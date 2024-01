Com maior presença de AI e tecnologia, ranking mostra cargos em alta em 2024

CB Correio Braziliense

Cargos relacionados à tecnologia, gestão e vendas lideram o ranking de profissões mais promissoras para 2024 - (crédito: Reprodução/Freepik)

Trabalhos relacionados a vendas, cibersegurança, investimentos e negócios lideram o ranking dos 25 cargos mais promissores em 2024. A lista, produzida pela rede social profissional Linkedin, classificou as funções que mais cresceram nos últimos cinco anos para projetar as carreiras que mais devem ter sucesso neste ano.

As funções foram analisada em meio à perspectiva de inteligência artificial e constantes mudanças na tecnologia. A lista exibe as tendências que indicam o futuro da força de trabalho, além de insights sobre oportunidades emergentes para pessoas que desejam mudar de carreira, retornar ao mercado de trabalho ou investir em competências para garantir sucesso profissional no futuro.

Em 2024, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar do ranking ficou com o cargo de analista de privacidade, e o segundo, com analista de cibersegurança; um reflexo dos avanços tecnológicos no país, segundo o Linkedin.

O analista de privacidade avalia os riscos relacionados a dados sensíveis, ajudando as empresas a desenvolver procedimentos para tratar essas informações de maneira adequada. Já o de cibersegurança busca evitar ameaças cibernéticas a dispositivos e a rede da empresa, monitorando incidentes e avaliando vulnerabilidades.

Em terceiro lugar, o Linkedin destacou a profissão de executivo de vendas. Este cargo, segundo a rede social, é responsável por executar a estratégia de vendas, sendo responsável por processos desde a identificação de potenciais clientes a fechar negócios e administrar sua carteira de contas.

Em quarto, representante de desenvolvimento de negócios. Este trabalho prospecta e cultiva relacionamentos com potenciais clientes para gerar contatos qualificados e novas oportunidades de negócios para suas empresas. Já em quinto, a função de gerente de contas estratégicas, que é a pessoa responsável por gerir as contas de clientes que geram maior parcela do faturamento da empresa ou que representam oportunidades estratégicas.

Saúde mental infantil e sustentabilidade

Além dos cargos relacionados à tecnologia, o ranking do Linkedin também conta com profissões voltadas às relações humanas e à proteção do meio ambiente. O trabalho de psicólogo infantil, por exemplo, ocupa a 16° colocação na lista.

De acordo com o Linkedin, a necessidade de haver um profissional da psicologia infantil "aponta a uma crescente conscientização com a saúde mental". O ranking mostrou também que funções relacionadas ao meio ambiente têm destaques no mercado.

O trabalho de analista de sustentabilidade ocupa a 24º posição da lista. Esse profissional será responsável por mensurar o impacto da empresa no meio ambiente e propor ações para reduzi-lo. O trabalho do analista de sustentabilidade pode ser de consultoria empresarial, alimentos, bebidas e agricultura.