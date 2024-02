Setores ligados à matemática são responsáveis por 4,6% do PIB

CB Correio Braziliense

Profissões da área de exatas remuneram melhor os trabalhadores que a média de outros setores - (crédito: Freepic)

O estudo "Contribuição da Matemática para a economia brasileira", realizado pelo Itaú Social em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), revelou que os rendimentos dos profissionais que atuam em áreas ligadas à matemática correspondem a 4,6% do PIB do país.

O montante é significativo se considerado que apenas 7,4% dos trabalhadores brasileiros realizam alguma atividade que utiliza os princípios da matemática.

Entre as carreiras que se enquadram na categoria estão tecnologia da informação, serviços financeiros, contabilidade e auditoria, arquitetura, engenharia, testes e análises técnicas.

Média de rendimentos de profissionais que trabalham em áreas de exatas por nível de escolaridade (foto: Divulgação/Itaú Social)

De modo geral, a pesquisa mostra que o percentual de trabalhadores ligados à matemática no país, em torno de 7%, é mais baixo em relação aos países europeus que integraram o estudo francês que possibilitou a análise brasileira. Na Europa, o índice é de 10%.

No Brasil, as ocupações da matemática estão mais concentradas nas áreas de serviços administrativos e de tecnologia da informação do que em áreas mais tradicionalmente ligadas à inovação e desenvolvimento tecnológico, como engenharia e pesquisa, a exemplo do que ocorre nos países europeus.

O levantamento aponta, ainda, que tais ocupações oferecem salários 119% maiores que a média dos demais trabalhadores — em torno de R$ 3.520. O valor médio das demais categorias pesquisadas, foi de R$ 1.607, no terceiro trimestre de 2023.

Profissões que usam a matemática oferecem salários 119% maiores que a média dos demais trabalhadores (foto: Divulgação/Itaú Social)



As rendas elevadas podem ser atribuídas ao alto grau de escolarização dessas profissões. Além disso, há predominância de contratos de trabalho formais, que correspondem a 84% do total dos profissionais da área. Essas profissões têm participação maior de pessoas brancas (66%) e de homens (69%) do que a média das demais atividades no país. Porém, o número de trabalhadores pretos e pardos aumentou de 33% para 36%, entre 2012 e 2023, e a participação das mulheres passou de 28% para 31%.



Para a superintendente do Itaú Social, Patricia Mota Guedes, os dados da pesquisa evidenciam o quanto é importante o investimento em educação matemática de qualidade. "O levantamento traz dados concretos para sensibilizar cada vez mais o poder público, setor produtivo e sociedade de forma ampla sobre a relevância da matemática para o desenvolvimento de um país. Os dados mostram o quanto perdemos enquanto sociedade se naturalizamos o baixo desempenho de nossos estudantes na matemática, e se mantemos a crença de que a matemática é apenas para alguns poucos", diz.