Agências e empresas oferecem 181 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

ARUANA

Educador patrimonial

A Arauna, empresa de serviços especializados, contrata equipe permanente e cadastro reserva para o serviço de visitação cívico-educativa ao patrimônio cultural do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília (Palácio Itamaraty e outros espaços). Há vagas para coordenador em educação patrimonial bilíngue (40 horas semanais, uma vaga imediata e uma vaga para cadastro reserva); mediador em educação patrimonial bilíngue (30 horas semanais, quatro vagas imediatas e quatro vagas para cadastro reserva); e intérprete de libras (serviço por demanda, 2 vagas). Os salários variam de R$ 4.200 a R$ 7.875, de acordo com as funções. Para participar, é preciso ter nível superior e capacitações específicas para cada vaga. Para mediadores bilíngues, é exigida fluência em espanhol, inglês ou francês. O prazo para envio de currículos é até 26 de janeiro, pelo e-mail: araunabsb@gmail.com .

EQI Investimentos

Banco de talentos

A corretora de investimentos EQI oferece vagas para formação de banco de talentos em seu Programa Formação de Assessores da EQI. O programa visa ajudar profissionais a ingressarem na carreira de assessor de investimentos, desde a etapa de certificação CPA-20 até a construção de uma carteira de clientes. Os selecionados passarão por duas semanas intensivas de estudos, seguidas por uma etapa de mentoria com especialistas, de cinco meses. Depois disso, os profissionais atuarão como consultores de venda, assessorando os clientes nas suas escolhas de investimento. Para participar é preciso ter ensino superior completo ou em fases finais, interesse no mercado financeiro e disponibilidade de horário integral. O regime de contratação é CLT, com salário fixo mensal, além de benefícios como plano de carreira, VA/VR de R$ 1.568,00, plano de saúde, assistência psicológica e outros. A vaga é para trabalho presencial em Brasília. Inscrições pelo LinkedIn, no link https://shre.ink/rjJR .

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 12 R$ 1.800 A R$ 2.188,30 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE ELETRICISTA 3 R$ 1.415 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE FUNDIDOR 3 R$ 1.584 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 4 R$ 1.438 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PIZZAIOLO 1 R$ 1.442,33 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 2 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 12 R$ 1.438 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 3 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 5 R$ 1.494,97 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 2 R$ 1.800 A R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.530 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.412 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 1 R$ 1.442,33 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 8 R$ 1.832,83 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 4 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 5 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

JARDINEIRO 1 R$ 2.152,84 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE CARROS 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MANICURE/PEDICURE 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 2 R$ 1.800 A R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MASSOTERAPEUTA 1 R$ 1.606,87 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 2 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

NUTRICIONISTA 3 R$ 1.412 A R$ 3.700 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 17 R$ 1.442,53 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 3 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 25 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 1 R$ 1.442,53 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 R$ 450/QUINZENA + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 R$ 2.000 A R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

TRABALHADOR RURAL 3 R$ 1.500 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

VISTORIADOR VEICULAR 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS





Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste