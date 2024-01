Agências e empresas oferecem 244 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Banco de talentos

SABIN

O Sabin oferece vagas para formação de seu banco de talentos para o cargo de colhedor. A oportunidade é para trabalhar presencialmente em Brasília e cidades do Entorno em regime de escala 12x36 ou 44 horas semanais. Podem participar pessoas com ou sem deficiência. A formação mínima exigida é curso técnico em laboratório, análises clínicas e/ou patologia clínica. Os selecionados serão responsáveis por atender aos clientes, realizar coleta e triagem de materiais para realização de exames laboratoriais, realizar etapas do processo analítico, controle interno de qualidade, inspeções e checagem das amostras, centrifugar amostras biológicas e manipular equipamentos laboratoriais, acondicionar material biológico para transporte, anotar no sistema informatizado os resultados das análises e testes procedidos e repor o material e conservar sempre arrumado o box de coleta. Os benefícios são vale-transporte ou auxílio-combustível, vale-alimentação ou refeição, plano de saúde e odontológico, licença maternidade e paternidade estendida, seguro de vida e participação nos lucros. Inscrições em: https://shre.ink/r5Cj .

KPMG

Programa jovens talentos

A KPMG, empresa global de auditoria, consultoria, tecnologia e impostos presente em Brasília e mais 21 cidades do país, abre inscrições para seu programa de jovens talentos, com vagas para estágio (6 horas diárias) e trainee (8 horas diárias). Podem se inscrever estudantes de ciências contábeis, direito, administração, engenharias, relações internacionais, ciências econômicas, ciências, engenharias, estatística, matemática, psicologia, análise de sistemas, ciências da computação, sistema de informação, análise de dados, processamento de dados e demais cursos relacionados a tecnologia, que estejam cursando a partir do 3º período até três anos de formado, a depender da área de escolha do candidato. Entre os benefícios estão assistência médica e odontológica, benefício academia e farmácia, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição, auxílio-creche, previdência privada, incentivos para estudo, incluindo uma bolsa para graduação que pode chegar a R$ 1.000 mensais, entre outros. Para saber e mais e se inscrever no programa, acesse: https://shre.ink/r5ih.

PRECISA-SE

AJUDANTE DE FUNDIDOR 4 R$ 1.584 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 2 R$ 1.458 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PINTOR 3 R$ 1.438 + BENEFÍCIOS

ALMOXARIFE 11 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 1 R$ 1.495 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 18 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 4 R$ 1.412 A R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.438 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 19 R$ 1.425,60 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 12 R$ 1.425,60 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

BARMAN 6 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 R$ 1.700 A R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

CARREGADOR (ARMAZÉM) 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 3 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 3 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

CUMIM 18 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ELETROTÉCNICO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 2 R$ 1.500 A R$ 1.629,62 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 11 R$ 1.550 A R$ 1.832,83 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 4 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE CARROS 8 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MASSOTERAPEUTA 1 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 2 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 15 R$ 2.187,27 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 3 R$ 1.835 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 1.700 A R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 3 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 5 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 3 R$ 1.412 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 4 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 4 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 20 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 30 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

VIDRACEIRO 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste