Confira lista com 106 concursos abertos e 10.862 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 106 concursos e 10.862 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há seis concursos abertos com seis vagas. Entre os nacionais, há sete certames abertos para 517 oportunidades. Para o Centro—Oeste, há 18 seleções abertas com 2.527 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 12 concursos com 257 postos vagos. Há ainda 8 seleções de concursos estaduais com 1.346 vagas. Já para os municipais, há 26 concursos e 5.516 vagas. Nas universidades federais, são 14 processos seletivos e 297 oportunidades. Nos institutos federais há 13 certames abertos com 396 vagas.

DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) — DF

Inscrições até 11 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rFql . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de fonoaudiologia. Salário: de R$ 2.437,59 até R$ 3.046,99. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) —DF

Inscrições até 15 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rF5N . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de nutrição. Salário: R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) —DF

Inscrições até 16 de janeiro pelo site: https://shre.ink/riGb . concurso com uma vaga para professor substituto, para atuar no Departamento de Jornalismo. Salário: R$6.356,02. Sem taxa de inscrição.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB) —DF

Inscrições de 2 de janeiro até 4 de fevereiro pelo e-mail: ctag.protocolo@ifb.edu.b . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de mecânica. Salário: de R$ 3.130,85 até R$ 6.289,21, acrescido de R$ 658. Sem taxa de inscrição.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB) —DF

Inscrições até 15 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rF5o . Concurso com duas vagas para professor substituto nas áreas de produção moveleira (1) e design (1). Salário: de R$ 3.412,63 até R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.



NACIONAIS



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT

Inscrições de 19 de fevereiro até 22 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFoZ . Concurso com 50 vagas para os cargos de: especialista em regulação de serviços de transportes terrestres (10); especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: direito (10); especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: economia (10) e especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: engenharia civil, engenharia de produção, engenharia de transportes e logística, engenharia mecânica, engenharia ambiental, engenharia florestal e engenharia de infraestrutura (20). Salário: R$ 7.887,57 até R$ 14.274,86. Taxa: R$ 160.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR — CAPES

Inscrições até 12 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rwYe . Concurso com 50 vagas para os cargos de: analista em ciência e tecnologia (32); analista em ciência e tecnologia - especialidade: biblioteconomia (3); analista em ciência e tecnologia - especialidade: contabilidade (5); analista em ciência e tecnologia - especialidade: estatística (5); analista em ciência e tecnologia - especialidade: informática (5). Salário: de R$ 5.211,48 a R$ 11.186,69. Taxa: R$ 80.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA)

Inscrições até 10 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TZ7P . Concurso com 80 vagas para os cargos de: gestão e logística (13); processo editorial (3); comunicação social e divulgação científica (5); ciência de dados (4); infraestrutura de tecnologia da informação (5) e desenvolvimento de sistemas (5); políticas públicas e desenvolvimento (16); políticas públicas e sociedade (16); políticas públicas e avaliação (8); políticas públicas e sustentabilidade (5). Salário: R$ 20.924,80. Taxa: R$ 180.

COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições de 10 de janeiro até 2 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/ricw . Concurso voluntário com 100 vagas para os cargos de Eletrônica (31); Administração (20); Enfermagem (10); Eletricidade (10); Informática (15); Laboratório (4); Música Clarinetas - Soprano, Baixo (2); Trompete Bb (1); Trombones - Tenor, Baixo (1); Tuba - Sousafone (1); Obras (5). Salário: não informado. Taxa: R$ 95.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO)

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/r6aQ . Concurso com 100 vagas para: analista executivo em metrologia e qualidade estão distribuídas nas áreas de governança pública, gestão e suporte (29), governança pública, gestão e suporte em ouvidoria (2), governança pública, gestão e suporte em educação (1), governança pública, gestão e suporte em legislação (3), governança pública, gestão e suporte em logística e infraestrutura (2), governança pública, gestão e suporte em segurança do trabalho (1), governança pública, gestão e suporte em tecnologia da informação (1) e governança pública, gestão e suporte em comunicação institucional (1) e mais 60 vagas na área de pesquisa. Salário: R$ 8.700,31. Taxa de inscrição: R$ 125.

CASA DA MOEDA DO BRASIL

Inscrições até 31 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFqP . Concurso com 54 vagas para os cargos de técnico de segurança - segurança corporativa e patrimonial - masculino (20); técnico de segurança - segurança corporativa e patrimonial - feminino (20); técnico de segurança - prevenção e combate a incêndio (12); e analista de produção - designer de valores/gravador (2). Salário: de R$ 3.749,70 até R$ 9.126,73. Taxa: de R$ 90 até R$ 120.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Inscrições até 10 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/r0G7 . Concurso com três vagas para o cargo de procurador. Salário: não informado. Taxa: R$ 250.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA)

Inscrições até pelo site: https://shre.ink/rihj . O Concurso oferece 80 vagas para técnico de planejamento e pesquisa - planejamento, gestão e logística: gestão e logística (13); técnico de planejamento e pesquisa - planejamento e gestão do conhecimento e de dados: processo editorial (3); comunicação social e divulgação científica (5); ciência de dados (4); infraestrutura de tecnologia da informação (5) e desenvolvimento de sistemas (5); técnico de planejamento e pesquisa - planejamento, pesquisa e avaliação de políticas públicas e da gestão governamental: políticas públicas e desenvolvimento (16); políticas públicas e sociedade (16); políticas públicas e avaliação (8) e políticas públicas e sustentabilidade (5) . Salário: R$20.924,80 . Taxa: R$180 .

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE SANTA CARMEN – MT

Inscrições até 12 de janeiro de 2024 presencialmente na Prefeitura Municipal. Concurso com 14 vagas para os cargos de: agente de manutenção urbanística (1); agente de limpeza pública (1); agente de serviços gerais; agente educacional e nutrição - merendeira escolar; motorista de veículos de transporte de cargas e passageiros (1); operador de máquinas pesadas; auxiliar de sala (10); técnico em higiene dental (1) e farmacêutico. Salário: de R$ 1.329,54 até R$ 3.587,74. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE ÁGUAS LINDAS – GO

Inscrições até 4 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFAK . Concurso com 508 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (50); operador de máquinas (4); pedreiro (7); auxiliar de creche e transporte escolar (80); auxiliar de sepultamento (4); eletricista (2); eletricista de alta tensão (4); guarda patrimonial (74); motorista a/b (6); motorista de transporte escolar (10); agente comunitário de saúde (85); agente de combate às endemias (26); agente fiscal do procon (4); administrativo (11); desenhista-cadista (2); fiscal ambiental (3); fiscal de tributos municipais (5); técnico em agrimensura (1); técnico de auditoria (4); técnico em enfermagem (30); topógrafo (1); analista ambiental (2); analista tributário (3); arquiteto (1); assistente social (6); auditor superior (5); contador (3); educador físico (4); enfermeiro (30); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro civil orçamentista (2); engenheiro eletricista (1); engenheiro mecânico (1); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (7); nutricionista (7); psicólogo (13); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.320 até R$ 9.696. Taxa: de R$ 80 até R$ 150.

PREFEITURA DE COTRIGUAÇU – MT

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo e-mail: concursopublico@cotriguacu.mt.gov.br . Concurso com 35 vagas para os cargos de: motorista do transporte escolar (3); cozinheira/zeladora (2); técnico administrativo educacional; auxiliar do desenvolvimento educacional; professor licenciado em pedagogia (7); professor licenciado em outras licenciaturas; professor nível médio; professor magistério/ensino médio (1); motorista do transporte escolar; cozinheira/zeladora; técnico administrativo educacional; auxiliar do desenvolvimento educacional; professor licenciado em pedagogia (2); professor licenciado em outras licenciaturas; professor nível médio; motorista do transporte escolar (3); cozinheira/zeladora; auxiliar do desenvolvimento educacional; professor licenciado em pedagogia (3); professor licenciado em outras licenciaturas; professor nível médio; motorista do transporte escolar (2); cozinheira/zeladora; professor licenciado em pedagogia; professor licenciado em outras licenciaturas; professor nível médio; motorista do transporte escolar (3); cozinheira/zeladora (2); auxiliar do desenvolvimento educacional (1); professor licenciado em pedagogia (2); professor licenciado em outras licenciaturas; professor nível médio; motorista do transporte escolar (2); cozinheira/zeladora; professor licenciado em pedagogia (2); professor licenciado em outras licenciaturas; professor nível médio. Salário: R$ 1.320 até R$ 3.645,96. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE AMAMBAÍ — MS

Inscrições de 9 até 12 de janeiro de 2024 presencial, na Secretaria Municipal de Educação, situado na Rua Rui Barbosa, nº 3.608, Vila Primavera, Centro. Concurso com 52 vagas para os cargos de merendeira (17) e servente (35). Salário: R$ 1.320. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE JUTI — MS

Inscrições até 12 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFL7 . Concurso com 36 vagas para os cargos de: agente de apoio administrativo; eletricista; auxiliar de serviços diversos; cozinheiro; motorista I; Motorista II; operador de máquinas pesadas; operador de máquinas leves; pedreiro; fiscal tributário (1); monitor de ensino (4); técnico em enfermagem (17); técnico em enfermagem (1); técnico em segurança do trabalho (3); agente administrativo; auxiliar de saúde bucal; técnico em radiologia; contador (1); professor de educação infantil (2); professor de ensino fundamental - 1º, 2º e 3º ano (2); professor de ensino fundamental - 4º e 5º ano (2); professor de educação especial (1); professor de educação física (1); professor de artes (1); analista de recursos humanos; assistente social; enfermeiro; farmacêutico - bioquímico; biomédico; nutricionista; fisioterapeuta; farmacêutico; médico; médico veterinário; psicólogo. Salário: de R$ 1.320 até R$ 11.940,25. Taxa de inscrição: de R$ 50 até R$ 150.



PREFEITURA DE ABADI NIA — GO

Inscrições até 19 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/UIWY . Concurso com 103 vagas para cadastro reserva para os cargos de: agente de manutenção mecânica (1); agente de serviços e obras públicas (2); auxiliar de serviços de higiene e alimentação (8); auxiliar de serviços gerais (8); condutor de veículos (4); coveiro/zelador de cemitério (4); agente comunitário de saúde (6); agente de combate às endemias (8); fiscal de vigilância sanitária (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos municipais (2); guarda civil municipal (8); monitor escolar (15); assistente administrativo (6); agente municipal de trânsito (3); técnico em enfermagem (2); psicólogo (1); gestor jurídico (1); engenheiro ambiental e sanitarista (1); engenheiro agrônomo (1); fiscal ambiental (3); auditor de controle interno (1); engenheiro civil (1); biólogo (1); enfermeiro (2) e professor (20). Salário: R$ 1.320 a R$ 4.434,31. Taxa de inscrição: R$ 90 até R$ 170.



C MARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - GO

Inscrições até 11 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rRKS . Concurso com 15 vagas para analista administrativo - administração (1); analista administrativo - analista de sistemas (1); analista administrativo- arquivologia (1); analista administrativo - comunicação social (1); analista administrativo - direito (2); analista administrativo - enfermeiro do trabalho (1); analista administrativo - letras (1); analista administrativo - pedagogia (1); analista administrativo - psicologia organizacional (1); analista administrativo - relações públicas (1); analista administrativo - web designer (1); assistente administrativo (2); assistente administrativo - técnico de informática (1); analista administrativo - ciências contábeis; analista administrativo - economia; analista de controle interno; assistente de controle interno. Salário: R$3.375,90 a R$5.122,06. Taxa: R$ 100 a R$ 130.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM — MS

Inscrições até 11 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/r6WZ . Concurso com 320 vagas para os cargos de: motorista (8), auxiliar de cozinha (7), auxiliar de serviços gerais (30), carpinteiro (2), cozinheiro (7), eletricista (2), encanador (2), gari (10), operador de serviços diversos (5), pedreiro (2), pintor (2), vigia (6), zelador (15); inspetor de aluno (2), monitor escolar (2), motorista de transporte escolar (3), agente comunitário de saúde (7), agente de combate às endemias (5); educador infantil (20); assistente administrativo (15), entrevistador social (3), técnico em contabilidade (1), técnico em informática (1), técnico em laboratório (1), visitador domiciliar (3), agente de vigilância sanitária (2), atendente de saúde (4), auxiliar de saúde bucal (3), técnico em enfermagem (7), técnico em saúde bucal (3), técnico em radiologia (1); professor educação infantil (15), professor ensino fundamental i - anos iniciais (67), professor de arte (4), professor de educação física - ed. infantil e ens. fundamental (1), professor de língua portuguesa - ens. fundamental ii (1), professor de apoio - educação especial (10), professor de apoio - at. específico braille e/ou libras (1), professor de educação especial - sala de recursos multifuncional (4); advogado de área (1), assistente social (5), auditor em saúde (1), auditor fiscal (1), biomédico (1), contador i (1), educador físico (1), educador social (1), enfermeiro (5), farmacêutico (2), fiscal de obras e posturas i (2), fiscal de tributos municipais i (2), fiscal de vigilância sanitária (2), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (2), nutricionista (1), orientador social (2), psicólogo (3) e terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.361,77 a R$ 5.491,29. Taxa de inscrição: de R$ 90 até R$ 120.



CÂMARA DE RIO VERDE - GO

Inscrições até 12 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rRKL . O Concurso oferece 32 vagas para agente de controle interno (1); procurador jurídico (1); tradutor e intérprete de libras (1); auxiliar de serviços gerais (4); motorista (1); assistente administrativo (18); arquivista (1); auxiliar técnico de áudio e vídeo (1); técnico segurança do trabalho (1); técnico de informática (1); ouvidor (1); operador de videomonitoramento (1). Salário: R$2.412,37 a R$7.082,15. Taxa: R$130 a R$250.



FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR — GO

Inscrições até 11 de janeiro pelo site: https://unifimes.edu.br/ . Concurso com 26 vagas para as áreas de: ciências contábeis - contabilidade tributária prática contábil i prática contábil ii (2); direito - todas as áreas do curso de direito (5); medicina veterinária ou zootecnia - piscicultura equinocultura nutrição e alimentação animal nutrição e alimentação de ruminantes (1); medicina veterinária ou zootecnia - epidemiologia veterinária doenças parasitárias dos animais domésticos tecnologia de carnes e derivados inspeção de carnes e derivados inspeção e tecnologia de leite e derivados (1); ginecologia e obstetrícia - habilidades médicas internato (3); tutoria habilidades médicas iesc internato - clínico geral (3); sistemas de informação - redes de computadores administração de banco de dados lógica (1); educação física - dança e expressão corporal desenvolvimento e aprendizagem motora recreação, lazer e jogos (1); educação física - musculação educação física na melhor idade (1); letras - leitura e produção de texto leitura e compreensão de texto (1); enfermagem - iesc tbl tutoria conhecimentos gerais (3); biomedicina - morfofuncional práticas funcionais tutoria tbl conhecimentos gerais (1); medicina - morfofuncional radiologia tutoria (1); medicina - tutoria habilidades médicas internato ambulatório (5); medicina - tutoria habilidades médicas ambulatório (5); medicina - tutoria tutoria ambulatório (1); medicina - tutoria habilidades cirúrgicas (1); licenciatura em letras - libras (1). Salário: não informado. Taxa: R$ 100.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS — GO

Inscrições até 26 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rES2 . Concurso com 656 vagas para nível fundamental incompleto: auxiliar de serviços diversos - asd (37), auxiliar de serviços gerais educacionais (80), auxiliar de serviços póstumos (2), auxiliar de serviços urbanos (55), borracheiro (1), costureira (2), merendeira (33), operador de máquina pesada (10), pedreiro (9), pintor (2), porteiro escolar (15), trabalhador braçal (28); nível fundamental completo: auxiliar administrativo (15), auxiliar de secretaria escolar (12), carpinteiro (1), eletricista (3), encanador (2), mecânico de máquinas e veículos (1), motorista de veículos leves (2), motorista de veículos pesados (11), motorista escolar (13), serralheiro (1); nível médio/técnico: agente administrativo (28), agente administrativo educacional (1), agente de almoxarifado (4), agente de fiscalização (2), agente de fiscalização ambiental (2), agente de fiscalização de proteção e defesa do consumidor (1), agente de patrimônio (3), assistente previdenciário (1), auxiliar de consultório dentário (5), fiscal de posturas (4), monitor de transporte escolar (15), técnico agrimensor (1), técnico de imobilização ortopédica (2), técnico de enfermagem (4), técnico em radiologia (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico de suporte em tecnologia da informação (3); nível superior: administrador de rede e segurança da informação (1), analista administrativo (15), analista ambiental (4), analista de controle interno contábil (1), analista de controle interno engenheiro (1), analista previdenciário (2), arquiteto (2), arquivista (1), assistente social (5), cirurgião dentista - bucomaxilo (1), cirurgião dentista - clínico geral (5), cirurgião dentista - endodontista (1), cirurgião dentista - odontólogo para pacientes com necessidade especiais (1), cirurgião dentista - periodontista (1), designer gráfico (1), enfermeiro padrão (4), enfermeiro especialista em uti - unidade de terapia intensiva (2), enfermeiro especialista em saúde mental (3), engenheiro agrônomo (1), engenheiro civil (2), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (3), médico (4), médico auditor (1), médico cardiologista (1), médico endocrinologista (1), médico ginecologista/obstetra (1), médico infectologista (1), médico oftalmologista (1), médico ortopedista/traumatologista (1), médico otorrinolaringologista (1), médico pediatra (1), médico psiquiatra (1), médico radiologista (1), médico ultrassonografista (1), médico veterinário (4), monitor educacional (75), nutricionista (3), professor de 1º fase (60), professor de educação física (8), professor de inglês (4), professor de matemática (2), professor intérprete de libras (2), psicólogo (5), psicopedagogo (2), terapeuta ocupacional (3) . Salário: R$1.320 a R$5.997,93 .Taxa: R$60 a R$140.



PREFEITURA DE CAMPO GRANDE — MS

Inscrições até 15 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFAB . Concurso com 323 vagas para professor - educação infantil (82); professor - anos iniciais do ensino fundamental (120); professor - arte (educação infantil ao ensino fundamental) (84); professor - educação física (educação infantil ao ensino fundamental) (10); professor - língua inglesa (anos finais do ensino fundamental) (5); professor - língua portuguesa (anos finais do ensino fundamental) (5); professor - matemática (anos finais do ensino fundamental) (5); professor - geografia (anos finais do ensino fundamental) (4); professor - história (anos finais do ensino fundamental) (4); professor - ciências (anos finais do ensino fundamental) (4). Salário: R$ 3.671,07. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE TURVÂNIA - GO

Inscrições até 16 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rEoQ . Concurso com 165 vagas para agente comunitário de saúde - acs (1); agente de combate a endemias - ace (2); analista de contratos e licitações (1); analista de orçamentos (1); assistente social (3); auditor fiscal municipal de tributos (2); auxiliar administrativo (7); auxiliar de departamento pessoal (1); auxiliar de saúde bucal (1); auxiliar de serviços gerais (14); biomédico (2); borracheiro (1); coveiro (2); cozinheiro geral (7); cuidador de idosos (2); eletricista de autos e máquinas pesadas (1); eletricista de rede elétrica urbana (2); encarregado de almoxarifado (1); encarregado de lavanderia (2); enfermeiro (2); farmacêutico (2); farmacêutico bioquímico (1); fiscal de posturas (1); gari (14); gari coletor (4); jardineiro (2); mecânico geral (2); médico (2); monitor de alunos (11); motorista ´´d`` ou ´´e`` (16); nutricionista (2); odontólogo (2); operador de máquinas (2); pedagogo (3); pedreiro (3); preparador físico (2); professor de educação física (1); professor de educação infantil (2); professor de ensino fundamental (2); professor de espanhol (1); professor de inglês (1); psicólogo (3); responsável técnico do abrigo de idosos - ilpi (1); técnico de controle interno (1); técnico de enfermagem (2); técnico em informática (2); técnico em radiologia (2); trabalhador braçal (10); tratorista (3); vigia noturno (6); zelador de ginásio de esportes e do estádio de futebol (4). Salário: R$ 1.527,67 a R$8.748 . Taxa: R$ 60 a R$140.



C MARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rRKx . O Concurso oferece 17 vagas para copeira (1); jardineiro (1); almoxarife (1); auxiliar administrativo (4); fotógrafo legislativo (1); motorista de veículos leves (4); analista administrativo (1); analista legislativo (1); arquivista (1); contador (1); jornalista (1). Salário: R$1.715,92 a R$3.946,94. Taxa: R$80 a R$120.



PREFEITURA DE RUBIATABA – GO

Inscrições até 17 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rRKg . O Concurso oferece 83 vagas para operador de máquinas - iii (2); agente comunitário de saúde - psf 01 zonal rural - bragolândia (1); agente comunitário de saúde - psf 06 zona rural - fundão (1); agente comunitário de saúde - psf 06 zona rural - baixa verde (1); agente de apoio educacional (18); almoxarife (1); avaliador de imóveis (1); aux. administrativo - iii (3); assistente administrativo educacional (20); fiscal de edificações e posturas (4); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de tributos- ii (4); fiscal sanitarista (2); motorista (3); profissional de apoio e supervisão pedagógica (20). Salário: R$1.320 a R$2.640. Taxa: R$80 a R$100.



PREFEITURA DE CAMPOS VERDES - GO

Inscrições até 25 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rihn . O Concurso oferece 26 vagas para Motorista (5); Educador Físico (1); Agente de Combate às Endemias (3); Motorista da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Assistência Social, Esporte e Lazer (3); Professor P-III (3); Psicólogo (2); Auxiliar Administrativo (3); Assistente Social (2); Técnico de Nível Médio (3); Fiscal Municipal (1) . Salário: R$1.320 a R$3.000 . Taxa: R$80 a R$150.



C MARA DE RONDONÓPOLIS - MT

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/riuz . O Concurso oferece 64 vagas para procurador jurídico (1); analista do legislativo - processo legislativo e administrativo (32); analista do legislativo - contabilidade e finanças (2); analista do legislativo - biblioteconomia (1); analista do legislativo - redação e revisão legislativa (3) e agente administrativo (25). . Salário: R$3.433,03 a R$9.544,38 . Taxa: R$95 a R$140.



PREFEITURA DE NORTELÂNDIA - MT

Inscrições até 21 de janeiro pelo site: https://shre.ink/riuo . O Concurso oferece 52 vagas para nível fundamental: auxiliar de limpeza predial (4); auxiliar de limpeza pública (10); auxiliar de limpeza pública - coveiro (1); motorista - cnh d (6); operador de máquinas (2); vigia de acesso e monitoramento; auxiliar de serviços gerais; nível médio: agente administrativo; atendente administrativo (2); auxiliar de desenvolvimento infantil (5); auxiliar em saúde bucal (1); merendeira escolar (4); nível técnico: técnico em enfermagem; técnico em segurança do trabalho (1); técnico em radiologia (1); nível superior: analista de controle de processos; analista de laboratório clínico (1); analista de licitação; analista fiscal de tributos; assistente social; controlador interno; enfermeiro médico (3); nutricionista (1); procurador jurídico; professor educador físico; professor pedagogo (10); psicólogo. Salário: R$1.500 a R$16.721 . Taxa: R$180.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 12ª REGIÃO (CRQ -12)

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TJVg . Concurso com 10 vagas para técnico administrativo (5), técnico administrativo - mensageiro, agente fiscal (3), analista administrativo, analista de t.i. (1) e analista de compras (1). Salário: R$2.039,47 a R$6.039,76. Taxa: R$58 a R$61.



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SANTA CATARINA – CRP/SC

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://shre.ink/TJXq . Concurso com 85 vagas para auxiliar administrativo (nível médio); e para o cargo de psicóloga(o) assistente técnica(o) (nível superior). Salário: R$3.171 a R$5.285 . Taxa: R$65 a R$85.



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS INDUSTRIAIS — 2º Região

Inscrições até 31 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rPJo . Concurso com 24 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (7), agente administrativo (5) e agente de fiscalização (12). Salário: de R$ 1.980 até R$ 3.700. Taxa: R$ 45 até R$ 65.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRF)

Inscrições até 12 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rwPN . Concurso com 3 vagas para: agente administrativo (1); assistente de tecnologia da informação - suporte (1). Salário: R$ 3.349,31 a R$ 4.918,56. Taxa de inscrição: R$ 57,10.



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU — PE)

Inscrições até 15 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rwPj . Concurso com 3 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (1); auxiliar de fiscalização (1); agente de fiscalização (1). Salário: R$ 2.400 a R$ 7.920. Taxa de inscrição: R$ 68 a R$ 73.



CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DE MINAS GERAIS DA 6ª REGIÃO (CRESS - MG)

Inscrições até 22 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rR2t . Concurso com 15 vagas para assistente administrativo (12) e assistente social (3). Salário: R$ 2.112 até R$ 5.492. Taxa: R$ 70 a R$ 100.



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 15ª REGIÃO (CRP-15)

Inscrições até 22 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rRQ7 . Concurso com 2 vagas para auxiliar administrativo (1) e psicólogo (1). Salário: R$1.922,09 a R$4.524,49. Taxa: R$75 a R$85.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE (CRC — SE)

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://selecon.org.br/ . Concurso com 2 vagas para os cargos de: analista administrativo (1), advogado (1), e contador (1). Salário: de R$ 2.714,68 até R$ 4.048,23. Taxa: R$ 80.



CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 15ª REGIÃO (CRESS- AM)

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rZrY . O Concurso oferece 80 vagas para agente administrativo (2) e agente fiscal (1). Salário: R$2.045,82 a R$4.091,65. Taxa: R$75 a R$85.



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 2ª REGIÃO (CRT - 02)

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZrZ . O Concurso oferece 24 vagas para auxiliar administrativo (7), agente administrativo (5) e agente de fiscalização (12). Salário: R$1.980 a R$3.700. Taxa: R$45 a R$75.



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 12ª REGIÃO (CRP-12)

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZr7 . O Concurso oferece 6 vagas para auxiliar administrativo (3) e psicólogo - assistente técnico (3). Salário: R$3.171 a R$5.285. Taxa: R$65 a R$85.



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU - PE)

Inscrições até 15 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZr8 . O Concurso oferece 3 vagas para auxiliar administrativo (1); auxiliar de fiscalização (1); agente de fiscalização (1). Salário: R$2.400 a R$7.920. Taxa: R$68 a R$73.



LOCAIS — ESTADUAIS

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE — RN

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rinF . Concurso com 33 vagas para os cargos de técnico de controle ambiental (6); técnico de edificações (6); técnico em instrumentação (6); técnico de mecânica (6); advogado (1); engenheiro civil (2); engenheiro eletricista (2); engenheiro mecânico (2) e engenheiro químico (2). Salário: R$ 4.198,11 a R$ 8.746,10. Taxa: R$ 100 até R$ 120.



SECRETARIA DA FAZENDA - AC

Inscrições até 10 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNYw . Concurso com 164 vagas para os cargos de auditor da receita estadual (48); contador (9); especialista da fazenda estadual (47) e técnico da fazenda estadual (60). Salário: de R$ 3.252,15 até R$ 19.952,09. Taxa: de R$ 90 até R$ 247.

PREFEITURA DE AMAZONAS - AM

Inscrições até 15 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNYa . Concurso com 200 vagas para o cargo de Técnico Municipal I - Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social - SEMSEG. Salário: R$ 2.689,78. Taxa: R$ 110.



POLÍCIA MILITAR — PE

Inscrições até 15 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rilD . Concurso com 445 vagas para os cargos de: agente de polícia (250), delegado de polícia (45) e escrivão de polícia (150). Salário: R$ 4.700 até R$ 10.930,51. Taxa: de R$ 250 até R$ 350.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS — (ALE — TO)

Inscrições de até 18 de janeiro pelo site: https://shre.ink/TpwP . Concurso com 67 vagas para: auditoria e controle interno (2), ciências contábeis (2), ciências econômicas (2), cerimonial (2), direito (6), enfermagem (1), análise de sistema (2), análise de suporte em informática (2), suporte técnico em informática (3), desenvolvimento de sistema (2), web designer (2), jornalismo (5), medicina (2), pedagogia (1), psicologia (1), publicidade (2), relações públicas (2), revisão (10), engenharia (1), arquitetura (1), técnico jurídico (2), administração (2); técnico legislativo nas áreas de: assistência administrativa (18), audioeditoração (8), cinegrafia (1), fotografia (2), técnico em áudio (2), técnico em enfermagem (2), técnico em segurança do trabalho (2), tradutor e intérprete de libras (2), técnico em design gráfico (2). Salário: entre R$ 3.847,65 a R$ 5.684,72. Taxa de inscrição: R$ 80 até R$ 125.



CÂMARA DE FORTALEZA — CE

Inscrições até 5 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/ricl . Concurso com 78 vagas para os cargos de: agente administrativo (30), analista de gestão de pessoas (2), contador (5), engenheiro civil (2), advogado (6), analista de informática (6), analista de comunicação social (2), pedagogo (2), analista de redação (2), analista de revisão (2) e consultor legislativo nas áreas de: orçamento e finanças públicas (4); saúde pública (2); educação, cultura e esporte (2); direitos humanos (2); meio ambiente e urbanismo (2); processo legislativo (5) e administração pública (2). Salário: de R$ 4.740,52 até R$ 7.110,79. Taxa: de R$ 62 até R$ 85.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO — CETESB

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZYA . O Concurso oferece 224 vagas para técnico administrativo (33); técnico ambiental - formação: técnico em eletrônica (3); técnico ambiental - formação: técnico em mecânica (1); técnico ambiental - formação: técnico em química (11); técnico ambiental - formação: técnico em análises clínicas (1); e técnico ambiental - formação: técnico em meio ambiente (5);advogado (7); analista administrativo - formação: administração (9); analista administrativo - formação: contabilidade (2); analista administrativo - formação: economia (4); analista ambiental - formação: biologia (27); analista ambiental - formação: ciências sociais (2); analista ambiental - formação: engenharia - agronômica (11); analista ambiental - formação: engenharia - ambiental e sanitária (40); analista ambiental - formação: engenharia civil (9); analista ambiental - formação: engenharia florestal (6); analista ambiental - formação: engenharia mecânica (4); analista ambiental - formação: engenharia química (18); analista ambiental - formação: geografia (5); analista ambiental - formação: geologia (11); analista ambiental - formação: química (11); analista de tecnologia da informação - administração de banco de dados (1); analista de tecnologia da informação - redes e telecomunicação (2) e analista de tecnologia da informação - sistemas (1) . Salário: R$ 5.027,95 a R$ 8.034,84. Taxa: R$55 a R$90.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (PGE - SP)

Inscrições até 18 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZPg . Concurso com 135 vagas para procurador do estado - nível i . Salário: R$35.459,71 . Taxa: R$ 280



LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA — PB

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNs0 . Concurso com 300 vagas para os cargos de guarda civil municipal (200) e agente de mobilidade urbana (100). Salário: R$ 1.500 até R$ 3.297,95. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE CONDE — PB

Inscrições até 10 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/riaL . Concurso com 152 vagas para os cargos de: coveiro (4); auxiliar administrativo (10); motorista categoria "D" (10); tratorista (2); artesão (2); agente administrativo (10); fiscal de obras (2); técnico em contabilidade (2); técnico em informática, manutenção e instalação (5); técnico agrícola (2); agente fiscal de tributos (2); agente fiscal de meio ambiente (3); agente fiscal de vigilância sanitária (2); auxiliar de saúde bucal (3); auxiliar de farmácia (1); bibliotecário (4); assistente social (5); engenheiro civil (3); engenheiro mecânico (1); arquiteto (2); biólogo (1); geoprocessador (2); consultor jurídico (5); auditor de receita municipal (1); analista fiscal de meio ambiente (1); analista fiscal de vigilância sanitária (1); médico especialista psiquiatra (1); médico especialista ortopedista (1); médico especialista neurologista (1); médico especialista otorrinolaringologista (1); médico especialista cardiologista (1); médico especialista pediatra (1); médico especialista endocrinologista (1); enfermeiro (5); farmacêutico (1); bioquímico (1); fisioterapeuta (2); nutricionista (3); fonoaudiólogo (2); psicólogo clínico (4); terapeuta ocupacional (1); médico veterinário (1); cirurgião dentista (5); biomédico (1); médico de saúde da família (5); técnico em enfermagem (3); técnico em laboratório (1); técnico em topografia (2); professor - a (polivalente) (10); suporte pedagógico (supervisão escolar) (10); condutor socorrista (2). Salário: de R$ 1.320 a R$ 3.335,94. Taxa: R$ 70 até R$ 130.



PREFEITURA DE CACAULÂNDIA - RO

Inscrições até 11 de janeiro de 2024 por meio do site da Prefeitura Municipal. Concurso com 26 vagas para os cargos de Psicólogo (1); Supervisor (2); Psicopedagogo (1); Professor Educação Infantil (6); Professor Anos Iniciais (9); Professor de Ciências Biológicas (1); Professor de AEE (1); Professor de Inglês (1); Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Geografia (1); e Professor de Matemática (1). Salário: entre R$ 2.884,22 a R$ 4.614,76. Taxa: R$ 100.



PREFEITURA DE CAMETÁ - PA

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rN4g . Concurso com 35 vagas para guarda municipal para sexo feminino (9) e masculino (26). Salário: Não informado. Taxa de inscrição: R$ 80.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO - MG

Inscrições até 18 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TOdV . Concurso com 35 vagas para: agente comunitário de saúde (20) e agente de combate às endemias (15). Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 80.



PREFEITURA DE CABEDELO - PB

Inscrições até 21 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNsi . Concurso com 140 vagas para os cargos de: Assistente social (6); Assistente Social PSF (2); Fiscal De Tributos (3); Biomédico (2); Bombeiro Civil (2); Cirurgião Dentista PSF (2); Condutor Socorrista (2); Educador Físico (2); Enfermeiro (10); Enfermeiro Intensivista (3); Enfermeiro Intensivista Neonatologista (3); Enfermeiro PSF (4); Farmacêutico (4); Fiscal De Postura (1); Fisioterapeuta (4); Fisioterapeuta Especialidade em Quiropraxia (1); Fisioterapeuta PSF (2); Fisioterapeuta UTI Adulto (3); Fisioterapeuta UTI Neonatologista (2); Fonoaudiólogo (3); Fonoaudiólogo PSF (1); Médico Cirurgião Geral (3); Médico Cirurgião Vascular (1); Médico Infectologista (1); Médico Intensivista (5); Médico Nefrologista (1); Médico Intensivista Neonatologista (2); Médico Neurologista (1); Médico Neurologista Infantil (1); Médico Proctologista (1); Médico Psiquiatra (2); Médico Psiquiatra Infantil (1); Médico Urologista (1); Médico Veterinário (2); Nutricionista (2); Nutricionista PSF (2); Professor De Ensino Religioso (4); Psicólogo (9); Psicólogo Infantil (1); Psicólogo PSF (5); Técnico De Enfermagem Intensivista (10); Técnico De Enfermagem UTI Neonatologista (2); Técnico Em Enfermagem (10); Técnico Em Enfermagem PSF (8); Técnico Em Laboratório (2); Terapeuta Ocupacional UTI (1). Salário: de R$ 1.333,20 a R$ 1.811,08. Taxa: R$ 40 até R$ 78.



PREFEITURA DE VEREDA - BA

Inscrições até 18 de janeiro pelo site: https://shre.ink/TOdV . Concurso com 103 vagas para os cargos de: Lavadeira (2); Agente Comunitário de Saúde (3); Agente de Combate a Endemias (3); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Fisioterapeuta (1); Nutricionista (1); Odontólogo (2); Psicólogo (1); Farmacêutico (1); Assistente Social (1); Médico (3); Auxiliar Administrativo (12); Recepcionista (4); Secretário (4); Fiscal de Obras e Postura (1); Fiscal de Tributos (1); Advogado (1); Mecânico (2); Operador de Máquinas Pesadas (2); Motorista (3); Eletricista (2); Pedreiro (2); Zelador (5); Cozinheira (2); Coveiro (2); Auxiliar de Serviços Gerais (12); Jardineiro (1); Assistente Social (1); Psicólogo (1); Professor PI (10); Professor PII - Educação Física (1); Secretário Escolar (2); Auxiliar de Ensino (2); Assistente Administrativo Escolar (1); Agente de Alimentação Escolar (1); Agente de Vigilância Escolar (2); Agente de Serviço Escolar (3) e Motorista Escolar D (4). Salário: de R$ 1.320 até R$ 5.000. Taxa de inscrição: de R$ 66 até R$ 250.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAGEM DA LAPA - MG

Inscrições de 11 de janeiro até 22 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TOvF . Concurso com 138 vagas para: Advogado Assistencialista (1); Assistente Social (3); Assistente Social - Educação (1); Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza Urbana (15); Auxiliar de Serviços Gerais - Hospital (4); Auxiliar de Serviços Gerais - Sede Administrativa (1); Enfermeiro - Hospital (4); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico Bioquímico (1); Fiscal Municipal (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Clínico (4); Médico Veterinário (1); Motorista de Veículos Leves (2); Motorista de Veículos Pesados (4); Nutricionista (2); Operador de Maquina Pesada (2); Operador de Máquina Categoria Especial (1); Operador de Betoneira (1); Operador do Sistema de Esgotamento de Estações Elevatória de Reversão (4); Especialista de Educação (3); Pedreiro (2); Professor Língua Portuguesa (3); Professor de Matemática (3); Professor de Geografia (2); Professor de História (2); Professor de Ciência (2); Professor Língua Inglesa (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Ensino Religioso (1); Professor de Artes (1); Professor de Interprete de LIBRAS (1); Professor de Apoio Aluno Com Necessidades Especiais (1); Profissional de Informática - Lecionar/Manutenção (1); Profissional de Educação Física (1); Psicólogo (2); Psicólogo Educação (1); Servente Escolar (8); Técnico Administrativo (5); Técnico em Enfermagem (7); Terapeuta Ocupacional (1); Técnico em Radiologia (1); Professor I (25) e Vigilante (8). Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 80.



CÂMARA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ — PI

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNdm . Concurso com três vagas para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (2) e Motorista B (1). Salário: R$ 1.320. Taxa: R$ 80.



PREFEITURA DE URUÇUÍ — PI

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNWX . Concurso com 225 vagas para os cargos de Analista Ambiental (1); Arquiteto e Urbanista (2); Assistente Social (7); Biólogo (1); Cirurgião Dentista (5); Educador Físico (2); Enfermeiro (6); Engenheiro Agrônomo (2); Engenheiro Civil (2); Farmacêutico (1); Fiscal de Inspeção Sanitária (8); Fisioterapeuta (4); Fonoaudiólogo (2); Médico Neurologista (1); Médico PSF (2); Médico Psiquiatra (1); Médico Veterinário (2); Nutricionista (5); Psicólogo (5); Terapeuta Ocupacional (2); Psicopedagogo (5); Professor Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano (4); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Educação Física (1); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Geografia (2); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Língua Portuguesa (3); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Matemática (1); Professor Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano (7); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - História (1); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Língua Portuguesa (1); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Matemática (1); Professor Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano (9); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Geografia (1); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - História (3); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Língua Inglesa (2); Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Matemática (3); Professor Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano (11); Professor para Atendimento Educacional Especializado - AEE (1); Professor de Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano - Ciências (2); Agente Administrativo (10); Agente Comunitário de Saúde (10); Agente de Endemias (4); Auxiliar de Saúde Bucal (3); Auxiliar Administrativo (35); Cuidador / Profissional de Apoio Escolar (17); Fiscal de Obras (5); Fiscal de Tributos (3); Técnico Agrícola (1); Técnico em Enfermagem (13); Técnico em Informática (3); Técnico em Meio Ambiente (1) e Procurador Municipal (1). Salário: de R$ 1.412,40 até R$ 8.150,30. Taxa: de R$ 80 até R$ 110.



PREFEITURA DE SERRA - ES

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r6HX . O Concurso oferece 390 vagas para agente comunitário de saúde - acs (178) e agente de combate de endemias- ace (212). Salário: R$2.792,60. Taxa: R$55.



PREFEITURA DE JUTAÍ - AM

Inscrições até 9 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/r0i8 . Concurso com 359 vagas para auxiliar de serviços gerais (32); auxiliar de serviços gerais - área rural (10); gari (10); guarda municipal (20); merendeiro (16); merendeiro - área rural (21); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados (2); motorista fluvial (2); operador de máquinas pesadas - tratorista (1); recepcionista (1); vigia (14); vigia - área rural (6); agente administrativo (4); agente educacional ii (6); agente educacional ii - área rural (2); digitador (6); digitador - área rural (2); fiscal de vigilância sanitária (4); guarda municipal (20); microscopista (3); técnico ambiental (4); técnico de enfermagem (8); técnico de pesca (4); técnico em agropecuária (6); técnico florestal (2); assistente social (4); bioquímico (1); enfermeiro (6); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro de pesca (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); nutricionista (3); pedagogo (4); professor - anos finais - artes (2); professor - anos finais - artes - área rural (2); professor - anos finais - ciências (2); professor - anos finais - ciências - área rural (2); professor - anos finais - educação física (4); professor - anos finais - educação física - área rural (4); professor - anos finais - ensino religioso (2); professor - anos finais - ensino religioso - área rural (2); professor - anos finais - geografia (2); professor - anos finais - geografia - área rural (2); professor - anos finais - história (2); professor - anos finais - história - área rural (2); professor - anos finais - língua estrangeira/língua inglesa (2); professor - anos finais - língua estrangeira/língua inglesa - área rural (2); professor - anos finais - língua portuguesa (4); professor - anos finais - língua portuguesa - área rural (3); professor - anos finais - matemática (4); professor - anos finais - matemática - área rural (3); professor - educação infantil (32); professor - educação infantil - área rural (14); professor - ensino fundamental - anos iniciais 1º ao 5º ano (24); professor - ensino fundamental - anos iniciais 1º ao 5º ano - área rural (20); psicólogo (4) e tecnólogo em alimentos (4) . Salário: R$1.320 a R$10.401,52. Taxa: R$ 39,60 a R$ 60.



PREFEITURA DE PAES LANDIM — PI

Inscrições até 15 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rinf . Concurso com 83 vagas para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (12); Eletricista (1); Gari (11); Mecânico (1); Motorista - Categoria B (2); Motorista - Categoria D (3); Operador de Máquinas Pesadas (2); Vigia (12); Agente Comunitário de Saúde (1); Auxiliar Administrativo (6); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Digitador (2); Fiscal de Arrecadação (1); Fiscal de Contratos (1); Técnico em Agropecuária (1); Técnico em Enfermagem (6); Técnico em Sistemas e Programas (1); Assistente Social (1); Dentista; Enfermeiro (2); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Médico (2); Nutricionista (1); Professor de Ensino Infantil e 1º ao 5º ano (6); Professor de Língua Portuguesa; Professor de Matemática; Professor de Ciências; Professor de Educação Física; Psicopedagogo (1); Psicólogo (2) e Terapeuta Ocupacional (1). Salário: de R$ 1.320 até R$ 6.000. Taxa: de R$ 90 até R$ 120.



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX — PE

Inscrições até 21 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rilF . Concurso com 193 vagas para os cargos de: Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (19); Atendente Educacional de Inclusão - AEI (16); Agente Administrativo (10); Agente Comunitário de Saúde (10); Agente de Controle de Endemias (3); Assistente Social (3); Cozinheiro Hospitalar (4); Auxiliar de Serviços Gerais (40); Coveiro (1); Eletricista (1); Enfermeira do PSF (5); Enfermeira Plantonista (5); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (2); Monitor de Transporte Escolar (8); Motorista Transporte Escolar (4); Professor nas áreas de Educação Infantil (3), Língua Estrangeira (1), Língua Portuguesa (1), Fundamental 1 (3), Artes e Música (1), Geografia (1); Terapeuta Ocupacional (2); Neuropsicopedagogo (1); Merendeira (5); Motorista (7); Nutricionista (2); Odontólogo do PSF (4); Psicólogo (3); Recepcionista do PSF (4); Socorrista Condutor (4); Socorrista Técnico de Enfermagem (4); Técnico de Controle Interno (1); Técnico de Enfermagem (11) e Veterinário (1). Salário: de R$ 1.320 até R$ 2.420. Taxa: de R$ 80 até R$ 130.



PREFEITURA DE GOIANINHA — RN

Inscrições até 28 de janeiro pelo site: https://shre.ink/riHO . Concurso com 24 vagas para os cargo de guarda municipal para os sexos feminino (4) e masculino (20). Salário: R$ 1.500. Taxa: R$ 100.



PREFEITURA DE TIMBAÚBA — PE

Inscrições até 1º de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNWs . Concurso com 155 vagas para os cargos de: Auxiliar de Saúde Bucal (7); Citotécnico (1); Monitor Escolar (17); Socorrista (2); Técnico em Análises Clínicas (1); Técnico de Enfermagem (19); Técnico em Radiologia (2); Biomédico (1); Dentista (8); Educador Físico (1); Enfermeiro (14); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (3); Fonoaudiólogo (2); Intérprete de Libras (3); Instrutor de Libras (3); Médico Cardiologista (1); Médico Citopatologista (1); Médico Dermatologista (1); Médico Ecocardiografia (1); Médico Endocrinologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Plantonista (5); Médico Psiquiatra (1); Médico do Trabalho (1); Nutricionista (3); Pedagogo (4);Professor I (33); Professor II - Artes; Professor II - Ciências; Professor II - Educação Física; Professor II - Geografia (1); Professor II - História (1); Professor II - Língua Portuguesa (1); Professor II - Matemática (1); Professor II - Artes; Professor II - Ciências; Professor II - Educação Física; Professor II - Geografia (1); Professor II - História (1); Professor II - Inglês; Professor II - Língua Portuguesa (1); Professor II - Matemática (1); Psicólogo (4); Psicólogo Escolar (3); e Terapeuta Ocupacional (2). Salário: de R$ 1.312 até R$ 6.161,72 ou R$ 500 até R$ 2.100. Taxa: de R$ 110 a R$ 135.



PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIPE — PE

Inscrições até 5 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/riHZ . Concurso com 221 vagas para os cargos de: Agente Comunitário de Saúde (15); Agente de Combate às Endemias (5); Auxiliar de Farmácia (1); Técnico em Enfermagem (10); Técnico em Radiologia (2); Analista de Controle Interno (2); Assistente Social (1); Biomédico (2); Educador Físico (1); Enfermeiro (5); Enfermeiro Hospitalar (5); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (3); Fonoaudiólogo (2); Médico (4); Médico Cardiologista (1); Médico Cirurgião Obstetra Hospitalar (1); Médico Clínico Geral Hospitalar (3); Médico Endocrinologista (1); Médico Gastroenterologista Hospitalar (1); Médico Neurologista (1); Médico Obstetra Hospitalar (2); Médico Oftalmologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Psiquiatra (2); Médico Radiologista (1); Médico Reumatologista Hospitalar (1); Médico Urgência e Emergência Hospitalar (3); Médico Vascular (1); Terapeuta Ocupacional (2); Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Ciências (4); Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Educação Física (5); Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Geografia (3); Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - História (3); Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Inglês (3); Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa (17); Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Matemática (15); Professor de Educação Infantil - Anos Iniciais (90). Salário: de R$ 1.400,45 a R$ 3.893,38. Taxa: de R$ 105 a R$ 125.



PREFEITURA DE FERNANDÓPOLIS - SP

Inscrições até 10 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZ4t . O Concurso oferece 364 vagas para agente administrativo (20); agente de apoio escolar (200); almoxarife (1); analista ambiental/biólogo (1); analista ambiental/ engenheiro agrônomo/ florestal (1); analista ambiental/ engenheiro ambiental sanitarista (1); analista ambiental/ engenheiro civil (1); analista ambiental/ químico (1); analista de controle interno (2); arquiteto urbanista (1); assessor pedagógico (15); assistente social (2); assistente social escolar (2); auxiliar de saúde bucal (2); bibliotecário (1); cirurgião dentista - especialista em buco maxilo (1); cirurgião dentista - especialista em endodontia (1); contador (1); cuidador social (1); dentista esf (1); desenhista (1); diretor de escola (1); educador físico (2); educador físico escolar (5); enfermeiro (2); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); farmacêutico (1); fiscal de obras (2); fiscal municipal (2); fiscal de saúde pública (3); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); intérprete de libras (1); médico esf (1); motorista (9); museólogo (1); nutricionista (1); operador de máquina (3); operador de trator (3); orientador social (1); professor de educação básica infantil (2); professor de educação básica - peb i - ensino fundamental (30); professor de educação básica ii- ciências (1); professor de educação básica ii - educação física (1); professor de educação básica ii- inglês (1); professor de educação básica ii - arte (1); professor de educação básica ii - educação especial (1); psicólogo (2); psicólogo escolar (6); supervisor de ensino (1); técnico de enfermagem (10); técnico de informática (1); técnico de laboratório (1); técnico de som e iluminação (1); técnico em geoprocessamento - autocad (1); técnico em turismo (1); telefonista (1); terapeuta ocupacional (1); topógrafo (1); turismólogo (1); médico veterinário (1). Salário: R$1.680,35 a R$19.599,88. Taxa: R$60 a R$100.



PREFEITURA DE UBATUBA — SP

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZ4D . Concurso com 300 vagas para agente administrativo (6); professor da educação básica i (260); professor da educação básica ii - arte (20); professor da educação básica ii - ciências (4); professor da educação básica ii - educação física (18); professor da educação básica ii - geografia (4); professor da educação básica ii - história (3); professor da educação básica ii - inglês (2); professor da educação básica ii - matemática (6); professor da educação básica ii - português (6) e sociólogo (1). Salário: R$2.046,72 a R$5.061,31. Taxa: R$68 a R$85.



PREFEITURA DE NITERÓI — RJ

Inscrições até 23 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZ4B . Concurso com 197 vagas para agente de administração educacional (45); assistente social (1); contador (1); pedagogo (2); professor i (56); professor i de apoio educacional especializado (70); professor ii nas disciplinas de arte (2); ciências (1); educação física (3); geografia (1); história (1); língua espanhola (1); língua francesa (1); língua inglesa (2); língua portuguesa (3); matemática (2); psicólogo (1) e agente de coordenação de turno (4). Salário: R$2.020,11 a R$3.532,58. Taxa: R$95 a R$135.



PREFEITURA DE SÃO FIDELIS — RJ

Inscrições até 23 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZYZ . O Concurso oferece 255 vagas para monitor de alunos (8); agente comunitário de saúde (54); agente de combate às endemias - ace (15); cuidador escolar (15); mediador de aprendizagem (60); professor ii (7); professor auxiliar de creche (5); professor de educação infantil (30); assistente social escolar (3); intérprete de libras (1); professor i - educação especial (10); professor i - artes (14); professor i - ciências (1); professor i - educação física (15); professor i - ensino religioso (1); professor i - geografia (3); professor i - história (2); professor i - língua portuguesa (2); professor i - língua estrangeira (1); professor i - libras (1); professor i - matemática (3); psicopedagogo clínico (1); e psicólogo escolar (3). Salário: R$1.320 a R$3.315,31. Taxa: R$90 a R$125.



PREFEITURA DE ITANHOMI — MG

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZYt . O Concurso oferece 134 vagas para auxiliar de serviços da educação (41); auxiliar de serviços gerais (5); jardineiro; motorista (8); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas pesadas (1); servente de obras (2); trabalhador braçal (8); vigia (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de saúde (2); agente administrativo vigilância sanitária (1); agentes de combate às endemias (6); agente de fiscalização (1); agente de fiscalização sanitária; assistente administrativo (2); auxiliar administrativo cras; docente i - educação infantil (19); assistente técnico fazendário (1); técnico de enfermagem (2); advogado municipal (1); assistente social; assistente social cras (1); cirurgião dentista (2); docente ii - ensino fundamental - séries iniciais (14); docente iii - ensino fundamental - séries finais - educação física (4); docente iii - ensino fundamental - séries finais - inglês (1); docente iii - ensino fundamental - séries finais - religião (2); enfermeiro (1); especialista da educação (1); farmacêutico bioquimico (1); médico; nutricionista (1); procurador municipal; psicólogo; e psicólogo cras (1). Salário: R$1.320 a R$4.747,49. Taxa: R$90 a R$150.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES — MG

Inscrições até 15 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZPP . O Concurso oferece 161 vagas para advogado (1); agente auxiliar de creche (2); agente de gestão administrativa (20); agente de serviços públicos/calceteiro (4); agente de serviços públicos/coletor de lixo (4); agente de serviços públicos/coveiro (4); agente de serviços públicos/servente (4); auditor e fiscal tributário (1); auxiliar de saúde bucal (4); cozinheiro (4); dentista (4); enfermeiro (2); engenheiro mecânico (1); especialista de educação (4); farmacêutico/bioquímico (4); fiscal de obras e posturas (2); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); mecânico (4); médico cardiologista (2); médico cirurgião cabeça e pescoço (1); médico cirurgião geral (2); médico cirurgião pediátrico (2); médico cirurgião plástico (1); médico clínico geral (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (2); médico gastroenterologista (2); médico ginecologista (1); médico hematologista (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico neurologista (1); médico neuropediatria (2); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra (1); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico urologista (1); médico do trabalho (2); nutricionista (1); oficial de obras e manutenção/bombeiro hidráulico (4); oficial de obras e manutenção/carpinteiro (3); oficial de obras e manutenção/lanterneiro-funileiro (2); oficial de obras e manutenção/operador de usina de asfalto (2); oficial de obras e manutenção/pedreiro (4); oficial de obras e manutenção/pintor (4); operador de máquina pesada (4); operador de serra (4); professor de educação básica i - anos iniciais (4); professor de educação básica i - educação infantil (3); psicopedagogo (4); secretário escolar (4); técnico em higiene dental (3); técnico em enfermagem (3); terapeuta ocupacional (3) e topógrafo. Salário: R$ 1.414,72 a R$ 6.545,44. Taxa: R$ 50 a R$ 100.



PREFEITURA DE ALPERCATA — MG

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZPZ . O Concurso oferece 200 vagas para auxiliar deserviços gerais (12); auxiliar de serviços gerais - escola (25); auxiliar de serviços gerais - gari (8); motorista "b" (10); motorista "d" (8); operador de máquina retroescavadeira (2); operador de máquina patrol (1); agente de combate às endemias (6); agente comunitário de saúde (18); agente fiscal de posturas e obras (1); agente fiscal de tributos (1); assistente de educação - inspetor de alunos (2); auxiliar administrativo (25); auxiliar de secretaria - secretária escolar (3); professor peb i - monitor de alunos (1); técnico agrícola (1); técnico em enfermagem (10); técnico em enfermagem - esf (1); técnico em informática (3); técnico em meio ambiente (3); técnico em saúde bucal (1); técnico em segurança do trabalho (1); eletricista (2); fiscal sanitário (1); advogado (1); assistente social (2); assistente social - saúde (1); contador (1); educador físico (1); enfermeiro - esf (3); engenheiro civil (1); especialista da educação - pedagogo (2); farmacêutico i (1); farmacêutico ii (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico ii (1); médico - esf (3); nutricionista (1); nutricionista - educação (1); odontólogo (2); professor peb ii nas áreas de: anos iniciais (10); educação infantil (12); professor peb iii: educação física (2); história (1); e matemática (2); psicólogo (2) e psicólogo - saúde (2). Salário: R$1.320 a R$11.000. Taxa: R$60 a R$120.



PREFEITURA DE BANDEIRANTES — PR (VER)

Inscrições até 25 de janeiro pelo site: . Concurso com 123 vagas para agente de serviços gerais (20); borracheiro (1); coveiro (2); operário (10); pedreiro (3); eletricista (3); mecânico (1); operador de máquinas (8); operador de munk (1); assistente técnico administrativo (1); agente comunitário de saúde (5); agente de combate de endemias (1); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de saúde bucal (1); eletricista de manutenção industrial; fiscal de obras (2); fiscal de tributos (2); motorista (20); vigilante sanitário (1); técnico em enfermagem (4); técnico em saúde bucal (1); analista de sistema (1); assistente social; auditor fiscal (1); comunicador social; engenheiro civil (1); contador (1); dentista (2); engenheiro eletricista (1); enfermeiro (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (4); médico clínico geral (1); médico veterinário (1); professor ensino fundamental (1); professor de educação infantil (15); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$1.320 a R$15.668,28. Taxa: R$50 a R$120.



PREFEITURA DE PARINTINS — AM

Inscrições até 8 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZPs . O Concurso oferece 1200 vagas para professor de educação infantil (108); professor indigenista bilingue de nível superior na educação infantil - área indígena (4); professor de ensino fundamental - 1º ao 5º ano (110); professor indigenista bilingue de nível superior na educação infantil - 1º ao 5º ano (11); professor de ensino fundamental - 6º ao 9º ano nas disciplinas de: língua portuguesa (46); educação física (19); língua inglesa (9); matemática (44); - ciências (21); geografia (13); história (21); professor indigenista bilingue do ensino fundamental - 6º ao 9º ano nas disciplinas de: língua portuguesa (8); matemática (4); geografia (1); professor de atendimento educacional especializado - aee - sala de recurso (24); professor de atendimento educacional especializado - aee - atender alunos com transtorno do espectro autista - tea (70); inspetor de aluno escola pública (31); inspetor de aluno escola pública - educação infantil (27); instrutor de aprendizagem em informática (15); monitor para atender alunos com deficiência - aee - educação infantil e fundamental (200); auxiliar administrativo (35); auxiliar de serviços gerais (156); cozinheiro (124); vigia (174); marinheiro fluvial (2); motorista b (3) e motorista d (4). Salário: R$1.412 a R$2.211,23. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) — PB

Inscrições até 7 de janeiro pelo site: https://shre.ink/riKB . Concurso com 34 vagas para os cargos de:Almoxarife (1); Assistente Administrativo (15); Auxiliar de Biblioteca (3); Técnico em Enfermagem do Trabalho (1); Nutricionista (2); Atendente de Consultório Dentário (1); Técnico em Agropecuária (2); Técnico em Laboratório - Bromatologia (1); Técnico em Laboratório - Histopatologia Oral (1); Técnico em Laboratório - Manutenção de Equipamento Odontológico (1); Técnico em Laboratório - Microbiologia de Alimentos (2); Técnico em Laboratório - Microbiologia (1); Técnico em Laboratório - Química e Fertilidade do Solo (1) e Bibliotecário (2). Salário: de R$ 2.514,07 a R$ 3.566,25. Taxa de inscrição: de R$ 95 até R$ 115.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 presencialmente na Secretaria Geral da Escola de Veterinária da UFMG, Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 6.627, Pampulha, Belo Horizonte — MG, CEP 31.270—901. Concurso com uma vaga para professor adjunto na carreira do magistério superior. Salário: R$10.481,64. Taxa: R$215,99.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG) — PR

Inscrições de 8 de janeiro até 6 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rZT1 . Concurso com onze vagas para os cargos de: advogado (1); analista de informática (1); assistente social (1); comunicador social (1); contador (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); médico (1); médico do trabalho (1); nutricionista (1) e psicólogo (1). Salário: R$ 7.616,88. Taxa de inscrição: até R$ 200.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições de 12 de janeiro até 8 de fevereiro pelo site: https://www.fuvest.br/ . Concurso com 22 vagas para os cargos de: farmacêutico (especialidade: tecnologias de análises ômicas) (1); farmacêutico (especialidade: tecnologia de fermentações) (1); farmacêutico (especialidade: meio ambiente) (1); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (2); médico (especialidade: anatomia patológica) (1); médico (especialidade: clínica médica) (4); médico (especialidade: clínica pediátrica) (1); médico (especialidade: ginecologia) (1); médico (especialidade: medicina paliativa) (1); médico (especialidade: medicina de família e comunidade) (2); médico veterinário (especialidade: clínica médica e cirúrgica de equinos) (1) e médico veterinário (especialidade: responsabilidade técnica pelos setores de produção de produtos de origem animal e de criação de animais) (1). Salário: R$ 10.231,05. Taxa de inscrição: R$ 163,10.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

Inscrições até 16 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rymj . Concurso com duas vagas para professor substituto nas áreas Videoconferências, habilidades I, II e III, Internato Médico com Ênfase em Urgência e Emergência (1); Computação Teórica e Algoritmo (1). Salário: de R$ 3.412,63 até R$ 5.606,46. Taxa de inscrição: R$ 100 até R$ 200.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA)

Inscrições até 17 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rZTS . Concurso com oito vagas para os cargos de: assistente social; bibliotecário-documentalista (1); contador (1); engenheiro de segurança do trabalho; engenheiro civil; engenheiro - elétrica; médico - medicina do trabalho; pedagogo; psicólogo clínica; psicólogo organizacional e do trabalho; técnico em assuntos educacionais; técnico de laboratório área (3); técnico de laboratório física (1); técnico de tecnologia da informação - programação de sistemas (2); técnico em contabilidade; assistente em administração e assistente de alunos. Salário: de R$ 2.120,13 até R$ 4.556,92. Taxa: R$ 100 até R$ 120.



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Inscrições até 21 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rR7Q. Concurso com uma vaga para professor substituto na área de ciências. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 124.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA)

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rwkD . Concurso com 24 vagas para banco de dados e programação de computadores (1); controle e automação (1); economia mineral e planejamento de lavra (1); geologia de mina (1); mapeamento geológico e geofísica (1); mecânica dos sólidos (1); estágio supervisionado e suas interfaces na educação básica (1); estudos linguísticos e língua portuguesa: estudo do texto e do discurso (1); estudos linguísticos e língua portuguesa: história, descrição e análise de línguas (1); ensino de física (1); matemática (2); engenharia agrícola aplicada à agronomia com ênfase em agricultura familiar (1); história da amazônia (1); biologia vegetal (1); proteção florestal (1); construção civil, projetos elétricos, hidrossanitários e conteúdos básicos (1); doutorado em engenharia civil ou áreas afins, com bacharelado em engenharia civil (1); construção, gerenciamento, planejamento e conteúdos básicos (1); geotecnia e conteúdos básicos (1); auditoria; controladoria; gestão financeira e orçamentária; orçamento empresarial (1); contabilidade tributária, contabilidade comercial (1); estrutura das demonstrações contábeis; contabilidade ambiental; gestão empreendedora (1); perícia, contabilidade atuarial e ética profissional (1); telejornalismo (1). Salário: R$7.312,77 a R$10.481,64. Taxa: R$120.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO (UFAPE) — PE

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rihL . Concurso com 56 vagas para os cargos de: assistente em administração (25); técnico de laboratório/área: histopatologia (1); técnico de laboratório/área: zoologia (1); técnico de tecnologia da informação (6); técnico em contabilidade (2); administrador (1); analista de tecnologia da informação/área: análise de sistemas, governança, rede e suporte (4); arquiteto e urbanista (1); tecnólogo - formação: arquivista (1); assistente social (2); contador(1); engenheiro/área: elétrica (1); engenheiro/área: mecânica (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); médico/área: generalista (1); médico/área: psiquiatria (1);médico/área: trabalho (1); pedagogo (1); técnico em assuntos educacionais (2); zootecnista (1); auditor (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa de inscrição: de R$ 80 até R$ 100.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://www.fuvest.br/ . Concurso com 12 vagas para os cargos de: assistente social (4); cirurgião dentista - clínica geral (1); enfermeiro (1); enfermeiro - enfermagem materno-infantil e saúde pública (1) e farmacêutico (5). Salário: R$ 10.231,05. Taxa de inscrição: R$ 220,10.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições até 15 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/ri2y . Concurso com 47 vagas para os cargos de: botânica (1); biodinâmica e desempenho (1); práticas corporais (1); esporte e lazer (1); fisioterapia em traumatologia, ortopedia e desportiva (1); fisioterapia em neurologia e pediatria (1); fisioterapia em saúde da mulher e do homem (1); medicamentos (1); clínica integrada infantil e terapias complementares em odontologia (1); endodontia (2); psicologia social (1); avaliação psicológica e psicodiagnóstico (1); teorias cognitivo-comportamentais/tcc (1); programação (2); estatística (2); ensino de física (1); matemática pura (1); química geral (1); tecnologia (1); contabilidade para usuários externos (1); produção jornalística em mídias sonoras e audiovisuais (1); fundamentos do serviço social (2); sociologia (1); currículo (1); filosofia analítica (1); ensino de geografia (1); didático pedagógico (2); direito público (1); ciências e tecnologia de alimentos (1); zootecnia (1); agronomia (1); geografia física (1); ensino de história (1); prática de ensino de língua portuguesa e suas literaturas/estágio supervisionado (1); engenharia sanitária com ênfase em energias renováveis/química ambiental/biotecnologia/saneamento ambiental (1); engenharia elétrica com ênfase em energias renováveis/eletrotécnica/controle e automação eletrônica (2); arquivologia (1); conservação e restauração de documentos não-digitais (1) e relações internacionais (3). Salário: de R$ 6.353,38 a R$ 8.338,82. Taxa de inscrição: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições de 22 de janeiro até 25 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rwkc . Concurso com 18 vagas para técnico em tecnologia da informação - suporte e redes (9); técnico em tecnologia da informação - sistemas (9). Salário: R$ 2.667,19. Taxa de inscrição: R$ 100.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL)

Inscrições até 19 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rwTD . Concurso com 13 vagas para ciências da saúde/nutrição (1) e multidisciplinar (1);ciências exatas ou da terra ou engenharias (1); ciências da saúde/enfermagem /saúde pública (1); ciências da saúde/ ciências farmacêuticas/saúde coletiva (1); ciências sociais aplicadas ou ciências humanas ou linguística, letras e artes/letras ou ciência exatas e da terra/matemática e estatística (1); ciências biológicas/biotecnologia ou ciências humanas/geografia (1); ciências biológicas/ciências da saúde (1); ciências humanas/ linguística, letras e artes (1); ciências da saúde/saúde coletiva/medicina (1); produção cultural/gestão cultural (1); ciências da saúde/ciências da motricidade/educação física (1); ciências da saúde (1); ciências da saúde/nutrição (1) e multidisciplinar (1). Salário: R$14.468,14. Sem taxa de inscrição.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OURO PRETO (UFOP)

Inscrições de 29 de janeiro até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rZWz . Concurso com 48 vagas para os cargos de: Assistente em Administração (16); Técnico de Laboratório/Ciências Biológicas (2); Técnico de Laboratório/Mineração (1); Técnico de Laboratório/Análises Clínicas (1); Técnico de Laboratório/Planejamento Visual/Fotografia (1); Técnico de Tecnologia da Informação (6); Técnico em Contabilidade (1); Técnico em Enfermagem (3); Técnico em Farmácia (1); Analista de Tecnologia da Informação (3); Arquivista (1); Engenheiro/ Engenharia Geológica (2); Geólogo (1); Farmacêutico/Análises Clínicas, Citologiaclínica e Citopatologia (1); Farmacêutico/Análises Clínicas, Biologiamolecular, Exames de DNA, Genéticahumana, Histopatologia, Histoquímica, Imunopatologia (1); Farmacêutico/Análises clínicas, Biologiamolecular, Histopatologia, Histoquímica, Imunocitoquímica, Imunogenética e histocompatibilidade, Imunohistoquímica, Imunologia clínica, Imunopatologia (1); Médico/Clínica Médica (2); Médico/Médico da Família e Comunidade (1); Odontólogo (2) e Produtor Cultural (1). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa de inscrição: R$ 100 até R$ 130.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DO ACRE (IFAC) — AC

Inscrições até 7 de janeiro pelo site: https://www.idecan.org.br/ . Concurso com 96 vagas para os cargos de: Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico nas áreas de Administração (2); Agronegócio (2); Agronomia (1); Alimentos (1); Arquitetura (1); Artes - Artes Visuais (1); Biologia (2); Contabilidade (1); Direito (1); Economia (1); Educação Especial E Inclusiva (4); Educação Física (1); Engenharia Ambiental (1); Engenharia de Produção (1); Engenharia Elétrica/Eletrônica (1); Engenharia Florestal (1); Espanhol (2); Filosofia (1); Física (2); Geografia (1); Gestão Ambiental (1); História (3); Informática (4); Inglês (4); Língua Portuguesa (3); Matemática (4); Pedagogia (2); Psicologia (1); Química (2); Sociologia (2); Veterinária (1) e Zootecnia (1); Técnico Administrativos em Educação como: Administrador (4); Analista de Tecnologia da Informação (2); Arquiteto e Urbanista (1); Arquivista (2); Assistente Social (2); Auditor (1); Bibliotecário - Documentalista (1); Contador (1); Engenheiro - Eletricista (1); Médico - Área (1); Tecnólogo - Formação Logística (1); Tecnólogo - Formação Processos Escolares (1); Assistente em Administração (9); Técnico de Tecnologia da Informação (4); Técnico em Agropecuária (1); Técnico em Contabilidade (1); Técnico de Laboratório/Recursos Naturais (1) e Assistente de Alunos (6). Salário: de R$ 2.120,13 até R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 84 até R$ 140.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA (IMIP) — PB

Inscrições de 8 até 17 de janeiro pelo endereço eletrônico: saudeindigenaselecao.dseipb@imip.org.br . Concurso com cinco vagas para apoiador técnico de atenção à saúde (1); técnico em edificações (2); técnico em saneamento (2). Salário: R$ 2.750,52 a R$ 8.659,04. Sem taxa de inscrição.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA (IMIP) — MA

Inscrições até 9 de janeiro pelo e-mail: saudeindigenaselecao.dseima@imip.org.br . Concurso com oito vagas para os cargos de: Cirurgião Dentista; Técnico de Saneamento/Edificações/ Química (2); Técnico de Enfermagem (5); Auxiliar de Saúde Bucal (1), a fim de atuarem nos seguintes locais: Abrangência do DSEI-MA; Polo Base Arame; Polo Base Barra do Corda; CASAI Imperatriz; Polo Base Grajaú; Sede do DSEI-MA; Polo Base Zé Doca; Polo Base Amarante/Bom Jesus. Salário: de R$ 1.692,63 até R$ 8.322,08. Sem taxa de inscrição.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO (IF BAIANO) — BA

Inscrições até 7 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/ry10 . Concurso com 96 vagas para os cargos de: Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Atendimento Educacional Especializado - AEE (3); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Arte (1); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Biologia (3); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Educação Física (1); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Filosofia (4); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Física (4); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - História (3); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Informática (6); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Língua Estrangeira Moderna: Inglês (4); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Letras/ Língua Portuguesa e Literatura (3); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Matemática (3); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Medicina Veterinária (1); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Meio Ambiente (1); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Música (4); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Química (1); Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Zootecnia (2); Assistente de Aluno (7); Assistente em Administração (17); Técnico em Agropecuária (2); Técnico em Contabilidade (3); Técnico em Enfermagem (3); Técnico em Laboratório de Agroindústria/Alimentos (2); Técnico em Laboratório de Informática (1); Técnico em TI (4); Analista de Tecnologia da Informação (4); Assistente Social (2); Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Eletricista (1); Médico Veterinário (1); Pedagogo (1) e Tecnólogo em Gestão Pública (2). Salário: de R$ 2.120,13 até R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 80 até R$ 150.



INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 20 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/9AsD . Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular, com candidato com título de livre—docente. Salário: R$21.942,70. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA) — SC

Inscrições até 16 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rivp . Concurso com 91 vagas para os cargos de: analista de comunicação social (3); analista de informática - desenvolvimento de software (8); analista de recursos humanos (2); analista técnico administrativo ii - jurídico (15); analista técnico administrativo ii - licitações e contratos (4); analista técnico administrativo ii - projetos e planejamento (2); analista técnico administrativo ii (31); psicólogo (3); químico (3); técnico em atividades de engenharia - técnico de serviço de campo (10); técnico em atividades de engenharia - técnico laboratorista (8); técnico em informática (1); médico veterinário (1). Salário: de R$ 7.003,40 até R$ 10.971,24. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 19 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/9AsD . Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular, com candidato portador do título de livre—docente. Salário: R$21.942,70. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE ASTRONOMIA , GEOFÍSICA, E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP).

Inscrições até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/2WFQ . Concurso com uma vaga para docente da área de astronomia. Salário: R$21.942,59. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DO ARAXÁ (IPREMA) — MG

Inscrições até 17 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/UMyE . Concurso com 12 vagas para os cargos de: Agente de Serviços Gerais (2); Agente de Serviços Previdenciários Administrativos (3); Agente de Serviços Previdenciários Contábeis (1); Analista Administrativo (1); Analista de Gestão de Recursos Humanos (1); Analista Contábil (1); Analista de Serviços Previdenciários (1); Analista de Serviço Social (1); e Procurador Autárquico (1). Salário: R$ 1.371 até R$ 4.750. Taxa: R$ 50 até R$ 70.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE — ICMBio

Inscrições de 22 de janeiro até 23 de fevereiro presencialmente, no NGI ICMBio Peruaçu, localização no Fabião I. Concurso com seis vagas para o cargo de agente temporário ambiental. Salário: não informado. Taxa: não informada.



INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF—ES)

Inscrições até 29 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rZdk . Concurso com 52 vagas para os cargos de: fiscal estadual agropecuário nas especialidades de: engenharia agronômica (11), engenharia florestal (4), engenharia cartográfica/agrimensura, geografia (1), engenharia química, engenharia civil, engenharia de alimentos, química (1), e técnico de fiscalização de desenvolvimento agropecuário, nas formações de: técnico em agropecuária/técnico agrícola (29), técnico em cartografia, agrimensura, geomática ou geoprocessamento (3), técnico de laboratório (3). Salário: de R$ 3.595,995 até R$ 6.911,73, mais auxílio alimentação de R$ 600. Taxa: de R$ 45 até R$ 48.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ —ES

Inscrições até 8 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rZWP . Concurso com três vagas para os cargos de: assistente administrativo (1); administrador; advogado (1); contador (1). Salário: de R$ 2.068,53 até R$ 5.181,25. Taxa: de R$ 100 até R$ 130.



INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA — RJ

Inscrições até 8 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rZWf . Concurso com 24 vagas para os cargos de: Pesquisador Adjunto I - Perfil Catálise (3); Tecnologista Pleno 2-I - Perfil: Biocatálise (1); Química (1); Engenharia de Avaliações (1); Certificação de Produtos (1); Motores e Emissões (2); Corrosão e Proteção (1); Corrosão Sob Tensão em Alta Pressão e Alta Temperatura (1); Tecnologia Química Industrial (1); Tecnologista Pleno1-I- Perfil Engenharia de Avaliações (1); Avaliação de Produtos (1); Engenharia de Materiais e Simulação Computacional (1); Tecnologia de Materiais Poliméricos (2); Biocorrosão e Biodegradação (1); Corrosão por H2S e CO2 em alta Pressão e Temperatura (1); Planejamento Tecnológico (1); Tecnologia da Informação e Comunicações (1); Tecnologista Júnior I Perfil Engenharia de Manutenção (1); Gestão da Qualidade (1); e Engenharia e Segurança do Trabalho (1). Salário: de R$ 5.211,48 até R$ 14.274,86. Taxa: de R$ 100 até R$ 150.