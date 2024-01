Bradesco abre inscrições para programa de estágio

CB Correio Braziliense

Vagas de estágio - (crédito: LinkedIn Sales Solutions)

O Bradesco está com inscrições abertas para seu programa de estágio nas áreas corporativas e segmentos de varejo, atacado e prime em diversas áreas de atuação, nos modelos de trabalho híbrido e presencial.

Para participar é preciso estar cursando a partir do 2º semestre da graduação em bacharelado e licenciatura ou 1º semestre de tecnólogo. A jornada de estágio pode ser de 20, 25 ou 30 horas semanais e o contrato é de até dois anos. No caso das universidades que permitem o estágio apenas no último ano de curso, o programa será de um ano.

As vagas são para Fortaleza, Brasília, Goiânia, Curitiba, Barueri, Osasco e São Paulo, capital. O processo de seleção consiste em uma etapa de inscrições e avaliações, seguida por dinâmica de grupo e entrevistas.

Os benefícios são bolsa-auxílio compatível com o mercado; auxílio-transporte; seguro de vida; cesta de serviços bancários exclusiva, entre outros. As inscrições vão até 31/1, em https://shre.ink/rjwl.