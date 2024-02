Agências e empresas oferecem 275 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Körber Supply Chain

A Körber Supply Chain, empresa de soluções para cadeia de suprimentos em todo o mundo, anuncia 40 novas vagas de emprego no Brasil, no formato remoto. Entre as oportunidades divulgadas estão: analistas, administradores, gerentes e desenvolvedores, todas na área de tecnologia. Além dos benefícios comuns às vagas CLT, a Körber Supply Chain também oferece: vale-refeição e alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, descontos em redes farmacêuticas, plataforma de treinamento com mais 24 mil cursos sem custo para o funcionário, além de cursos de inglês e espanhol subsidiados pela empresa. Os interessados podem se candidatar pelo site oficialshre.ink/rB67 .

VIVO

Jovem aprendiz

Programa de oportunidades da Vivo oferece 290 vagas para jovem aprendiz e reforça o compromisso com a diversidade e a inclusão. As vagas são para 23 estados, além do Distrito Federal, sendo metade das oportunidades para pessoas negras. Os interessados precisam ter entre 16 e 21 anos e estar matriculado ou ter concluído o ensino médio. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. O processo seletivo será 100% digital com inscrições abertas até 22 de março pelo site: https://shre.ink/rsmo .

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 1 R$ 1.717 + BENEFÍCIOS

AGENTE DE PORTARIA 1 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 4 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE DIREÇÃO 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE PNEUS 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE LOGISTICA 2 R$ 2.380 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE NEGÓCIOS 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 3 R$ 2.200 A R$ 2.710 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 1.526 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 4 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 2 R$ 1.662,13 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 20 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE TELEMARKETING 6 R$ 600/MÊS + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2 R$ 41/DIA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 17 R$ 1.412 A R$ 1.677 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 1 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 2 R$ 1.412 A R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGISTICA 2 R$ 1.653 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 10 R$ 2.200 A R$ 2.271,37 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 7 R$ 2.200 A R$ 2.710 + BENEFÍCIOS

CARREGADOR (ARMAZÉM) 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 4 R$ 1.412 A R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 2 R$ 1.673,44 A R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 3 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 5 R$ 2.271 A R$ 2.271,37 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (EDIFÍCIOS) 6 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 5 R$ 1.700 A R$ 2.640 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 5 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 5 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 4 R$ 1.800 A R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE SOM E ACESSORIOS DE VEICULOS 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MÃE SOCIAL 1 R$ 2.110,55 + BENEFÍCIOS

MANOBRISTA 15 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 5 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MESTRE DE OBRAS 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MONTADOR 11 R$ 2.330 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 10 R$ 2.187,27 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 15 R$ 6.000 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 8 R$ 1.412 A R$ 1.662,13 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL 1 R$ 19,80/DIA + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 10 R$ 2.200 A R$ 2.710 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 2 R$ 1.612 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 13 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

SALADEIRO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

SECRETÁRIA (TÉCNICO EM SECRETARIADO - PORTUGUÊS) 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 21 R$ 1.438 A R$ 1.441 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE RECEPCIONISTAS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (FABRICAÇÃO) 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

VIGIA NOTURNO 2 R$ 1.438 + BENEFÍCIOS





Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste