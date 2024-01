Curso social de corte e costura promove desfile em Planaltina

PC Priscila Crispi

Curso de corte e costura do projeto Voando Alto 2023 encerrou com desfile de roupas feitas pelas alunas - (crédito: Divulgação/Voando Alto 2023)

Professoras, alunas e convidadas participaram do Desfile Mulheres de Impacto no Complexo Cultural de Planaltina na última sexta-feira (11/1), exibindo as peças produzidas pelas 82 alunas dos cursos de bordado e corte e costura do Projeto Voando Alto 3.0, promovido pelo Instituto Entre Nós.

O projeto é voltado a empoderar mulheres que enfrentam situações de vulnerabilidade social, problemas de saúde mental ou violência doméstica por meio da profissionalização para criação de fonte de renda.

Ao final do desfile, todas as mulheres presentes receberam uma rosa branca, em um poderoso apelo contra a violência contra a mulher.

Além das professoras e alunas, o evento contou com a participação de mulheres que desempenharam papeis significativos na história do Distrito Federal, contribuindo de maneiras diversas para a sociedade. Além disso, um espaço especial foi dedicado para que artesãs pudessem vender os itens produzidos durante as oficinas.

"Temos aqui mais do que uma celebração da moda; é uma celebração da força da mulher como agente de mudança, inspirando umas às outras a levantarem-se, acreditarem em si mesmas e contribuírem para um mundo mais inclusivo e equitativo", afirma Tetê Vaz, presidente do Instituto Entre Nós.