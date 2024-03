Agências e empresas oferecem 192 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br .

Assaí atacadista

Seleção aberta

O Assaí Atacadista está com mais de 40 vagas abertas para compor as equipes de seu atual parque de lojas no Distrito Federal. (Asa Sul, Asa Norte Brasíla Park e Ceilândia, Taguatinga e Areal). Todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência e englobam diferentes cargos, como operador(a) de caixa, operador(a) de loja, açougueiro(a) e auxiliares. A companhia oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país. Os interessados nas vagas devem se cadastrar diretamente no banco de talentos da região, pelo site assai.gupy.io/jobs/6732929. Já para as unidades Assaí Taguatinga Shopping e Assaí Taguatinga Areal, o site é:assai.gupy.io/jobs/6732929.

Divino Fogão

Mais de

600 vagas

Prestes a completar 40 anos de atuação no Brasil, o Divino Fogão, rede conhecida pela culinária da fazenda presente nas praças de alimentação dos principais shoppings do país, briu mais de 600 postos de trabalho, com vagas em todas as regiões brasileiras. Os cargos em seleção vão desde gerência a oficial de cozinha, passando por carreiras como coordenação, caixa, cozinheiro e ajudante de cozinha para os mais de 210 pontos de venda. Para se candidatar às vagas, é necessário ter experiência na área escolhida, disponibilidade de horário e enviar o currículo para o e-mail: curriculodivinofogaocombr.





PRECISA-SE

AGENTE DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 8 R$ 1.438,80 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE SISTEMAS 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 14 R$ 1.412 A R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 9 R$ 1.425 A R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 1 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 11 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR FINANCEIRO 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 14 R$ 2.200 A R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

CARREGADOR (ARMAZÉM) 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 3 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

COPEIRO 11 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

DESENVOLVEDOR DE TI 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 10 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 2 R$ 1.412 A R$ 2.640 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 120/DIA + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 15 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 3 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 33 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 13 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

PORTEIRO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

VIDRACEIRO 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste