sua atuação, a fantasia e o imaginativo das crianças. “A gente escuta cada coisa de criança!”, diz. “Tem criança entregando chupeta, criança dizendo que não vai mais chorar, criança dizendo que não vai mais desrespeitar papai e mamãe, enfim, é cada história que a gente escuta, que vale a pena todo o trabalho”.



Em 2020, o trabalho de Nando em shoppings foi afetado, devido às restrições impostas pela pandemia. Apesar disso, um deles promoveu uma programação natalina, com todos os protocolos de distanciamento, e, assim, a companhia pôde continuar trabalhando: “Foi muito bom, porque as pessoas estavam realmente carentes dessa afetividade, apesar de não poder ter o contato direto”. Além disso, segundo o diretor, devido ao contexto pandêmico, as famílias não puderam viajar e passaram o Natal em casa, o que permitiu que no dia 24 de dezembro as atividades da companhia fossem mantidas. “O festejo natalino aconteceu em suas próprias residências, onde a gente teve uma procura muito maior”, afirmou.



Nando é o Papai Noel do Liberty Mall, na Asa Norte, e está lá todos os sábados, desde o dia 6 de novembro, das 13 horas às 15 horas e das 16 horas às 18 horas, promovendo um momento divertido de interação com o público e trazendo a magia do Natal para crianças e adultos.

O shopping contará com todas as medidas de proteção, mantendo uma distância segura entre o Papai Noel e as crianças e, ainda assim, garantindo uma decoração mágica e lúdica. “A gente vai manter esse protocolo do distanciamento, mas o que nunca vai deixar de ter é a possibilidade de fazer uma foto, de estar presente nesse momento único na vida das pessoas”, diz Nando.

No papel do Bom Velhinho

O ator Jessé Pereira é o Noel DF Plaza, em Águas Claras, cumprindo todos os protocolos de segurança para receber as cartinhas e o carrinho das crianças (foto: Imagens de divulgação do DF Plaza)

Jessé Pereira, 39 anos, trabalha com marketing digital e publicidade. Em 2018, teve o primeiro contato com a Cia. Teatral Néia e Nando por meio de sua esposa, Valéria Lamounier, atriz e figurinista da companhia. Jessé lembra que a primeira vez que a viu foi contracenando, como Mamãe Noel, com Nando Villardo, como Papai Noel e, assim, começou a ter contato com os outros atores e atrizes. No ano seguinte, Jessé já trabalhava com a área de divulgação da empresa, quando foi convidado pelo diretor para realizar algumas participações em trabalhos. “Ele viu em mim alguma capacidade, talvez por ter alguma forma de falar diferente, e o biotipo e, então, ele me treinou”, disse. “A princípio, a gente fez alguns eventos corporativos e direcionados na Escola Parque, eu sempre como Papai Noel”. Posteriormente, foi chamado para fazer a noite de Natal, no dia 24 de dezembro, nas casas dos clientes, e, dessa forma, familiarizou-se com o personagem.



O ator destacou a necessidade de uma boa preparação para o trabalho executado durante os fins de ano para que, então, seja possível desenvolver o personagem de forma lúdica, responder aos criativos questionamentos das crianças, bem como agir e falar de forma a criar a melhor experiência possível para o público. “O que eu tenho em vista é sempre deixar uma mensagem positiva para as crianças e, para os pais, uma mensagem de reflexão”, afirmou. “Muitas vezes, os pais e a galera mais jovem vêm com um jeito mais descontraído e eu sempre tento trazer um lado de humanização e uma reflexão sobre ele estar, realmente, correndo atrás do que quer”. Além disso, Jessé comentou perceber que muitas pessoas são sensibilizadas pelo trabalho realizado pelos atores no Natal: “A gente faz uma mensagem muito bonita, trazendo às pessoas o espírito da época e o espírito familiar, que eu acho que é o mais importante”.



Jessé contou, também, que em 2020 não foi possível ter o contato direto com as crianças e com os pais, mas que a programação e organização do DF Plaza permitiu que ele se aproximasse do público sem perder a segurança e, ainda assim, conversar e passar a mensagem do Natal para todos. “A gente viu que tinha uma apreensão muito grande, porque o ano passado ainda não tinha a vacinação, então, o contato era bem cuidadoso com a questão aproximação e com as emoções, porque não poder abraçar e nem estar perto de quem ama fez com que esses sentimentos se aflorassem mais”, contou. Para este ano, disse ter a expectativa de “trazer a felicidade e lembranças positivas” para os clientes.



O Noel Jessé estará no DF Plaza, em Águas Claras, a partir deste domingo, às 18h, após percorrer a região em um trio elétrico com canções natalinas e coreografias, promovendo a magia do Natal. A interação com as crianças e as famílias contará com todos os protocolos de segurança: com o Papai Noel dentro de uma vitrine de acrílico, para que as crianças registrem o momento com segurança. Além disso, as interações e os pedidos serão feitos por meio de um telefone, como feito no ano passado e que agradou aos visitantes e atores: “A forma que foi promovida no shopping, de poder conversar [com o público] e não ser um personagem decorativo, fez com que eu pudesse, de certa forma, tocar o coração da criança e pudesse falar com ela de verdade”, concluiu Jessé.

*Sob a supervisão de Ana Sá