Concurso FNDE: período de inscrição para 100 vagas termina amanhã (6)

YR Yasmin Rajab

Os candidatos podem se inscrever por meio do site do Cebraspe - (crédito: Divulgação/FNDE)

O período de inscrição do concurso público do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) será encerrado nesta sexta-feira (6/10). Os candidatos podem se inscrever pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), ao custo de R$ 80.

Os candidatos podem pagar a taxa até 25 de outubro. Além do boleto, o pagamento pode ser feito via Pix, por meio do QR-Code apresentado na Guia de Recolhimento da União, disponível no site da banca organizadora do certame.

São ofertadas 100 vagas para o cargo de especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais. A carreira exige diploma de ensino superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 7,9 mil, além de benefícios.



Os participantes serão avaliados por meio de duas etapas, sendo a primeira composta pela aplicação de provas objetivas e discursivas, marcadas para 3 de dezembro, e a segunda com curso de formação. Todas as fases ocorrerão no Distrito Federal.