Os Pedagógicos realizam aulões gratuitos para concursos de educação

CB Correio Braziliense

Plataforma de ensino voltada para concursos públicos na área da educação Os Pedagógicos, realizam a Jornada do Professor de 15 a 17/1 - (crédito: Divulgação/Os pedagógicos)

Os professores William Dornela e Carlinhos Costa, gestores da plataforma de ensino voltada para concursos públicos na área da educação Os Pedagógicos, realizam em 15, 16 e 17 de janeiro a Jornada do Professor.

Destinado a educadores que desejam conquistar uma aprovação nos concursos públicos de 2024, o evento de três dias consecutivos será gratuito, 100% online e terá como principal foco o ensino de duas leis: a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), tópicos essenciais nos principais certames da área de todo país.

As aulas contarão com a resolução de exercícios ao vivo, mapas mentais e conteúdos exclusivos. Para participar da Jornada do Professor, os interessados devem realizar suas inscrições pelo link: https://shre.ink/rZ4u.

Até a data do evento, Os Pedagógicos realizam, ainda, nove lives em seu canal no Youtube, como um aquecimento para a Jornada.