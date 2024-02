USP contrata professores para diferentes departamentos

CB Correio Braziliense

Vagas disponíveis para ciências de computação, área de sistemas de computação e estatística - (crédito: Divulgação/ USP)

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), campus de São Carlos, está com inscrições abertas em cinco concursos públicos voltados à contratação de professor doutor. Os docentes serão contratados em regime de dedicação integral, com o salário de R$ 14.761,02. Duas das vagas são para docência em ciências da computação, duas para sistemas de computação e uma para estatística.

Para se inscrever, basta acessar o site USP Digital. Além de preencher os dados pessoais solicitados, será preciso anexar os seguintes documentos: memorial circunstanciado com comprovação dos trabalhos publicados e das atividades realizadas pertinentes ao concurso, prova de que é portador do título de doutor, certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do início do período de inscrições, documento de identidade oficial e quitação com serviço militar (no caso de brasileiros).

Os concursos e processos seletivos consistirão de prova escrita eliminatória, julgamento do memorial com prova pública de arguição e prova didática. A convocação dos inscritos para a realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Confira, a seguir, os detalhes de cada oportunidade:

Ciências de computação: especialidade em processamento de imagens. Inscrições abertas até 7 de março. Clique aqui para fazer o download do edital.

Ciências de computação: especialidade em banco de dados. Inscrições abertas até 11 de março. Clique aqui para fazer o download do edital.

Estatística: especialidade em estatística e ciência de dados. Inscrições abertas até 4 de março. Clique aqui para fazer o download do edital.

Sistemas de computação: especialidade em computação paralela e de sistemas embarcados e evolutivos. Inscrições abertas até 4 de março. Clique aqui para fazer o download do edital.