Agências e empresas oferecem 292 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Qintess

Brasil e Colômbia

Empresa global de tecnologia de origem brasileira e especializada em aceleração digital de negócios, a Qintess tem cerca de 100 vagas abertas no Brasil e também na Colômbia. O nível de experiência varia conforme o cargo, de júnior a sênior, inclusive para universitários. Entre as oportunidades, há vagas para cargos como consultores; desenvolvedores de java, cobol e front-end; arquitetos de software; gerentes de negócios e de projetos; analistas fiscal, de recursos humanos e de testes; scrum másters; e engenheiros de dados e de segurança da informação. As vagas estão distribuídas em São Paulo (sede da empresa), Porto Alegre, Florianópolis e Brasília. Já em Bogotá, a companhia está contratando profissionais para inteligência de negócios para o seu escritório na capital colombiana. Para participar da seleção, os interessados podem entrar no site de recursos humanos da empresa (https://jobs.quickin.io/qintess/pages/carreiras).

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 23 R$ 1.973 A R$ 2.033 + BENEFÍCIOS

ADVOGADO 1 R$ 5.000 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE COZINHA 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE LOGISTICA 2 R$ 2.380 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 20 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 31 R$ 33/DIA A R$ 1.670 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 25 R$ 1.412 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 16 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGISTICA 2 R$ 1.653 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 4 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.720 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 3 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.640 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 21 R$ 1.450 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 1 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 10 R$ 1.429,53 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 5 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 5 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 3 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

LAVADEIRO, EM GERAL 1 R$ 180/SAMANA + BENEFÍCIOS

MANOBRISTA 15 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 7 R$ 1.836,60 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 15 R$ 6.000 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 14 R$ 1.510 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 1 R$ 1.972 + BENEFÍCIOS

PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 10 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE COMPRAS 1 R$ 1.589 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE PANIFICAÇÃO 6 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 1 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste