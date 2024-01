Agências e empresas oferecem 269 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Serasa Experience

Vagas com jornada flexível

A Serasa Experian, empresa de proteção ao crédito, está com 40 vagas de trabalho abertas. As oportunidades são destinadas às áreas de tecnologia e dados, além de posições para vendas, marketing, finanças, jurídico, produtos e atendimento. A empresa conta com jornada flexível: das vagas disponíveis, 31 são para o formato híbrido, sete para home office e duas para o modelo presencial. As localidades prioritárias são a capital de São Paulo, São Carlos, Blumenau e Brasília. A empresa oferece uma gama de benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass e Totalpass, canal de suporte 24h para apoio em questões sociais, de saúde, financeiras e jurídicas e parceria com cursos de idiomas. Para se candidatar, as pessoas interessadas podem acessar o site https://shre.ink/rKe4.

Instituto Euvaldo Lodi

Vagas para pesquisador

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), oferece 176 vagas para atuar em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) neste mês de janeiro, com bolsas de até R$ 8,4 mil por mês. As vagas estão disponíveis na Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Há vagas híbridas, presenciais e remotas. As oportunidades são para pesquisadores formados em setores como tecnologia da informação, engenharias, administração, farmácia, biologia, estatística, marketing, design, economia, agronomia, arquitetura, entre outros. O contrato do bolsista com a instituição de pesquisa parceira, tanto no caso do CNPq como do IPT, permite que os participantes atuem no projeto por, pelo menos, 12 meses, podendo ser estendido por mais um ano. Para saber mais e se inscrever, acesse o site do IEL em https://shre.ink/rKe8 . Cada vaga tem data específica para o período de inscrição.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 5 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AÇOUGUEIRO DESOSSADOR 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AGENTE DE PORTARIA 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 5 R$ 1.630 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 8 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BAR 3 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 4 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 8 R$ 1.425 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ELETRÔNICA 1 R$ 1.917 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 12 R$ 1.412 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 2 R$ 1.531 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 2 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 3 R$ 1.550 A R$ 1.980 + BENEFÍCIOS

CUMIM 20 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 5 R$ 1.500 A R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR I 2 R$ 1.412 A R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE SUPERMERCADO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

ENFERMEIRO 5 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 2 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 1 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

MASSOTERAPEUTA 4 R$ 1.412 A R$ 80/DIA + BENEFÍCIOS

MECÂNICO 4 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 4 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR 5 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 1 R$ 1.598 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 5 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 R$ 1.692,33 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 3 R$ 1.435,97 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 9 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 2 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 7 R$ 1.600 A R$ 3.087 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 10 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 2 R$ 1.917 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 43 R$ 1.420 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PORTA A PORTA 50 R$ 1.811 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste