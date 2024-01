Jovem de Expressão oferece cursos gratuitos de produção cultural

CB Correio Braziliense

Kellen Vieira ministra oficina de produção audiovisual no Jovem de Expressão. Projeto capacita profissionais na área da cultura - (crédito: Nakellen Silva/AscomJex)

Como forma de descentralizar a produção cultural no DF, o Jovem de Expressão está ofertando gratuitamente mais de 80 vagas em três opções de formações teóricas e práticas voltadas à promoção do carnaval na cidade.

Os participantes dos cursos de produção de eventos, cenografia e produção gráfica editorial para publicações independentes irão aprender o passo a passo de trabalho de cada área e também colocarão em prática seus aprendizados na produção do Carnaflow, bloco de carnaval de Ceilândia, que acontece no Jovem de Expressão em 10 fevereiro.

O projeto Ritmo de Carnaval - Oficinas Culturais é apoiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC). São 18 horas de atividades, divididas em encontros semanais. Os encontros são presenciais e serão realizados na sede do programa Jovem de Expressão, localizado na EQNM 18/20, Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte.

As inscrições podem ser realizadas via formulário on-line, disponível em: https://shre.ink/rjwZ