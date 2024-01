Iniciativa oferece curso de Pyton online e gratuito para mulheres

CB Correio Braziliense

Processo seletivo prioriza mulheres negras e/ou trans e travestis - (crédito: Christina @ wocintechchat/Unsplash)

A {reprograma}, iniciativa de impacto social que tem como objetivo ensinar programação para mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, priorizando em seus processos seletivos negras e/ou transexuais, acaba de abrir inscrições para o curso gratuito de Python – Fundamentos e Análise de Dados. No total, são 40 vagas e as selecionadas serão anunciadas no dia 08 de de março de 2024. O curso será ministrado de maneira online. As interessadas podem se candidatar gratuitamente até o dia 05 de fevereiro, por meio do link: https://shre.ink/rKbA.

O ensino médio completo é desejável, mas não obrigatório para mulheres trans e/ou travestis. O curso terá início em 23 de março, com uma duração de 18 semanas e as aulas serão ministradas aos sábados, das 13h às 17h. Além disso, o projeto oferece orientações educativas, abordando soft skills como questões socioemocionais, desenvolvimento pessoal, de carreira, estudos e planejamento. Adicionalmente, serão oferecidas atividades complementares e plantões de dúvidas, disponíveis para auxiliar no desenvolvimento das alunas.