Confira lista com 94 concursos abertos e 19.570 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 94 concursos e 19.570 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há cinco concursos abertos com 187 vagas. Para o Centro—Oeste, há 14 seleções abertas com 1.688 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são onze concursos com 252 postos vagos. Entre os nacionais, há 13 certames abertos para 8.956 oportunidades. Há ainda sete seleções de concursos estaduais com 4.568 vagas. Já para os municipais, há 17 concursos e 3.108 vagas. Nas universidades federais, são 15 processos seletivos e 530 oportunidades. Nos institutos federais há 12 certames abertos com 281 vagas.



DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB) —DF

Inscrições até 4 de fevereiro pelo e-mail: ctag.protocolo@ifb.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto na área de mecânica. Salário: de R$ 3.130,85 até R$ 6.289,21, acrescido de R$ 658. Sem taxa de inscrição.



EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL —DF

Inscrições até 7 de fevereiro pelo e-mail: https://shre.ink/rKLe. Concurso com 35 vagas para os cargos de: extensionista rural - economia doméstica (1); extensionista rural — engenharia agronômica (7); extensionista rural — medicina veterinária (6); extensionista rural médio — agroindústria (1); extensionista rural médio - agropecuária (2); técnico especializado — ciências econômicas (1); técnico especializado — contabilidade (2); técnico especializado — direito (2); técnico especializado - tecnologia da informação (1); técnico especializado - administração (2) e assistente administrativo (10). Salário: de R$ 4.766,69 até R$ 6.310,06. Taxa de inscrição: de R$ 67 até R$ 87.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) —DF

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rGJs. O Concurso oferece uma vaga para professor substituto na área de direito penal. Salário: R$ 3.839,21. Sem taxa de inscrição.



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)

Inscrições até 26 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rqDv. O Concurso oferece 50 vagas para especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações nas especialidades de: ciências contábeis (3); ciências de dados (15); direito (8); economia (4); engenharia (10); geral (10). Salário: R$16.413,35 . Taxa: R$130



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (MPO)

Inscrições até 21 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rqDv. O Concurso oferece 100 vagas para especialistas nas áreas de geral (65), desenvolvimento institucional (5), governança e gestão de projetos de ti (6), desenvolvimento de sistemas orçamentários (13), gestão de infraestrutura de ti (2), gestão de dados orçamentários (5), gestão de contratos de ti (2) e gestão da segurança da informação orçamentária (2). Salário: R$20.924,80 . Taxa: R$100



NACIONAIS

CASA DA MOEDA DO BRASIL

Inscrições até 31 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFqP. Concurso com 54 vagas para os cargos de técnico de segurança - segurança corporativa e patrimonial - masculino (20); técnico de segurança - segurança corporativa e patrimonial - feminino (20); técnico de segurança - prevenção e combate a incêndio (12); e analista de produção - designer de valores/gravador (2). Salário: de R$ 3.749,70 até R$ 9.126,73. Taxa: de R$ 90 até R$ 120.



PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rvLk. Concurso com 7.328 vagas para enfermagem do trabalho (12); inspeção de equipamentos e instalações (36); logística de transportes - controle (25); manutenção - caldeiraria (46); manutenção - elétrica (56); manutenção - instrumentação (58); manutenção - mecânica (78); operação (254); operação de lastro (16); projetos, construção e montagem - edificações (11); projetos, construção e montagem - elétrica (11); projetos, construção e montagem - instrumentação (8); projetos, construção e montagem - mecânica (30); química de petróleo (83); segurança do trabalho (91) e suprimento de bens e serviços - administração (101). Salário: R$3.446,23 a R$5.878,82. Taxa: R$62,79.



SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL — SNT

Inscrições de 29 de janeiro até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rjRR. Concurso com 40 vagas para os cargos de econômico - financeira (18), econômico-financeira (contratações) (2), contábil (7), tecnologia da informação (operação e infraestrutura) (5) e tecnologia da informação (transformação digital) (8). Salário: R$ 20.924,80. Taxa: R$ 160.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS — CVM

Inscrições de 30 de janeiro até 6 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rjRr. Concurso com 40 vagas para os cargos de: mercado de capitais (7), mercado de capitais (6) e contabilidade e auditoria (7). já no cargo de analista são contempladas as especialidades de: mercado de capitais (15), gestão (7), contabilidade pública (1), ciência de dados (7), ti / sistemas e desenvolvimento (5), TI / infraestrutura e segurança (5). Salário: R$ 20.924,80. Taxa: R$ 145.



AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS — APEX BRASIL

Inscrições até 1º de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rG6R. Concurso voluntário com 15 vagas para analista. Salário: R$ 9.485,62. Taxa de inscrição: R$ 82,57.



COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 2 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/ricw. Concurso voluntário com 100 vagas para os cargos de eletrônica (31); administração (20); enfermagem (10); eletricidade (10); informática (15); laboratório (4); música clarinetas - soprano, baixo (2); trompete bb (1); trombones - tenor, baixo (1); tuba - sousafone (1); obras (5). Salário: não informado. Taxa: R$ 95.



INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA — INMETRO

Inscrições até 5 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rK7K. Concurso com 400 vagas para os cargos de pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade (240) e analista executivo em metrologia e qualidade (160). Salário: R$ 8.700. Taxa: R$ 125.



INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA — INT

Inscrições até 7 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rKLn. Concurso com 24 vagas para os cargos de: perfil catálise (3); biocatálise (1); química (1); engenharia de avaliações (1); certificação de produtos (1); motores e emissões (2); corrosão e proteção (1); corrosão sob tensão em alta pressão e alta temperatura (1); tecnologia química industrial (1); engenharia de avaliações (1); avaliação de produtos (1); engenharia de materiais e simulação computacional (1); tecnologia de materiais poliméricos (2); biocorrosão e biodegradação (1); corrosão por h2s e co2 em alta pressão e temperatura (1); planejamento tecnológico (1); tecnologia da informação e comunicações (1); tecnologista júnior i perfil engenharia de manutenção (1); gestão da qualidade (1); e engenharia e segurança do trabalho (1). Salário: de R$ 5.211,48 até R$ 14.274,86. Taxa: de R$ 100 até R$ 150.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT



Inscrições de 19 de fevereiro até 22 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFoZ. Concurso com 50 vagas para os cargos de: especialista em regulação de serviços de transportes terrestres (10); especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: direito (10); especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: economia (10) e especialista em regulação de serviços de transportes terrestres - especialidade: engenharia civil, engenharia de produção, engenharia de transportes e logística, engenharia mecânica, engenharia ambiental, engenharia florestal e engenharia de infraestrutura (20). Salário: R$ 7.887,57 até R$ 14.274,86. Taxa: R$ 160.



INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA— (IBICT)

Inscrições de 19 de fevereiro até 22 de março divulgado posteriormente pelo site: https://shre.ink/rjwx. Concurso com 35 vagas para os cargos de: tecnologista: biblioteca (9); arquivo (2); museu (1); tecnologia da informação (7); ciência da informação (8) e pesquisador adjunto (4). Salário: de R$ 7.887,57 até R$ 14.274,86. Taxa de inscrição: R$ 150.



BANCO CENTRAL DO BRASIL— (BACEN)

Inscrições até 20 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rqf7. O Concurso oferece 100 vagas para analista - área: economia e finanças (50) e analista - área: tecnologia da informação (50). Salário: R$20.924,80. Taxa: R$150



BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A —BNB

Inscrições até 9 de março pelo site: https://shre.ink/rqfp. O Concurso oferece 710 vagas para analista bancário . Salário: R$3.788,16 . Taxa: R$65

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM)

Inscrições até 6 de março pelo site: https://shre.ink/rq8g. O Concurso oferece 60 vagas para mercado de capitais (7), mercado de capitais (6) e contabilidade e auditoria (7). já no cargo de analista são contempladas as especialidades de: mercado de capitais (15), gestão (7), contabilidade pública (1), ciência de dados (7), ti / sistemas e desenvolvimento (5), ti / infraestrutura e segurança (5). Salário: R$20.924,80. Taxa: R$145

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE ÁGUAS LINDAS – GO

Inscrições até 4 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rFAK. Concurso com 508 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (50); operador de máquinas (4); pedreiro (7); auxiliar de creche e transporte escolar (80); auxiliar de sepultamento (4); eletricista (2); eletricista de alta tensão (4); guarda patrimonial (74); motorista a/b (6); motorista de transporte escolar (10); agente comunitário de saúde (85); agente de combate às endemias (26); agente fiscal do procon (4); administrativo (11); desenhista-cadista (2); fiscal ambiental (3); fiscal de tributos municipais (5); técnico em agrimensura (1); técnico de auditoria (4); técnico em enfermagem (30); topógrafo (1); analista ambiental (2); analista tributário (3); arquiteto (1); assistente social (6); auditor superior (5); contador (3); educador físico (4); enfermeiro (30); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (2); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro civil orçamentista (2); engenheiro eletricista (1); engenheiro mecânico (1); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (7); nutricionista (7); psicólogo (13); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.320 até R$ 9.696. Taxa: de R$ 80 até R$ 150.



PREFEITURA DE LAGOA SANTA — GO

Inscrições de 29 de janeiro até 26 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rGOU. Concurso com 36 vagas para os cargos de: agente de serviços de higiene e alimentação (1); auxiliar de serviços gerais (2); auxiliar de serviços gerais pesados (5); motorista (3); pedreiro (3); executor administrativo (2); lavador de autos (1); mecânico e eletricista de autos (1); tratorista (1); agente comunitário de saúde (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos (1); monitor (2); monitor de educação infantil (2); monitor de informática (1); técnico em eletrotécnica (1); contador (1); educador físico (1); enfermeiro (1); fisioterapeuta (1); professor nível iii (1); professor nível iii - educação infantil (1); psicólogo (1) e psicólogo educacional (1). Salário: R$ 1.320 até R$ 2.640. Taxa de inscrição: de R$ 60 até R$ 100.



CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rRKx. Concurso com 17 vagas para copeira (1); jardineiro (1); almoxarife (1); auxiliar administrativo (4); fotógrafo legislativo (1); motorista de veículos leves (4); analista administrativo (1); analista legislativo (1); arquivista (1); contador (1); jornalista (1). Salário: R$1.715,92 a R$3.946,94. Taxa: R$80 a R$120.



PREFEITURA DE CONFRESA — MT

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rhA0. Concurso com 238 vagas para os cargos de: enfermeiro (15); nutricionista (1); professor licenciatura plena em pedagogia (50); professor licenciatura plena em educação física (1); controlador interno (2); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (4); apoio adm educ/manut infraestrutura (5); apoio adm educ/nutriçao escolar (3); administrador (1); assistente social (2); arquiteto (1); agente de conservação/operador de trator de pneu (1); agente de conservação/operador de retro escavadeira (1); agente de manutenção/lubrificador (1); engenheiro agrônomo (1); assistente social (1); fonoaudiólogo (1); técnico da saúde/enfermagem (40); técnico da saúde/radiologia (4); educador físico (1); terapeuta ocupacional (2); assistente administrativo (20); desenhista/cadista (1); analista de licitações (1); contador (1); médico veterinário (1); - psicólogo (2); advogado (2); administrador do sus (1); analista de sistema (1); biomédico (1); bioquímico (1); farmacêutico/bioquímico (1); odontólogo (4); técnico da saúde/imobilização ortopédica (2); técnico da saúde/laboratório (4); técnico da saúde/consultório dentário (5); técnico da saúde/segurança do trabalho (1); técnico de nivel medio/segurança do trabalho (1); psicólogo (1); - fonoaudiólogo (1); psicólogo (2); professor licenciatura plena letras/língua estrangeira (1); professor licenciatura plena em música (1); engenheiro sanitarista (1); geólogo (1); assistente da saúde/maqueiro hospitalar (3); técnico da saúde/instrumentação cirúrgica (4); agente de fiscalização e postura (6); agente de fiscalização procon municipal (1); agente de manutenção/laboratório asfáltico (1); agente de vistoria patrimoniais (2); agente alimentador do geobras (1); analista de operação de usina asfáltica (1); analista de faturamento hospitalar (1); analista de gestão fundiária (1); analista fiscal receita municipal (2); auditor procon municipal (1); bibliotecário (1); biólogo (1); conciliador procon municipal (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro florestal (1); técnico de documentação escolar (5); analista de recursos humanos (1); analista pedagógico (1); auxiliar em desenvolvimento infantil (2); assistente social (2); tecnólogo em gestão ambiental (1). Salário: de R$ 1.336, 33 até R$ 7.314, 91. Sem taxa de inscrição: de R$ 65 até R$ 150.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO POVO — MT

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rhqy. Concurso com 30 vagas para os cargos de: assistente social (1); bibliotecário (1); contador (1); dentista - psf; enfermeiro (1); enfermeiro psf (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta; médico clínico geral (1); médico clínico geral psf (1); nutricionista; psicólogo (1); procurador jurídico (1); professor pedagogo; assistente administrativo (5); técnico em saúde bucal (1); fiscal de obras e postura (1); fiscal de tributos (1); fiscal vigilância sanitária (1); técnico agrícola (1); técnico em enfermagem (2); técnico de manutenção de equipamentos de informática; encanador (1); motorista (4); operador de máquinas pesadas (1) e tratorista (1). Salário: de R$ 1.714,80 até R$ 7.133,57. Taxa: R$ 60 até R$ 150.



CÂMARA DE RONDONÓPOLIS - MT

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/riuz . Concurso com 64 vagas para procurador jurídico (1); analista do legislativo - processo legislativo e administrativo (32); analista do legislativo - contabilidade e finanças (2); analista do legislativo - biblioteconomia (1); analista do legislativo - redação e revisão legislativa (3) e agente administrativo (25). . Salário: R$ 3.433,03 a R$ 9.544,38. Taxa: R$ 95 a R$140.



PREFEITURA DE NAVIRAÍ — MS

Inscrições até 15 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rhAe. Concurso com 90 vagas para os cargos de: analista de controladoria interna (2); arquiteto; assistente social (6); auditor fiscal tributário (1); contador (1); enfermeiro (5); engenheiro civil; farmacêutico bioquímico (5); fiscal ambiental (1); fiscal de vigilância sanitária (1); nutricionista (2); pedagogo (2); psicólogo (5); agente de combate as endemias (5); assistente administrativo (10); auxiliar de laboratório (2); auxiliar de saúde bucal (5); educador social (5); coveiro (1); cozinheiro (4); vigia (5); recepcionista (10); motorista (10); operador de serviços públicos (2). Salário: de R$ 1.351,91 até R$ 5.852,70. Taxa: R$ 90 até R$ 120.



PREFEITURA DE VICENTINÓPOLIS — GO

Inscrições até 18 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rhAU. Concurso com 240 vagas para os cargos de: artífice - encanador (1); artífice - eletricista (1); artífice - pedreiro (2); auxiliar de serviços gerais - i (50); auxiliar de serviços gerais - ii - borracheiro (1); auxiliar de serviços gerais - ii - zelador de cemitério (2); auxiliar de serviços gerais - iii (50); agente comunitário de saúde (2); agente de combate as endemias (2); almoxarife (2); auxiliar de consultório dentário (1); assistente social (2); assistente em administração (3); biomédico (1); cirurgião dentista psf (2); cuidador de idoso (3); educador físico - cras (2); enfermeiro padrão - esf (1); enfermeiro padrão - hospital (1); eletricista de automóvel (1); executor administrativo - i (5); executor administrativo - iii (1); engenheiro ambiental (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); fiscal avaliador (1); fiscal de obras e postura (1); fiscal de tributos (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fiscal de meio ambiente (1); geólogo (1); mecânico geral (2); merendeira (5); mestre de obras (1); monitor de creche (4); motorista de veículo pesado (15); médico clínico geral (1); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); médico - esf (4); nutricionista (2); operador de máquinas agrícolas (2); operador de máquinas pesadas (5); orientador social (2); pintor (1); professor pii (10); professor pii - inglês (1); psicólogo (2); profissional de apoio educacional superior (4); químico (1); recepcionista (4); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em enfermagem (8); técnico em raio x (8); terapeuta ocupacional (1); vigilante (5) e visitador social (2). Salário: de R$ 1.363,59 até R$ 16.948,80. Taxa: de R$40,80 até R$81,60.



PREFEITURA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rqgM. O Concurso oferece 45 vagas para fiscal de meio ambiente i (1), fiscal de posturas i (2), fiscal de tributos i (2); professor nível i (40). Salário: R$1.567,85 a R$4.073,67. Taxa: R$90 a R$130.



PREFEITURA DE MONTIVIDIU - GO

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rqgf. O Concurso oferece 12 vagas para guarda municipal. Salário: R$1.980. Taxa: R$120.



PREFEITURA DE VICENTINÓPOLIS - GO

Inscrições até 18 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rqgT. O Concurso oferece 240 vagas para artífice - encanador (1); artífice - eletricista (1); artífice - pedreiro (2); auxiliar de serviços gerais - i (50); auxiliar de serviços gerais - ii - borracheiro (1); auxiliar de serviços gerais - ii - zelador de cemitério (2); auxiliar de serviços gerais - iii (50); agente comunitário de saúde (2); agente de combate as endemias (2); almoxarife (2); auxiliar de consultório dentário (1); assistente social (2); assistente em administração (3); biomédico (1); cirurgião dentista psf (2); cuidador de idoso (3); educador físico - cras (2); enfermeiro padrão - esf (1); enfermeiro padrão - hospital (1); eletricista de automóvel (1); executor administrativo - i (5); executor administrativo - iii (1); engenheiro ambiental (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); fiscal avaliador (1); fiscal de obras e postura (1); fiscal de tributos (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fiscal de meio ambiente (1); geólogo (1); mecânico geral (2); merendeira (5); mestre de obras (1); monitor de creche (4); motorista de veículo pesado (15); médico clínico geral (1); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); médico - esf (4); nutricionista (2); operador de máquinas agrícolas (2); operador de máquinas pesadas (5); orientador social (2); pintor (1); professor pii (10); professor pii - inglês (1); psicólogo (2); profissional de apoio educacional superior (4); químico (1); recepcionista (4); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em enfermagem (8); técnico em raio x (8); terapeuta ocupacional (1); vigilante (5) e visitador social (2). Salário: R$1.363,59 a R$16.948,80. Taxa: R$40,80 a R$81,60.



CÂMARA DE MUNDO NOVO - MS

Inscrições até 27 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rqg9. O Concurso oferece 5 vagas para auxiliar de serviços gerais (1); agente administrativo (1); contador (1); controlador interno (1); procurador jurídico (1). Salário: R$2.100 a R$5.500. Taxa: R$80 a R$150.



PREFEITURA DE SONORA - MS

Inscrições até 21 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rqbq. O Concurso oferece 80 vagas para agente de combate à endemias (1); auxiliar de serviços gerais (1); artesão (1); auxiliar de administração (6); cuidador de abrigo constitucional (1); monitor social e desportivo (1); motorista i (1); motorista ii (1); oficial de manutenção de maquinários e veículos (1); oficial de manutenção (1); operador de máquinas i (1); operador de máquinas ii (1); agente comunitário de saúde - cidade (1); agente comunitário de saúde - rural (2); auxiliar de serviços odontológicos (1); assistente de administração (6); assistente educacional - ensino fundamental (4); auxiliar educacional - educação infantil (11); educador social (1); fiscal de vigilância sanitária (1); inspetor escolar (1); motorista transporte escolar - rural (2); salva-vidas (1); secretário escolar (3); técnico de enfermagem - vacina (1); técnico de enfermagem (2); arquiteto (1); assistente social (2); cirurgião dentista (1); contador (1); controlador (1); enfermeiro (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); farmacêutico/bioquímico (1); fiscal tributário (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico veterinário (1); procurador jurídico (1); professor da educação básica - educação física (1); professor da educação básica (1º ao 9º ano do ensino fundamental) - inglês (2); professor da educação básica - 1º ao 5º ano do ensino fundamental i (1); professor de 6º ao 9º ano do ensino fundamental ii - artes (2); professor de 6º ao 9º ano do ensino fundamental ii - português (1); professor educação infantil - 0 a 3 anos e 11 meses (1); profissional de educação física (1); turismólogo (1). Salário: R$1.415,21 a R$12.396,05. Taxa: R$50 a R$120.

PREFEITURA DE TABAPORÃ - MT

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rqMY. Concurso com 83 vagas para agente de apoio a saúde i - agente de limpeza; agente de apoio a saúde i - lavadeira; agente de manutenção - gari; agente de manutenção - trabalhador de serviços gerais (4); agente da administração pública ii - operador de máquinas agrícolas; agente da administração pública iii - tratorista (1); agente da administração pública ii - motorista (9); agente da administração pública i - operador de máquinas pesadas (6); agente de serviços públicos - recepcionista; apoio administrativo educacional infraestrutura - não profissionalizado (limpeza) (16); apoio administrativo educacional infraestrutura - não profissionalizado (merendeira) (4); apoio administrativo educacional vigilância - não profissionalizado; agente de saúde - agente de combate as endemias (3); assistente técnico da saúde i - auxiliar de laboratório; assistente técnico da saúde i - auxiliar de saúde bucal; técnico administrativo educacional - não profissionalizado (2); técnico da fiscalização e arrecadação - fiscal de obras e posturas; técnico da fiscalização e arrecadação - fiscal tributário; técnico da saúde ii - técnico em enfermagem (10); técnico da saúde ii - técnico em radiologia (1); técnico da saúde iii - fiscal sanitário (1); técnico de nível médio i - escriturário; técnico de nível médio ii - técnico agrícola; terapeuta ocupacional; assistente social; fisioterapeuta; psicólogo (1); fonoaudiólogo; cirurgião dentista; enfermeiro; médico clínico geral (1); nutricionista; professor (18); professor educação física; técnico de nível superior i - assistente social (1); técnico de nível superior i - educador físico (2); técnico de nível superior ii - engenheiro agrônomo; técnico de nível superior iii - procurador jurídico (1); técnico de nível superior iv - pregoeiro (1); técnico de nível superior ii - contador (1). Salário: R$1.422,38 a R$6.071,10. Taxa: R$40 a R$120.



CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS INDUSTRIAIS — 2º Região

Inscrições até 31 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rPJo. Concurso com 24 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (7), agente administrativo (5) e agente de fiscalização (12). Salário: de R$ 1.980 até R$ 3.700. Taxa: R$ 45 até R$ 65.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE (CRC — SE)

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://selecon.org.br/ . Concurso com duas vagas para os cargos de: analista administrativo (1), advogado (1), e contador (1). Salário: de R$ 2.714,68 até R$ 4.048,23. Taxa: R$ 80.



CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 15ª REGIÃO (CRFa — SP)

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rK5G. Concurso com cinco vagas para analista de fiscalização e inspetoria. Salário: R$ 4.552,50. Taxa: R$ 70.



CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 2ª REGIÃO (CRESS — AM)

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rZrY. Concurso com 80 vagas para agente administrativo (2) e agente fiscal (1). Salário: R$2.045,82 a R$4.091,65. Taxa: R$75 a R$85.



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 2ª REGIÃO (CRT - 02)

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZrZ. Concurso com 24 vagas para auxiliar administrativo (7), agente administrativo (5) e agente de fiscalização (12). Salário: R$1.980 a R$3.700. Taxa: R$45 a R$75.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DA BAHIA (CREMEB — BA)

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rvFQ. Concurso com doze vagas para os cargos de: médico fiscal feira de santana (1); médico fiscal itabuna (1); técnico de atividade de suporte salvador (9); técnico de atividade de suporte guanambi (1); médico fiscal salvador; médico fiscal barreiras; médico fiscal brumado; médico fiscal eunápolis; médico fiscal guanambi; médico fiscal irecê; médico fiscal juazeiro; médico fiscal paulo afonso; médico fiscal vitória da conquista; técnico de atividade de suporte barreiras; técnico de atividade de suporte brumado; técnico de atividade de suporte eunápolis; técnico de atividade de suporte feira de santana; técnico de atividade de suporte irecê; técnico de atividade de suporte itabuna; técnico de atividade de suporte juazeiro; técnico de atividade de suporte paulo afonso; técnico de atividade de suporte vitória da conquista. Salário: de R$ 3.165,39 até R$ 7.238,64. Taxa: R$ 65 até R$ 95.



CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 2ª REGIÃO - SP

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rqeR. Concurso com 5 vagas vagas para analista de fiscalização e inspetoria. Salário: R$4.552,50. Taxa: R$70.



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 9ª REGIÃO (CRBIO-09)

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rqxN. Concurso com três vagas para agente fiscal (1); assistente administrativo (1); fiscal biólogo (1). Salário: R$3.191,93 a R$5.976,91. Taxa: R$70 a R$75.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO (CRO-MT)

Inscrições até 11 de março pelo site: https://shre.ink/rqxi. O Concurso oferece 7 vagas para assistente administrativo - fiscal (3); assistente administrativo - geral (4); assistente administrativo - ti; analista administrativo - financeiro; analista administrativo - compras e licitação; copeira. Salário: R$1.649,33 a R$3.793,67. Taxa: R$60 a R$70.



CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 15ª REGIÃO (CRESS- AM)

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rqxv. O Concurso oferece 80 vagas para agente administrativo (2) e agente fiscal (1). Salário: R$2.045,82 a R$4.091,65. Taxa: R$75 a R$85.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO (COREN - PE)

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rqxL. O Concurso oferece 10 vagas para enfermeiro fiscal (7) e motorista (3). Salário: R$2.353,53 a R$8.672,64. Taxa: R$95 a R$120.



Locais - Estaduais

CÂMARA DE FORTALEZA — CE

Inscrições até 5 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/ricl. Concurso com 78 vagas para os cargos de: agente administrativo (30), analista de gestão de pessoas (2), contador (5), engenheiro civil (2), advogado (6), analista de informática (6), analista de comunicação social (2), pedagogo (2), analista de redação (2), analista de revisão (2) e consultor legislativo nas áreas de: orçamento e finanças públicas (4); saúde pública (2); educação, cultura e esporte (2); direitos humanos (2); meio ambiente e urbanismo (2); processo legislativo (5) e administração pública (2). Salário: de R$ 4.740,52 até R$ 7.110,79. Taxa: de R$ 62 até R$ 85.



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZYA. Concurso com 224 vagas para técnico administrativo (33); técnico ambiental - formação: técnico em eletrônica (3); técnico ambiental - formação: técnico em mecânica (1); técnico ambiental - formação: técnico em química (11); técnico ambiental - formação: técnico em análises clínicas (1); e técnico ambiental - formação: técnico em meio ambiente (5);advogado (7); analista administrativo - formação: administração (9); analista administrativo - formação: contabilidade (2); analista administrativo - formação: economia (4); analista ambiental - formação: biologia (27); analista ambiental - formação: ciências sociais (2); analista ambiental - formação: engenharia - agronômica (11); analista ambiental - formação: engenharia - ambiental e sanitária (40); analista ambiental - formação: engenharia civil (9); analista ambiental - formação: engenharia florestal (6); analista ambiental - formação: engenharia mecânica (4); analista ambiental - formação: engenharia química (18); analista ambiental - formação: geografia (5); analista ambiental - formação: geologia (11); analista ambiental - formação: química (11); analista de tecnologia da informação - administração de banco de dados (1); analista de tecnologia da informação - redes e telecomunicação (2) e analista de tecnologia da informação - sistemas (1) . Salário: R$ 5.027,95 a R$ 8.034,84. Taxa: R$55 a R$90.



SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA — PR

Inscrições até 7 de março pelo site: https://shre.ink/rvhj. Concurso com 253 vagas para os cargos de: agente profissional - administrador (45); agente profissional - analista de procuradoria (2); agente profissional - assistente social (17); agente profissional - bibliotecário (2); agente profissional - comunicador social (8); agente profissional - contador (18); agente profissional - desenhista industrial gráfico (1); agente profissional - economista (10); agente profissional - engenheiro ambiental (1); agente profissional - engenheiro cartógrafo (1); agente profissional - engenheiro civil (1); agente profissional - engenheiro de pesca (1); agente profissional - engenheiro de segurança do trabalho (2); agente profissional - engenheiro eletricista (1); agente profissional - engenheiro mecânico (2); agente profissional - estatístico (5); agente profissional - médico (3); agente profissional - nutricionista (2); agente profissional - pedagogo (1); agente profissional - profissional de tecnologia da informação (1); agente profissional - psicólogo (3); agente profissional - terapeuta ocupacional (1); agente profissional - assistente social (16); agente profissional - contador (13); agente profissional - engenheiro civil (2); agente profissional - psicólogo (6); agente profissional - terapeuta ocupacional (1); agente profissional - assistente social (15); agente profissional - contador (11); agente profissional - economista (1); agente profissional - engenheiro civil (4); agente profissional - psicólogo (5); agente profissional - terapeuta ocupacional (1); agente de execução - fiscal metrológico (4); agente de execução - técnico de enfermagem (15); agente de execução - técnico de laboratório (1); agente de execução - técnico de segurança do trabalho (1); agente de execução - fiscal de meio ambiente (2); agente de execução - técnico de enfermagem (9); agente de execução - técnico de laboratório (5); agente de execução - técnico de manejo e meio ambiente (9); agente de execução - técnico de segurança do trabalho (4). Salário: de R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88. Taxa: de R$ 90 até R$ 130.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ — (AL — PR)

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/TpwP. Concurso com 85 vagas para: analista legislativo, nos cargos de: analista legislativo - assessor legislativo (35), analista legislativo - desenvolvedor de sistemas (1), analista legislativo - biblioteconomista (1), analista legislativo - administrador (5), analista legislativo - economista (4), analista legislativo - advogado (10), analista legislativo - contador (3), analista legislativo - jornalista (3), analista legislativo - analista de rede (2), analista legislativo - revisor legislativo (3) e analista legislativo — engenheiro (1); técnico legislativo, nos cargos de: técnico legislativo - legislativo (5), técnico legislativo - administrativo (5), técnico legislativo - suporte e manutenção (2), técnico legislativo - técnico em contabilidade (4). Salário: R$ 33.924,93. Taxa de inscrição: de R$ 110 até R$ 220.



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA DO PARANÁ — (ADAPAR — PR)

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rvuJ. Concurso com sete vagas para o cargo de técnico agrícola/agropecuária. Salário: R$ 4.919,24. Sem taxa de inscrição.



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ACRE (SESACRE) — AC

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/r3A8. O Concurso oferece 1020 vagas para técnico de enfermagem (503); biomédico (51); enfermeiro (108); farmacêutico (3); fisioterapeuta (10); fonoaudiólogo (2); médico (337); terapeuta ocupacional (6). Salário: R$ 1.721,20 a R$ 10.466,39. Taxa: R$ 53 a R$ 72



POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PM/MG

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rqMU. O concurso oferece 2.901 vagas para o cargo de Soldado 2ª Classe. Salário: R$ 4.360,83. Taxa de inscrição: R$ 101.



LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAGEM DA LAPA - MG

Inscrições até 22 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/TOvF. Concurso com 138 vagas para: advogado assistencialista (1); assistente social (3); assistente social - educação (1); auxiliar de serviços gerais - limpeza urbana (15); auxiliar de serviços gerais - hospital (4); auxiliar de serviços gerais - sede administrativa (1); enfermeiro - hospital (4); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); farmacêutico bioquímico (1); fiscal municipal (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico (4); médico veterinário (1); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados (4); nutricionista (2); operador de maquina pesada (2); operador de máquina categoria especial (1); operador de betoneira (1); operador do sistema de esgotamento de estações elevatória de reversão (4); especialista de educação (3); pedreiro (2); professor língua portuguesa (3); professor de matemática (3); professor de geografia (2); professor de história (2); professor de ciência (2); professor língua inglesa (1); professor de educação física (1); professor de ensino religioso (1); professor de artes (1); professor de interprete de libras (1); professor de apoio aluno com necessidades especiais (1); profissional de informática - lecionar/manutenção (1); profissional de educação física (1); psicólogo (2); psicólogo educação (1); servente escolar (8); técnico administrativo (5); técnico em enfermagem (7); terapeuta ocupacional (1); técnico em radiologia (1); professor i (25) e vigilante (8). Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 80.



PREFEITURA DE MACARAJÁ — SC

Inscrições até 31 de janeiro de 2024 pelo site: https://www.ippec.org.br/. Concurso com 78 vagas para os cargos de: agente de corte e costura (1); agente de limpeza urbana, obras e serviços gerais (10); faxineira/copeira (4); gari/separador de resíduos sólidos (10); motorista de carro (2); motorista de ambulância (2); motorista de caminhão (4); operador de máquinas e equipamentos (2); operador de tratores agrícolas (1); pedreiro (1); atendente de saúde (3); auxiliar de farmácia (1); agente combate endemias (1); agente comunitário de saúde (2); auxiliar de agente administrativo (6); auxiliar de saúde bucal (1); eletricista; fiscal de patrimônio (1); fiscal em vigilância sanitária (1); recepcionista (3); técnico em enfermagem esf (3); técnico administrativo (1); técnico contábil; analista de projetos e convênios; assistente social (1); assistente social - educação (1); controlador interno (1); contador; enfermeiro esf (1); engenheiro civil; farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); médico esf (1); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); médico veterinário (1); odontólogo (1); orientador social (2); psicólogo (2) e psicólogo - educação (1). Salário: de R$ 1.622,44 a R$ 13.684,57. Taxa de inscrição: R$ 90 até R$ 150.



PREFEITURA DE CASTRO — PR

Inscrições até 30 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rvh8. Concurso com 103 vagas para os cargos de: professor - pedagogia - 20h (74); professor - pedagogia - 40h (15); professor - educação física (5); agente administrativo (3); engenheiro (1); médico (5) e motorista. Salário: de R$ 1.187,46 até R$ 11.154,91. Taxa: de R$ 30 até R$ 100.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ — SC

Inscrições até 31 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rCOt. Concurso com 40 vagas para guarda municipal. Salário: R$ 3.225 acrescido de R$ 1.612,50 correspondente a Gratificação Risco de Vida, além de estímulo operacional de R$ 483,75 e auxílio alimentação de R$ 750. Taxa de inscrição: R$ 160.



PREFEITURA DE TIMBAÚBA — PE

Inscrições até 1º de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rNWs. Concurso com 155 vagas para os cargos de: auxiliar de saúde bucal (7); citotécnico (1); monitor escolar (17); socorrista (2); técnico em análises clínicas (1); técnico de enfermagem (19); técnico em radiologia (2); biomédico (1); dentista (8); educador físico (1); enfermeiro (14); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); intérprete de libras (3); instrutor de libras (3); médico cardiologista (1); médico citopatologista (1); médico dermatologista (1); médico ecocardiografia (1); médico endocrinologista (1); médico ortopedista (1); médico plantonista (5); médico psiquiatra (1); médico do trabalho (1); nutricionista (3); pedagogo (4);professor i (33); professor ii - artes; professor ii - ciências; professor ii - educação física; professor ii - geografia (1); professor ii - história (1); professor ii - língua portuguesa (1); professor ii - matemática (1); professor ii - artes; professor ii - ciências; professor ii - educação física; professor ii - geografia (1); professor ii - história (1); professor ii - inglês; professor ii - língua portuguesa (1); professor ii - matemática (1); psicólogo (4); psicólogo escolar (3); e terapeuta ocupacional (2). Salário: de R$ 1.312 até R$ 6.161,72 ou R$ 500 até R$ 2.100. Taxa: de R$ 110 a R$ 135.



PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIPE — PE

Inscrições até 5 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/riHZ. Concurso com 221 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (15); agente de combate às endemias (5); auxiliar de farmácia (1); técnico em enfermagem (10); técnico em radiologia (2); analista de controle interno (2); assistente social (1); biomédico (2); educador físico (1); enfermeiro (5); enfermeiro hospitalar (5); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); médico (4); médico cardiologista (1); médico cirurgião obstetra hospitalar (1); médico clínico geral hospitalar (3); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista hospitalar (1); médico neurologista (1); médico obstetra hospitalar (2); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico psiquiatra (2); médico radiologista (1); médico reumatologista hospitalar (1); médico urgência e emergência hospitalar (3); médico vascular (1); terapeuta ocupacional (2); professor anos finais do ensino fundamental - ciências (4); professor anos finais do ensino fundamental - educação física (5); professor anos finais do ensino fundamental - geografia (3); professor anos finais do ensino fundamental - história (3); professor anos finais do ensino fundamental - inglês (3); professor anos finais do ensino fundamental - língua portuguesa (17); professor anos finais do ensino fundamental - matemática (15); professor de educação infantil - anos iniciais (90). Salário: de R$ 1.400,45 a R$ 3.893,38. Taxa: de R$ 105 a R$ 125.



PREFEITURA DE SANTO AMARO DO MARANHÃO — MA

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rCwr. Concurso com 100 vagas para os cargos de: auxiliar operacional de serviços - aosd (10); vigia (6); agente administrativo (3); agente de endemias (2); auxiliar em saúde bucal (1); digitador do cadastro único (1); entrevistador do cadastro único (1); fiscal ambiental (2); guarda municipal (7); motorista (3); técnico de enfermagem (2); técnico de laboratório (1); assistente social (1); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (1); professor de educação infantil (10); professor de educação especial (10); professor de educação física (4); professor i - 1º ao 5º ano (8); professor ii de 6º ao 9º ano, nas disciplinas de: ciências biológicas (3); geografia (1); história (1); língua inglesa (3); língua portuguesa (5); matemática (5); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.302 até R$ 4.750. Taxa: R$ 58 até R$ 80.

PREFEITURA DE ROSÁRIO — MA

Inscrições até 12 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rCwh. Concurso com 231 vagas para os cargos de: agente de portaria (2); auxiliar operacional de serviços diversos - aosd (29); coveiro; gari (6); motorista categoria b (5); motorista categoria d (5); operador máquinas pesadas; pedreiro (5); vigia (5); agente comunitário de saúde (1); agente de endemias (1); auxiliar administrativo (10); agente de vigilância sanitária e ambiental; auxiliar de saúde bucal (1); digitador; educador social; fiscal de obras e posturas (1); guarda municipal; recepcionista (1); técnico em enfermagem (5); técnico em informática; técnico em segurança do trabalho; técnico em radiologia; eletricista (1); cuidador de pcd (89); analista de controle interno (2); assistente social (8); bibliotecário; farmacêutico; cirurgião dentista; contador; engenheiro civil; professor da educação especial (2); fiscal de tributos; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico (1); médico veterinário (1); nutricionista; psicopedagogo; professor - anos iniciais 1º ao 5º ano (20); professor - classe b 6º ao 9º ano (20); procurador do município; assessor jurídico; psicólogo (8); educador físico; eletricista (1) e enfermeiro (1). Salário: de R$ 1.302 até R$ 8.791,85. Taxa: R$ 40 até R$ 50.



PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ - PI

Inscrições até 30 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rCgy. Concurso com 29 vagas para agente comunitário de saúde (2); técnico em saúde bucal (3); técnico em enfermagem (2); técnico agrícola (1); assistente social (2); enfermeiro (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); psicólogo (2); cirurgião dentista (3); professor classe a educação física (1); professor classe a língua inglesa (1); professor classe a língua portuguesa (1); professor classe a (educação infantil e 1º ao 5º ano) (5). Salário: de R$ 1.320 a R$ 4.109,28. Taxa: de R$ 96 até R$ 106,25.



PREFEITURA DE ITANHOMI - MG

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZYt. Concurso com 134 vagas para auxiliar de serviços da educação (41); auxiliar de serviços gerais (5); jardineiro; motorista (8); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas pesadas (1); servente de obras (2); trabalhador braçal (8); vigia (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de saúde (2); agente administrativo vigilância sanitária (1); agentes de combate às endemias (6); agente de fiscalização (1); agente de fiscalização sanitária; assistente administrativo (2); auxiliar administrativo cras; docente i - educação infantil (19); assistente técnico fazendário (1); técnico de enfermagem (2); advogado municipal (1); assistente social; assistente social cras (1); cirurgião dentista (2); docente ii - ensino fundamental - séries iniciais (14); docente iii - ensino fundamental - séries finais - educação física (4); docente iii - ensino fundamental - séries finais - inglês (1); docente iii - ensino fundamental - séries finais - religião (2); enfermeiro (1); especialista da educação (1); farmacêutico bioquimico (1); médico; nutricionista (1); procurador municipal; psicólogo; e psicólogo cras (1). Salário: R$1.320 a R$4.747,49. Taxa: R$90 a R$150.



PREFEITURA DE SÃO BENTO - PB

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rCbe. Concurso com 82 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (10); agente de combate às endemias (3); professor de educação básica - polivalente (25); professor ensino religioso (1); professor de artes visuais (1); agente de consultório odontológico (4); enfermeiro (6); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2) médico/clinico geral (6); técnico em enfermagem (6) e técnico em raio x (2). Salário: R$1.320 até R$ 4.127,65. Taxa: R$ 76 a R$100.



PREFEITURA DE ALPERCATA - MG

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/rZPZ. O Concurso oferece 200 vagas para auxiliar deserviços gerais (12); auxiliar de serviços gerais - escola (25); auxiliar de serviços gerais - gari (8); motorista "b" (10); motorista "d" (8); operador de máquina retroescavadeira (2); operador de máquina patrol (1); agente de combate às endemias (6); agente comunitário de saúde (18); agente fiscal de posturas e obras (1); agente fiscal de tributos (1); assistente de educação - inspetor de alunos (2); auxiliar administrativo (25); auxiliar de secretaria - secretária escolar (3); professor peb i - monitor de alunos (1); técnico agrícola (1); técnico em enfermagem (10); técnico em enfermagem - esf (1); técnico em informática (3); técnico em meio ambiente (3); técnico em saúde bucal (1); técnico em segurança do trabalho (1); eletricista (2); fiscal sanitário (1); advogado (1); assistente social (2); assistente social - saúde (1); contador (1); educador físico (1); enfermeiro - esf (3); engenheiro civil (1); especialista da educação - pedagogo (2); farmacêutico i (1); farmacêutico ii (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico ii (1); médico - esf (3); nutricionista (1); nutricionista - educação (1); odontólogo (2); professor peb ii nas áreas de: anos iniciais (10); educação infantil (12); professor peb iii: educação física (2); história (1); e matemática (2); psicólogo (2) e psicólogo - saúde (2). Salário: de R$ 1.320 até R$ 11.000. Taxa: de R$ 60 a R$ 120.



PREFEITURA DO TRIUNFO - PE

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rCbY. Concurso com 221 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde (15); agente de combate às endemias (5); auxiliar de farmácia (1); técnico em enfermagem (10); técnico em radiologia (2); analista de controle interno (2); assistente social (1); biomédico (2); educador físico (1); enfermeiro (5); enfermeiro hospitalar (5); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (2); médico (4); médico cardiologista (1); médico cirurgião obstetra hospitalar (1); médico clínico geral hospitalar (3); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista hospitalar (1); médico neurologista (1); médico obstetra hospitalar (2); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico psiquiatra (2); médico radiologista (1); médico reumatologista hospitalar (1); médico urgência e emergência hospitalar (3); médico vascular (1); terapeuta ocupacional (2); professor anos finais do ensino fundamental - ciências (4); professor anos finais do ensino fundamental - educação física (5); professor anos finais do ensino fundamental - geografia (3); professor anos finais do ensino fundamental - história (3); professor anos finais do ensino fundamental - inglês (3); professor anos finais do ensino fundamental - língua portuguesa (17); professor anos finais do ensino fundamental - matemática (15); professor de educação infantil - anos iniciais (90). Salário: de R$ 1.400,45 até R$ 3.893,38. Taxa de inscrição: de R$ 105 até R$ 125.



PREFEITURA DE BARÃO DO TRIUNFO - RS

Inscrições até 14 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rjPG. O Concurso oferece 44 vagas para assistente social (2); assistente superior do controle interno (1); auxiliar de consultório dentário - esf (1); auxiliar de escriturário (3); auxiliar de manutenção (1); contador (1); dentista (1); dentista - esf (1); enfermeiro (2); enfermeiro - esf (1); engenheiro civil (1); escriturário (3); farmacêutico (1); fiscal tributário (1); mecânico (1); médico clínico geral (1); médico veterinário (1); motorista (7); nutricionista (1); operador de máquinas (3); operário (2); psicólogo (1); secretário de escola (1); servente (2); técnico em enfermagem (1); técnico em informática (1); técnico do setor de recursos humanos (1); e tesoureiro (1). . Salário: R$ 1.336,43 a R$ 10.551,03. Taxa: R$25 a R$140



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA - AM

Inscrições até 31 de janeiro pelo site: https://shre.ink/r3AP. O Concurso oferece 528 vagas para edital nº 01/2023 - secretaria de saúde (76 vagas): agente comunitário de saúde (71); agente de combate as endemias (5). Edital nº 02/2023 - área de educação (305 vagas): técnico administrativo (24); assistente social (1); auxiliar de biblioteca (2); instrutor de informática (1); motorista de categoria "b" (2); motorista de categoria "d"(6); nutricionista (1); pedagogo (2); psicólogo (1); técnico em nutrição (1); educação infantil - creche e pré escola (78 vagas zona urbana, 54 vagas zona rural); ensino fundamental - 1º ao 5º ano (39 vagas zona urbana, 69 vagas zona rural); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (língua portuguesa) (2 vagas zona urbana, 5 vagas zona rural); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (matemática) (3 vagas zona urbana, 5 vagas zona rural); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (ciências) (1 vagas zona urbana, 3 vagas zona rural); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (história) (1 vagas zona urbana, 2 vagas zona rural); ensino fundamental ii - 6º ao 9º ano (língua inglesa) (1 vagas zona urbana, 1 vagas zona rural). Edital nº 03/2023 (147 vagas) - secretaria de saúde: assistente social (3); assistente de farmácia (6); cirurgião dentista da estratégia da saúde da família (7); cozinheiro fluvial (2); cozinheiro (5); educador físico (1); enfermeiro da estratégia da saúde da família (18); farmacêutico bioquímico (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1). fiscal de vigilância sanitária (5); microscopista (2) motorista de categoria "b" (3); motorista de ambulância (9); nutricionista (2); psicólogo (2); técnico em enfermagem estratégia da saúde da família (50); auxiliar de consultório dentário da estratégia da saúde da família (7); secretaria de assistência social: assistente social (1); assistente social da família (1); psicólogo (1); psicólogo da família (1); profissional de educação física (1); motorista b (2); motorista fluvial (1); cozinheiro (3); visitador (8). . Salário: R$1.500 a R$ 4.750. Taxa: R$ 40 a R$ 120.

PREFEITURA DE UIRAMUTÃ - RR

Inscrições até 19 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/r3Ll. O Concurso oferece 557 vagas para cargos de provimento efetivo grupo administrativo: agrônomo (1); almoxarife (2); assistente social (2); assistente administrativo (12); auxiliar de serviços diversos (10); auxiliar de serviços de portaria (5); biólogo (1); condutor de máquinas e veículos de médio porte - 34 até 65cv (3); condutor de máquinas e veículos de grande porte - 65-110cv (3); condutor de máquinas e veículos de pequeno porte (5); engenheiro ambiental (1); fiscal ambiental (2); fiscal de obras (2); fiscal de serviços e tributos (1); motorista - secretarias (5); psicólogo (2); operador de máquinas pesadas de grande porte (2); operador de máquinas pesadas de médio porte (2); técnico em agropecuária (1); técnico em informática e sistemas (1); técnico ambiental (1) e veterinário (1); cargos de provimento efetivo grupo magistério - educação infantil, ensino fundamental i e ii e apoio ao magistério: professor de educação infantil (100); professor de ensino fundamental i (35); professor de ensino fundamental ii (35); professor língua materna - macuxi (21); professor língua materna - ingaricó (7); professor língua materna - patamona (2); orientador pedagógico (3); auxiliar educacional (7); assistente de aluno (15); auxiliar de serviços de alimentação (15); auxiliar de serviços diversos (105); auxiliar de serviços de portaria (50); cuidador de aluno (12); condutor de embarcação (10); secretário escolar (10) e motorista da secretaria de educação (5); cargos de provimento efetivo grupo saúde: almoxarife (1); assistente administrativo (5); assistente social/nasf (1); atendente de farmácia (4); auxiliar de serviços diversos (10); auxiliar de serviços de portaria e de vigilância (6); bioquímico (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fiscal sanitário (1); médico clínico geral (1); motorista/secretaria de saúde (5); recepcionista (4); técnico em enfermagem (4); técnico em informática e sistemas (6); técnico em laboratório (2); técnico em laboratório - microscopista (4) e técnico em saúde bucal (3). Salário: R$ 1.320 e R$ 8.000. Taxa: R$ 128



PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (SBCPREV)

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rAub. Concurso com 247 vagas para os cargos de: agente previdenciário (2); analista previdenciário - contador (1); ajudante geral (26); eletricista (3); encanador (3); jardineiro (2); almoxarife (3); auxiliar de biblioteca i (5); operador de som e luz (4); agente cultural i (4); agente de biblioteca e arquivo i (4); agente de esportes i (9); agente de trânsito (30); agente judicial (16); atendente de cadastro social (5); orientador social (5); técnico de edificações (3); técnico de geoinformações (1); técnico de segurança do trabalho (4); técnico de tecnologia da informação e comunicações (5); agente técnico de iluminação pública (3); analista de controladoria i (2); analista de cultura (4); analista de geoinformações (2); analista de sistema de iluminação pública (2); analista de sistemas i (1); analista de tecnologia da informação e comunicações (21); assistente social (13); auditor fiscal de rendas municipais i (10); bibliotecário i (6); biólogo (4); engenheiro florestal (1); geógrafo (3); inspetor de obras particulares (4); projetista de arquitetura (3); sociólogo (1); técnico de educação física (11); técnico de pessoal (6); técnico em licitações e materiais (10); tecnólogo (4); veterinário (1). Salário: de R$ 1.856,28 a R$ 9.412,01. Taxa de inscrição: R$ 54,90 a R$ 98,80.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG) — PR

Inscrições até 6 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rZT1. Concurso com 11 vagas para os cargos de: advogado (1); analista de informática (1); assistente social (1); comunicador social (1); contador (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); médico (1); médico do trabalho (1); nutricionista (1) e psicólogo (1). Salário: R$ 7.616,88. Taxa de inscrição: até R$ 200.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://www.fuvest.br/. Concurso com 22 vagas para os cargos de: farmacêutico (especialidade: tecnologias de análises ômicas) (1); farmacêutico (especialidade: tecnologia de fermentações) (1); farmacêutico (especialidade: meio ambiente) (1); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (2); médico (especialidade: anatomia patológica) (1); médico (especialidade: clínica médica) (4); médico (especialidade: clínica pediátrica) (1); médico (especialidade: ginecologia) (1); médico (especialidade: medicina paliativa) (1); médico (especialidade: medicina de família e comunidade) (2); médico veterinário (especialidade: clínica médica e cirúrgica de equinos) (1) e médico veterinário (especialidade: responsabilidade técnica pelos setores de produção de produtos de origem animal e de criação de animais) (1). Salário: R$ 10.231,05. Taxa de inscrição: R$ 163,10.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA)

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rwkD. Concurso com 24 vagas para banco de dados e programação de computadores (1); controle e automação (1); economia mineral e planejamento de lavra (1); geologia de mina (1); mapeamento geológico e geofísica (1); mecânica dos sólidos (1); estágio supervisionado e suas interfaces na educação básica (1); estudos linguísticos e língua portuguesa: estudo do texto e do discurso (1); estudos linguísticos e língua portuguesa: história, descrição e análise de línguas (1); ensino de física (1); matemática (2); engenharia agrícola aplicada à agronomia com ênfase em agricultura familiar (1); história da amazônia (1); biologia vegetal (1); proteção florestal (1); construção civil, projetos elétricos, hidrossanitários e conteúdos básicos (1); doutorado em engenharia civil ou áreas afins, com bacharelado em engenharia civil (1); construção, gerenciamento, planejamento e conteúdos básicos (1); geotecnia e conteúdos básicos (1); auditoria; controladoria; gestão financeira e orçamentária; orçamento empresarial (1); contabilidade tributária, contabilidade comercial (1); estrutura das demonstrações contábeis; contabilidade ambiental; gestão empreendedora (1); perícia, contabilidade atuarial e ética profissional (1); telejornalismo (1). Salário: R$7.312,77 a R$10.481,64. Taxa: R$120.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO (UFAPE) — PE

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rihL . Concurso com 56 vagas para os cargos de: assistente em administração (25); técnico de laboratório/área: histopatologia (1); técnico de laboratório/área: zoologia (1); técnico de tecnologia da informação (6); técnico em contabilidade (2); administrador (1); analista de tecnologia da informação/área: análise de sistemas, governança, rede e suporte (4); arquiteto e urbanista (1); tecnólogo - formação: arquivista (1); assistente social (2); contador(1); engenheiro/área: elétrica (1); engenheiro/área: mecânica (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); médico/área: generalista (1); médico/área: psiquiatria (1);médico/área: trabalho (1); pedagogo (1); técnico em assuntos educacionais (2); zootecnista (1); auditor (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa de inscrição: de R$ 80 até R$ 100.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://www.fuvest.br/ . Concurso com 12 vagas para os cargos de: assistente social (4); cirurgião dentista - clínica geral (1); enfermeiro (1); enfermeiro - enfermagem materno-infantil e saúde pública (1) e farmacêutico (5). Salário: R$ 10.231,05. Taxa de inscrição: R$ 220,10.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE — FUERN

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/r76G . Concurso com 40 vagas para os cargos de: professor do ensino superior; advogado (1); técnico em audiovisual (3); programador (1); auxiliar de saúde bucal (1); técnico de laboratório (biologia) (1); técnico de segurança do trabalho (1); auxiliar administrativo (8); analista de tecnologia da informação (1); arquiteto (1); bibliotecário (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); psicólogo (1); assistente administrativo (3);instrutor de língua de sinais (5); tradutor e intérprete de língua de sinais (4) e instrutor musical (6).Salário: de R$ 3.162,21 e R$ 6.240,30. Taxa de inscrição: de R$ 80 até R$ 120.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições até 15 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/ri2y . Concurso com 47 vagas para os cargos de: botânica (1); biodinâmica e desempenho (1); práticas corporais (1); esporte e lazer (1); fisioterapia em traumatologia, ortopedia e desportiva (1); fisioterapia em neurologia e pediatria (1); fisioterapia em saúde da mulher e do homem (1); medicamentos (1); clínica integrada infantil e terapias complementares em odontologia (1); endodontia (2); psicologia social (1); avaliação psicológica e psicodiagnóstico (1); teorias cognitivo-comportamentais/tcc (1); programação (2); estatística (2); ensino de física (1); matemática pura (1); química geral (1); tecnologia (1); contabilidade para usuários externos (1); produção jornalística em mídias sonoras e audiovisuais (1); fundamentos do serviço social (2); sociologia (1); currículo (1); filosofia analítica (1); ensino de geografia (1); didático pedagógico (2); direito público (1); ciências e tecnologia de alimentos (1); zootecnia (1); agronomia (1); geografia física (1); ensino de história (1); prática de ensino de língua portuguesa e suas literaturas/estágio supervisionado (1); engenharia sanitária com ênfase em energias renováveis/química ambiental/biotecnologia/saneamento ambiental (1); engenharia elétrica com ênfase em energias renováveis/eletrotécnica/controle e automação eletrônica (2); arquivologia (1); conservação e restauração de documentos não-digitais (1) e relações internacionais (3). Salário: de R$ 6.353,38 a R$ 8.338,82. Taxa de inscrição: R$ 180.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OURO PRETO — UFOP

Inscrições de 29 de janeiro até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/rZWz . Concurso com 48 vagas para os cargos de: assistente em administração (16); técnico de laboratório/ciências biológicas (2); técnico de laboratório/mineração (1); técnico de laboratório/análises clínicas (1); técnico de laboratório/planejamento visual/fotografia (1); técnico de tecnologia da informação (6); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (3); técnico em farmácia (1); analista de tecnologia da informação (3); arquivista (1); engenheiro/ engenharia geológica (2); geólogo (1); farmacêutico/análises clínicas, citologiaclínica e citopatologia (1); farmacêutico/análises clínicas, biologiamolecular, exames de dna, genéticahumana, histopatologia, histoquímica, imunopatologia (1); farmacêutico/análises clínicas, biologiamolecular, histopatologia, histoquímica, imunocitoquímica, imunogenética e histocompatibilidade, imunohistoquímica, imunologia clínica, imunopatologia (1); médico/clínica médica (2); médico/médico da família e comunidade (1); odontólogo (2) e produtor cultural (1). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa de inscrição: R$ 100 até R$ 130.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE — UNICENTRO

Inscrições até 8 de março pelo site: https://shre.ink/rC6E . Concurso com 91 vagas para contratação de professores na carreira do magistério superior. Salário: R$ 3.986,32 a R$ 16.565,27. Taxa: R$240



UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (UNITAU)

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rCP1. Concurso com 16 vagas para auxiliar administrativo (1); auxiliar de bibliotecário (1); analista de sistema sênior (1); bibliotecário (1); contador (1); coordenador pedagógico (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); inspetor de alunos (1); médico do trabalho (1); operador de câmera upe (1); porteiro (1); psicólogo (1); secretário ii (1); secretário iii (1); técnico de laboratório - anatomia humana/animal (1) e técnico de laboratório - informática (1). Salário: R$ 1.321,13 a R$ 4.339,21. Taxa: R$45 a R$85.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rjJ3 . Concurso com 19 vagas para economia e finanças no setor público (1); tratamento térmico e novas tecnologias de conservação de alimentos (1); estruturas, técnicas e materiais de construção (1); tendências e perspectivas na educação física e no esporte (1); materiais metálicos (1); teoria literária, metodologias de ensino de literatura, estágio supervisionado e projetos de ensino-extensão em literatura (1); bioeconomia (1); direito processual civil (1); direito tributário (1); direito empresarial (1); direito penal (1); inspeção de produtos de origem animal - inspeção de leite e produtos derivados (1); nutrição e saúde pública (1); engenharia agrícola (1); inteligência artificial (1); banco de dados (1); desenho técnico e processos de fabricação (1); engenharia da qualidade (1); economia aplicada às engenharias (1). Salário: R$ a R$ . Taxa: R$ a R$ .



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — UERJ

Inscrições até 18 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rj4V . Concurso com três vagas para área de emergências médicas/clínica médica. Salário: R$4.957,60. Taxa: R$247,88.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL — UFMS

Inscrições até 8 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/r33x . Concurso com 35 vagas para técnico em contabilidade (5); técnico de tecnologia da informação (15); técnico em assuntos educacionais (10); assistente social (1); médico veterinário (1); médico - medicina do trabalho (1); médico - homeopatia (1); médico - área (1). Salário: R$2.667,19 a R$9.113,85. Taxa: R$100.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA — UEPB

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/r33s . Concurso com 46 vagas para botânica (1); biodinâmica e desempenho (1); práticas corporais (1); esporte e lazer (1); fisioterapia em traumatologia, ortopedia e desportiva (1); fisioterapia em neurologia e pediatria (1); fisioterapia em saúde da mulher e do homem (1); medicamentos (1); clínica integrada infantil e terapias complementares em odontologia (1); endodontia (2); psicologia social (1); avaliação psicológica e psicodiagnóstico (1); teorias cognitivo-comportamentais/tcc (1); programação (2); estatística (2); ensino de física (1); matemática pura (1); química geral (1); contabilidade para usuários externos (1); produção jornalística em mídias sonoras e audiovisuais (1); fundamentos do serviço social (2); sociologia (1); currículo (1); filosofia analítica (1); ensino de geografia (1); didático pedagógico (2); direito público (1); ciências e tecnologia de alimentos (1); zootecnia (1); agronomia (1); geografia física (1); ensino de história (1); prática de ensino de língua portuguesa e suas literaturas/estágio supervisionado (1); engenharia sanitária com ênfase em energias renováveis/química ambiental/biotecnologia/saneamento ambiental (1); engenharia elétrica com ênfase em energias renováveis/eletrotécnica/controle e automação eletrônica (2); arquivologia (1); conservação e restauração de documentos não-digitais (1) e relações internacionais (3). Salário: R$6.353,38 a R$8.338,82. Taxa: R$180.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ — UENP

Inscrições até 4 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/r33c . Concurso oferece 60 vagas para ensino de biologia (1); biologia geral/ecologia (1); biologia geral/ botânica (1); biologia geral/ parasitologia (1); biologia geral/zoologia (1); biologia geral/zoologia (1); matemática/cálculo diferencial e integral e álgebra linear (1); matemática/educação matemática (2); educação/ ensino e aprendizagem (2); educação/fundamentos da educação (2); administração/administração de empresas (3); direito/ direito do trabalho (1); letras/língua portuguesa (1); letras/estudos linguísticos e literários/ensino e estágio supervisionado em língua inglesa (2); fisioterapia/supervisão de estágio ambulatorial (2); fisioterapia/supervisão de estágio comunitário/prática especializada (1); fisioterapia/supervisão de estágio hospitalar - 20h (1); fisioterapia/supervisão de estágio hospitalar - 34h (1); odontologia/radiologia odontológica (1); educação/fundamentos da educação (1); história/ensino de história (1); história/ensino de história (1); matemática/cálculo diferencial e integral (1); educação/fundamentos da educação (1); educação/psicologia educacional (1); direito/ direito público/direito constitucional (3); direito/direito público/direito penal (2); direito/ teoria do direito/teoria geral do direito (2); educação/fundamentos da educação (1); letras/língua espanhola (1); letras/língua inglesa (1); letras/língua brasileira de sinais (1); letras/língua portuguesa (2); educação/tópicos específicos de educação/educação especial (1); agronomia/agroecologia (1); medicina veterinária/clínica veterinária (1); medicina veterinária/nutrição e alimentação animal/pastagem e forragicultura (1); medicina veterinária/obstetrícia animal (1); botânica (1); biologia geral (1); enfermagem/fundamentos de enfermagem (1); enfermagem/enfermagem em saúde pública (1); letras/língua brasileira de sinais (1); matemática/análise (1); ciência da computação/metodologia e técnicas da computação/engenharia de software (1); ciência da computação/metodologia e técnicas da computação/linguagens de programação (1); ciência da computação/sistemas de computação (1) e educação/tópicos específicos de educação/ educação especial (1). Salário: R$1.082,26 a R$9.383,94. Taxa: R$150.



INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO (IF BAIANO) — BA

Inscrições até 7 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/ry10 . Concurso com 96 vagas para os cargos de: professor de ensino básico, técnico e tecnológico - atendimento educacional especializado - aee (3); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - arte (1); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - biologia (3); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - educação física (1); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - filosofia (4); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - física (4); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - história (3); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - informática (6); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - língua estrangeira moderna: inglês (4); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - letras/ língua portuguesa e literatura (3); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - matemática (3); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - medicina veterinária (1); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - meio ambiente (1); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - música (4); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - química (1); professor de ensino básico, técnico e tecnológico - zootecnia (2); assistente de aluno (7); assistente em administração (17); técnico em agropecuária (2); técnico em contabilidade (3); técnico em enfermagem (3); técnico em laboratório de agroindústria/alimentos (2); técnico em laboratório de informática (1); técnico em ti (4); analista de tecnologia da informação (4); assistente social (2); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); médico veterinário (1); pedagogo (1) e tecnólogo em gestão pública (2). Salário: de R$ 2.120,13 até R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 80 até R$ 150.



INSTITUTO DE ASTRONOMIA , GEOFÍSICA, E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/2WFQ . Concurso com uma vaga para docente da área de astronomia. Salário: R$21.942,59. Taxa: não divulgado.



INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF—ES)

Inscrições até 29 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rZdk . Concurso com 52 vagas para os cargos de: fiscal estadual agropecuário nas especialidades de: engenharia agronômica (11), engenharia florestal (4), engenharia cartográfica/agrimensura, geografia (1), engenharia química, engenharia civil, engenharia de alimentos, química (1), e técnico de fiscalização de desenvolvimento agropecuário, nas formações de: técnico em agropecuária/técnico agrícola (29), técnico em cartografia, agrimensura, geomática ou geoprocessamento (3), técnico de laboratório (3). Salário: de R$ 3.595,995 até R$ 6.911,73, mais auxílio alimentação de R$ 600. Taxa: de R$ 45 até R$ 48.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio — AM)

Inscrições de 29 de janeiro até 2 de fevereiro de 2024 pelo endereço eletrônico: ngi_tefe@icmbio.gov.br. Concurso com cinco vagas para o cargo de: agente temporário. Salário: não informado. Taxa: não informado.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ —ES

Inscrições até 8 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rZWP . Concurso com três vagas para os cargos de: assistente administrativo (1); administrador; advogado (1); contador (1). Salário: de R$ 2.068,53 até R$ 5.181,25. Taxa: de R$ 100 até R$ 130.



INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA — RJ

Inscrições até 8 de fevereiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/rZWf . Concurso com 24 vagas para os cargos de: pesquisador adjunto i - perfil catálise (3); tecnologista pleno 2-i - perfil: biocatálise (1); química (1); engenharia de avaliações (1); certificação de produtos (1); motores e emissões (2); corrosão e proteção (1); corrosão sob tensão em alta pressão e alta temperatura (1); tecnologia química industrial (1); tecnologista pleno1-i- perfil engenharia de avaliações (1); avaliação de produtos (1); engenharia de materiais e simulação computacional (1); tecnologia de materiais poliméricos (2); biocorrosão e biodegradação (1); corrosão por h2s e co2 em alta pressão e temperatura (1); planejamento tecnológico (1); tecnologia da informação e comunicações (1); tecnologista júnior i perfil engenharia de manutenção (1); gestão da qualidade (1); e engenharia e segurança do trabalho (1). Salário: de R$ 5.211,48 até R$ 14.274,86. Taxa: de R$ 100 até R$ 150.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ (IFAP)

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rvjT . Concurso com 42 vagas para agroindústria (1); agronomia (3); artes (2); biologia (2); comunicação (1); construção civil (1); direito (1); educação (1); educação especial e inclusiva (1); educação física (1); engenharia agrícola (1); engenharia florestal (2); filosofia (2); física (3); geografia (1); geoprocessamento (1); gestão - administração (4); gestão - contabilidade (1); gestão - economia (1); história (1); informática (2); língua inglesa (1); língua portuguesa (1); matemática (1); meio ambiente (1); mineração (1); química (3); sociologia (1). Salário: R$ 5.362,69 a R$ 10.481,64 . Taxa: R$130.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO NOGUEIRA — IMIP PE

Inscrições até 1ª de fevereiro pelo endereço eletrônico: saudeindigenaselecao.dseipb@imip.org.br. Concurso com cinco vagas para enfermeiro (2) e técnico de enfermagem (3). Salário: de R$ 3.325 até R$ 8.322,08. Sem taxa de inscrição.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (IPREM)

Inscrições até 2 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/rjVa . Concurso com quatro vagas para auxiliar de serviços gerais (1); agente administrativo (2) e recepcionista (1). Salário: R$1.663,89 a R$2.111,34. Taxa: R$20,02 a R$33,37.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO (IF GOIANO)

Inscrições até 5 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/r3hJ . Concurso com três vagas para engenharia elétrica (1); filosofia (1); informática (1). Salário: R$3.412,63 a R$6.356,02. Sem taxa de inscrição.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JARU

Inscrições até 20 de fevereiro pelo site: https://shre.ink/r3hN. Concurso com três vagas para advogado (1); contador (1) e assistente administrativo (1). Salário: R$1.547,77 a R$6.876,67. Taxa: R$90 a R$150.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE (IFS)

Inscrições de 5 de fevereiro até 7 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/r7JH . Concurso com 43 vagas para os cargos de: administrador (2); analista de tecnologia da informação - desenvolvimento de sistemas (2); analista de tecnologia da informação - infraestrutura de tecnologia de informação (1); assistente de alunos (6); assistente em administração (9); contador (1); economista (1); enfermeiro (1); engenheiro eletricista (1); médico clínico geral (1); médico psiquiatra (1); nutricionista (1); pedagogo (2); técnico nas áreas de contabilidade (1), enfermagem (2), edificações (1), tecnologia da informação - desenvolvimento de sistemas (4), tecnologia da informação - infraestrutura de tecnologia da informação (5) e tecnólogo em gestão pública (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92, acrescido de auxílio alimentação no valor de R$ 658. Taxa: R$ 95 até R$ 105.