Agências e empresas oferecem 325 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Supermercado Veneza

Programa de aprendizes

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com inscrições abertas para o processo seletivo de aprendizes da rede de supermercado Veneza. As vagas, destinadas para aprendizes na área de açougue, são voltadas para os jovens entre 18 e 21 anos, estudantes ou formandos do ensino médio. As tarefas a serem executadas são limpar e pesar carnes; dimensionar cortes de peças; embalar as diferentes peças de carnes; alimentar máquina de embalagem a vácuo; controlar temperatura para máquina de embalagem a vácuo; organizar pedaços de carnes em embalagens individuais; separar carcaças de animais para análise em laboratório; separar amostras de vísceras para análise; riscar pequenos cortes em couro de bovinos, caprinos, ovinos e suínos. A carga horária prevista são 6h diárias e salário R$ 1.100,00 mensal. Os aprendizes ainda receberão auxílio alimentação no valor de R$ 190,00 mensal e acesso a plano de saúde e vale-transporte integral. Os interessados devem se inscrever até o dia 29/02 através do link: https://shre.ink/rey8.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 21 R$ 1.500 A R$ 2.188 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 5 R$ 1.630 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 4 R$ 1.438 + BENEFÍCIOS

ALMOXARIFE 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) 3 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 2 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 18 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONFEITEIRO 1 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 7 R$ 1.412 A R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 6 R$ 1.438 A R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 2 R$ 1.480 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGISTICA 4 R$ 1.948 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 100 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 10 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (EDIFÍCIOS) 5 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE LINHAS ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 5 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

FATURISTA 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 13 R$ 1.550 A R$ 1.562 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

IMPRESSOR DIGITAL 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR (INSULFILM) 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 4 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 4 R$ 1.870 + BENEFÍCIOS

MESTRE DE OBRAS 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MONTADOR 10 R$ 2.330 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

NUTRICIONISTA 1 R$ 450/QUINZENA + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ACABAMENTO (INDÚSTRIA GRÁFICA) 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 5 R$ 1.592 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 1 R$ 1.598+ BENEFÍCIOS

OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 5 R$ 1.592+ BENEFÍCIOS

PEDREIRO 27 R$ 2.200 A R$ 2.471 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 2 R$ 1.490 A R$ 1.602 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 6 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

SERVENTE (CONSTRUÇÃO CIVIL) 5 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 13 R$ 1.438,80 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO 1 R$ 3.086,19 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste